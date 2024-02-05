Giriş Tarihi: 05.02.2024 15:05
Güncelleme Tarihi: 05.02.2024
15:05
Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı yapıyor! 2024 Sağlık bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru tarihleri ve şartları ne?
Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 35 bin personel alımı gerçekleştirilecek. Müjdeli haber Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verildi. 35 bin personelin 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin personel kamuya alınacak. Hemşire kontenjanın dışında kalan kontenjanlar için branşlar belli oluyor. Adaylar kadrolara başvuru yapmak için Sağlık Bakanlığı'ndan gelecek açıklamaya yöneldi. İŞKUR aracılığıyla temizlik ve güvenlik personel alımı gerçekleştirilecekken ÖSYM aracılığıyla da Sağlık personeli yerleştirmesi yapılacak. Peki, 2024 Sağlık bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru tarihleri ve şartları neler?