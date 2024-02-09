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Haberler Fotohaber Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alacak! Hemşireler, ebeler, hekimler… 2024 Sağlık bakanlığı personel alımı ne zaman, şartları ne?
Giriş Tarihi: 09.02.2024 14:11 Güncelleme Tarihi: 09.02.2024 14:11

Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alacak! Hemşireler, ebeler, hekimler… 2024 Sağlık bakanlığı personel alımı ne zaman, şartları ne?

Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından müjdesi verilen kadrolara başvuru tarihi ve şartları merak ediliyor. Sağlık Bakanlığına bu yıl 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin sağlık personeli alımı yapılacak. ÖSYM üzerinden yayımlanacak olan kılavuzla birlikte ÖSYM'nin aday işlemlerinden sağlık personelleri başvurularını gerçekleştirebilecek. Hemşire, ebe, tıbbi tekniker olmak üzere birçok hizmet biriminde istihdam sağlanması bekleniyor. Peki, 2024 Sağlık bakanlığı personel alımı ne zaman, şartları neler?

Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alacak! Hemşireler, ebeler, hekimler… 2024 Sağlık bakanlığı personel alımı ne zaman, şartları ne?

2024 yılında birçok bakanlık ve başkanlık bünyesine personel alımı gerçekleştirilecek. Bu bakanlıklardan biri de Sağlık Bakanlığı oldu. Yeni yılda istihdam edilmek üzere 35 bin personel alınacağı duyuruldu. İşte Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı detayları

Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alacak! Hemşireler, ebeler, hekimler… 2024 Sağlık bakanlığı personel alımı ne zaman, şartları ne?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MÜJDEYİ VERDİ!

İzmir'de şehir hastanesi ve bağlantı yollarının açılışı töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bakanlığı'na alınacak 35 bin personelin 15 bininin hemşire olacağını belirtti.

Atama müjdesini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Sağlık dedik, şehirlerimizin tamamını binalarıyla, donanımıyla, teçhizatıyla, ambulansıyla en modern sağlık hizmetlerine kavuşturduk. İzmir'de olduğu gibi pek çok yerde faaliyete geçen şehir hastaneleriyle sağlık hizmetlerini dünya standartlarının üstünde bir seviyeye taşıdık. Yaklaşık 310 bini doktor olmak üzere 1,5 milyona yakın sağlık çalışanıyla bu alandaki insan kaynağımızı güçlendirdik. Önümüzdeki ay kamuya 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin sağlık personeli daha alıyoruz. Ülke genelinde 2,5 milyon kişiye evde sağlık hizmeti vererek hizmeti insanımızın ayağına götürdük." ifadelerini kullandı.

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Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alacak! Hemşireler, ebeler, hekimler… 2024 Sağlık bakanlığı personel alımı ne zaman, şartları ne?

SAĞLIK PERSONELİ ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı'nın personel alımı için ÖSYM'ye kılavuz detaylarını göndermesiyle birlikte alım süreci başlayacak. Adaylar, KPSS puanına göre tercihte bulunarak sağlık kurumlarına yerleşmeyi bekleyecekler. Kılavuzun Şubat ayının ilk haftası itibariyle ÖSYM tarafından yayımlanması bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alacak! Hemşireler, ebeler, hekimler… 2024 Sağlık bakanlığı personel alımı ne zaman, şartları ne?

35 BİN PERSONEL ALIMI BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?

15 bin hemşire alımı haricinde branş henüz açıklanmadı.

Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı için branş dağılımını ÖSYM kılavuzu ile birlikte yayımlayacak. Yayımlandığında haberimizde yer vereceğiz.

Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alacak! Hemşireler, ebeler, hekimler… 2024 Sağlık bakanlığı personel alımı ne zaman, şartları ne?

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Henüz yeni alımlar ile ilgili başvuru şartları yayımlanmadı. Ancak geçen yıl yapılan alımlarda yayımlanan kılavuz içerisinde yer alan başvuru şartları şu şekilde:

Sözleşmeli pozisyonları tercih eden adayların, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile aynı Kanunun 48 inci maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

657 sayılı Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilecek sözleşmeli pozisyonlara, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince mavi kart sahibi olup mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı adaylar ve yabancı uyruklu adaylar tercihte bulunamayacaktır.

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