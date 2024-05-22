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Haberler Fotohaber Sağlık Bakanlığı 36 bin sözleşmeli personel alımı başvurusunda son durum! 2024 Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman?
Giriş Tarihi: 22.05.2024 09:51 Güncelleme Tarihi: 22.05.2024 09:58

Sağlık Bakanlığı 36 bin sözleşmeli personel alımı başvurusunda son durum! 2024 Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman?

Sağlık Bakanlığı 36 bin sözleşmeli personel alımı ÖSYM kılavuzu adayların gündeminde. Resmi Gazete'de yer alan ilana göre diyetisyen, ebe, hemşire, sağlık memuru, sağlık teknikeri, tabip ve uzman tabip alımı yapacak Bakanlığın alımıyla ilgili gözler Bakan Fahrettin Koca'da. Sağlık Bakanlığı kadro ve branş dağılımı belli olurken başvuru tarihleri ve şartları sorgulananlar arasında. Peki; 2024 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman? İşte, son durum!

Sağlık Bakanlığı 36 bin sözleşmeli personel alımı başvurusunda son durum! 2024 Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman?

Sağlık Bakanlığı 36 bin sözleşmeli personel alımı ne zaman yapılacak merak ediliyor. ÖSYM başvuru ve tercih kılavuzu ile belli olması beklenen detaylarda adaylar öncelikli olarak başvuru tarihlerine odaklandı. KPSS puanlarıyla tercihte bulunacak adayların branş ve kontenjanları belli oldu. Peki; 2024 Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvurular başladı mı?

Sağlık Bakanlığı 36 bin sözleşmeli personel alımı başvurusunda son durum! 2024 Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman?

SAĞLIK BAKANLIĞI 36 BİN PERSONEL ALIMI RESMİ GAZETE'DE

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre yıl sonuna kadar uygulanmak üzere, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimleri belirlendi.

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Sağlık Bakanlığı 36 bin sözleşmeli personel alımı başvurusunda son durum! 2024 Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman?

İlana göre diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip, 32 bin 464 de uzman tabip 1'i acil sağlık hizmetlerinde, 7'si ilçe sağlık müdürlüğü/ toplum sağlığı merkezlerinde, 8'i sağlık evlerinde, 35 bin 984'ü ise yataklı tedavi birimlerinde istihdam edilecek.

Sağlık Bakanlığı 36 bin sözleşmeli personel alımı başvurusunda son durum! 2024 Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN 2024?

Sağlık Bakanlığı 36 bin sözleşmeli personel alımı başvuru tarihleri henüz belli olmadı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana yönelik ÖSYM'den tercih kılavuzu bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı 36 bin sözleşmeli personel alımı başvurusunda son durum! 2024 Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman?
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