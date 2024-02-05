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Haberler Fotohaber Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı yapıyor! 2024 Sağlık bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru tarihleri ve şartları ne?
Giriş Tarihi: 05.02.2024 15:05 Güncelleme Tarihi: 05.02.2024 15:05

Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı yapıyor! 2024 Sağlık bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru tarihleri ve şartları ne?

Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 35 bin personel alımı gerçekleştirilecek. Müjdeli haber Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verildi. 35 bin personelin 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin personel kamuya alınacak. Hemşire kontenjanın dışında kalan kontenjanlar için branşlar belli oluyor. Adaylar kadrolara başvuru yapmak için Sağlık Bakanlığı'ndan gelecek açıklamaya yöneldi. İŞKUR aracılığıyla temizlik ve güvenlik personel alımı gerçekleştirilecekken ÖSYM aracılığıyla da Sağlık personeli yerleştirmesi yapılacak. Peki, 2024 Sağlık bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru tarihleri ve şartları neler?

Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı yapıyor! 2024 Sağlık bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru tarihleri ve şartları ne?

Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı için ÖSYM kılavuzu ve başvuru şartları bekleniyor. TBMM'de yapılan görüşmelerin ardından Sağlık Bakanlığı bünyesinde görevlendirilecek 35 bin personel alımı duyuruldu. Hemşire, Acil Tıp Teknisyeni, laborant, temizlik ve güvenlik görevlisi gibi kadrolara alım yapılacak. İşte Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı detayları

Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı yapıyor! 2024 Sağlık bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru tarihleri ve şartları ne?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN MÜJDE: 35 BİN SAĞLIK PERSONELİ ALIYORUZ!

İzmir Şehir Hastanesi açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan Şubat ayında 35 bin sağlık personelinin kamuya alınacağının müjdesini verdi.

"Şehirlerimizin tamamını binalarıyla, donanımıyla, ambulansıyla en modern sağlık hizmetlerine kavuşturduk. İzmir'de olduğu gibi pek çok yerde faaliyete geçen şehir hastaneleriyle sağlık hizmetlerini dünya standartlarının üstünde bir seviyeye taşıdık. Yaklaşık 310 bini doktor olmak üzere 1,5 milyona yakın sağlık çalışanıyla bu alandaki insan kaynağımızı güçlendirdik. Önümüzdeki ay kamuya 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin sağlık personeli daha alıyoruz. Ülke genelinde 2,5 milyon kişiye evde sağlık hizmeti vererek hizmeti insanımızın ayağına götürdük"

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Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı yapıyor! 2024 Sağlık bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru tarihleri ve şartları ne?

SAĞLIK PERSONELİ ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı'nın personel alımı için ÖSYM'ye kılavuz detaylarını göndermesiyle birlikte alım süreci başlayacak. Adaylar, KPSS puanına göre tercihte bulunarak sağlık kurumlarına yerleşmeyi bekleyecekler. Kılavuzun Şubat ayının ilk haftası itibariyle ÖSYM tarafından yayımlanması bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı yapıyor! 2024 Sağlık bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru tarihleri ve şartları ne?

35 BİN PERSONEL ALIMI BRANŞ DAĞILIMI AÇIKLANDI MI?

15 bin hemşire alımı haricinde branş henüz açıklanmadı.

Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı için branş dağılımını ÖSYM kılavuzu ile birlikte yayımlayacak. Yayımlandığında haberimizde yer vereceğiz.

Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı yapıyor! 2024 Sağlık bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru tarihleri ve şartları ne?

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Henüz yeni alımlar ile ilgili başvuru şartları yayımlanmadı. Ancak geçen yıl yapılan alımlarda yayımlanan kılavuz içerisinde yer alan başvuru şartları şu şekilde:

Sözleşmeli pozisyonları tercih eden adayların, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile aynı Kanunun 48 inci maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

657 sayılı Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilecek sözleşmeli pozisyonlara, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince mavi kart sahibi olup mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı adaylar ve yabancı uyruklu adaylar tercihte bulunamayacaktır.

KPSS 2019/4, KPSS 2019/7, KPSS 2020/4 ve KPSS 2020/5 Tercih Kılavuzlarında belirtilen sözleşmeli pozisyonlara yerleşenlerin, bu kılavuzda belirtilen sözleşmeli pozisyonları tercih etmeleri sistem tarafından engellenecektir.Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar göreve başlatılmayacaktır.

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