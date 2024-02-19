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Haberler Fotohaber Sağlık Bakanlığı personel alım kılavuzu ÖSYM'de! Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı başvuru tarihi, şartları, branşları
Giriş Tarihi: 19.02.2024 07:28 Güncelleme Tarihi: 19.02.2024 07:28

Sağlık Bakanlığı personel alım kılavuzu ÖSYM'de! Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı başvuru tarihi, şartları, branşları

Sağlık Bakanlığı personel alımı 2024 başvuru tarihi, şartları, branş ve kadro dağılımı ile gündemden düşmüyor. Bakan Fahrettin Koca tarafından detayları paylaşılan işçi alımı için geri sayım başladı. Kılavuz ÖSYM'ye gönderildi. Tüm detayların belli olacağı belgede 15 bin hemşire olacağı biliniyor. Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı başvurusu ne zaman başlıyor sorusunda araştırmalar hız kazanmış durumda. Adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor. Peki; Sağlık Bakanlığı personel alım kılavuzu yayımlandı mı?

Sağlık Bakanlığı personel alım kılavuzu ÖSYM’de! Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı başvuru tarihi, şartları, branşları

Sağlık Bakanlığı personel alımı kılavuzu ile belli olacak başvuru şartları, kontenjan branş ve kadro dağılımı için branşlar özelinde araştırmalar devam ediyor. Bakan Koca'nın sosyal medyadan paylaştığı detaylara göre ÖSYM'nin kılavuzu yayımlaması an meselesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği müjde sonrası harekete geçen Sağlık Bakanlığı son adımı attı. Peki, Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı başvurusu ne zaman başlıyor? İşte, ayrıntılar...

Sağlık Bakanlığı personel alım kılavuzu ÖSYM’de! Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı başvuru tarihi, şartları, branşları

BAKAN KOCA AÇIKLADI: KILAVUZ ÖSYM'DE

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı personel alımı kılavuzunun ÖSYM'ye gönderildiğini açıkadı:

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Sağlık Bakanlığı personel alım kılavuzu ÖSYM’de! Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı başvuru tarihi, şartları, branşları

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN 2024?

Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı için kılavuzun bu ay bitmeden paylaşılması bekleniyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, personel alımıyla ilgili açıklamaları şöyleydi:

Sayın Cumhurbaşkanımız müjdeyi verdi. 35 bin yeni çalışma arkadaşımız aramıza katılacak. Gerek mevcut sağlık hizmetlerinin etkin olarak sürdürülebilmesi açısından gerekse yeni açılan hastanelerimizin personel ihtiyacı açısından 35 bin yeni istihdam gücümüze güç katacak. Takvim bugün (dün) itibariyle başladı. Personel alımı bugün imzalandı.

Sağlık Bakanlığı personel alım kılavuzu ÖSYM’de! Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı başvuru tarihi, şartları, branşları

Kılavuzu bu hafta ÖSYM'ye göndermek istiyoruz. Bildiğiniz gibi alımlarda mülakat yok. Tüm adaylar eşit koşullarda yarışacaklar. 15 bini hemşire, 8 bini hizmet personeli olmak üzere toplam 35 bin yeni çalışma arkadaşımız olacak. Branş dağılımını ve nihai takvimi ÖSYM ile birlikte hazırladığımız kılavuz ile ilan edeceğiz. Zannediyorum bir hafta içinde yetiştirebileceğiz.

Sağlık Bakanlığı personel alım kılavuzu ÖSYM’de! Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı başvuru tarihi, şartları, branşları

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN MÜJDE: 35 BİN SAĞLIK PERSONELİ ALIYORUZ!

İzmir Şehir Hastanesi açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan Şubat ayında 35 bin sağlık personelinin kamuya alınacağının müjdesini verdi.

"Şehirlerimizin tamamını binalarıyla, donanımıyla, ambulansıyla en modern sağlık hizmetlerine kavuşturduk. İzmir'de olduğu gibi pek çok yerde faaliyete geçen şehir hastaneleriyle sağlık hizmetlerini dünya standartlarının üstünde bir seviyeye taşıdık. Yaklaşık 310 bini doktor olmak üzere 1,5 milyona yakın sağlık çalışanıyla bu alandaki insan kaynağımızı güçlendirdik. Önümüzdeki ay kamuya 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin sağlık personeli daha alıyoruz. Ülke genelinde 2,5 milyon kişiye evde sağlık hizmeti vererek hizmeti insanımızın ayağına götürdük"

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