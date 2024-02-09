Giriş Tarihi: 09.02.2024 14:11
Güncelleme Tarihi: 09.02.2024
14:11
Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alacak! Hemşireler, ebeler, hekimler… 2024 Sağlık bakanlığı personel alımı ne zaman, şartları ne?
Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından müjdesi verilen kadrolara başvuru tarihi ve şartları merak ediliyor. Sağlık Bakanlığına bu yıl 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin sağlık personeli alımı yapılacak. ÖSYM üzerinden yayımlanacak olan kılavuzla birlikte ÖSYM'nin aday işlemlerinden sağlık personelleri başvurularını gerçekleştirebilecek. Hemşire, ebe, tıbbi tekniker olmak üzere birçok hizmet biriminde istihdam sağlanması bekleniyor. Peki, 2024 Sağlık bakanlığı personel alımı ne zaman, şartları neler?