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Haberler Fotohaber Sağlık Bakanlığı 36 bin sözleşmeli personel alımı ilanı! Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları, tarihleri, branşları
Giriş Tarihi: 26.04.2024 07:52 Güncelleme Tarihi: 26.04.2024 08:01

Sağlık Bakanlığı 36 bin sözleşmeli personel alımı ilanı! Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları, tarihleri, branşları

Sağlık Bakanlığı 36 bin sözleşmeli personel alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Doktor, uzman doktor, ebe, diyetisyen, tekniker, hemşire alımı yapacak Bakanlık harekete geçti. Adaylar KPSS puanları ile başvurularını gerçekleştirmek için bekliyor. Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları, branş ve kontenjanları noktasında araştırmalarına hız kazandıran adaylar tercihler için ÖSYM takvimine odaklandı. Peki; 36.000 Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman 2024? İşte, ayrıntılar...

Sağlık Bakanlığı 36 bin sözleşmeli personel alımı ilanı! Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları, tarihleri, branşları

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları, tarihleri, kılavuzu günün en çok araştırılanları arasında. Resmi Gazete yeni sayısında yer alan ilanın ardından 36 bin sözleşmeli personel alımında geri sayım başladı. Konuyla ilgili https://www.saglik.gov.tr/ duyuruları ile Bakan Fahrettin Koca'nın açıklamaları takip ediliyor. Peki; 2024 Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanlığı 36 bin sözleşmeli personel alımı ilanı! Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları, tarihleri, branşları

SAĞLIK BAKANLIĞI 36 BİN SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK!

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre Sağlık Bakanlığı 36 bin sözleşmeli personel alacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edileceği belirtildi.

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Sağlık Bakanlığı 36 bin sözleşmeli personel alımı ilanı! Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları, tarihleri, branşları

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

Karar uyarınca 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip, 32 bin 464 de uzman tabip istihdam edilecek.

İstihdam edilecek personelden 1'i acil sağlık hizmetlerinde, 7'si ilçe sağlık müdürlüğü/ toplum sağlığı merkezlerinde, 8'i sağlık evlerinde, 35 bin 984'ü ise yataklı tedavi birimlerinde görev alacak.

Sağlık Bakanlığı 36 bin sözleşmeli personel alımı ilanı! Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları, tarihleri, branşları

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN 2024?

Sağlık Bakanlığı 36 bin sözleşmeli personel alımı başvuru tarihleri henüz belli olmadı. Konuyla ilgili resmi açıklama için bakanlık duyuruları ve Bakan Fahrettin Koca takip ediliyor.

Sağlık Bakanlığı 36 bin sözleşmeli personel alımı ilanı! Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları, tarihleri, branşları

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU KILAVUZU BEKLENİYOR

Sağlık Bakanlığı kadrolarına yerleştirilecek 36 bin sözleşmeli personelin başvuru şartları ve ekranı için ÖSYM kılavuzu bekleniyor.

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