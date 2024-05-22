Sağlık Bakanlığı 36 bin sözleşmeli personel alımı başvurusunda son durum! 2024 Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman?

Giriş Tarihi: 22.05.2024 09:51
Güncelleme Tarihi: 22.05.2024
09:58
Sağlık Bakanlığı 36 bin sözleşmeli personel alımı ÖSYM kılavuzu adayların gündeminde. Resmi Gazete'de yer alan ilana göre diyetisyen, ebe, hemşire, sağlık memuru, sağlık teknikeri, tabip ve uzman tabip alımı yapacak Bakanlığın alımıyla ilgili gözler Bakan Fahrettin Koca'da. Sağlık Bakanlığı kadro ve branş dağılımı belli olurken başvuru tarihleri ve şartları sorgulananlar arasında. Peki; 2024 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman? İşte, son durum!