Sağlık Bakanlığı 36 bin sözleşmeli personel alımı başvurusunda son durum! 2024 Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman?

Sağlık Bakanlığı 36 bin sözleşmeli personel alımı ne zaman yapılacak merak ediliyor. ÖSYM başvuru ve tercih kılavuzu ile belli olması beklenen detaylarda adaylar öncelikli olarak başvuru tarihlerine odaklandı. KPSS puanlarıyla tercihte bulunacak adayların branş ve kontenjanları belli oldu. Peki; 2024 Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvurular başladı mı?