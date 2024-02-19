Sağlık Bakanlığı personel alım kılavuzu ÖSYM’de! Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı başvuru tarihi, şartları, branşları

Giriş Tarihi: 19.02.2024 07:28
Güncelleme Tarihi: 19.02.2024
07:28
Sağlık Bakanlığı personel alımı 2024 başvuru tarihi, şartları, branş ve kadro dağılımı ile gündemden düşmüyor. Bakan Fahrettin Koca tarafından detayları paylaşılan işçi alımı için geri sayım başladı. Kılavuz ÖSYM'ye gönderildi. Tüm detayların belli olacağı belgede 15 bin hemşire olacağı biliniyor. Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı başvurusu ne zaman başlıyor sorusunda araştırmalar hız kazanmış durumda. Adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor. Peki; Sağlık Bakanlığı personel alım kılavuzu yayımlandı mı?