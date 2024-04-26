Sağlık Bakanlığı 36 bin sözleşmeli personel alımı ilanı! Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları, tarihleri, branşları

Giriş Tarihi: 26.04.2024 07:52
Güncelleme Tarihi: 26.04.2024
08:01
Sağlık Bakanlığı 36 bin sözleşmeli personel alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Doktor, uzman doktor, ebe, diyetisyen, tekniker, hemşire alımı yapacak Bakanlık harekete geçti. Adaylar KPSS puanları ile başvurularını gerçekleştirmek için bekliyor. Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları, branş ve kontenjanları noktasında araştırmalarına hız kazandıran adaylar tercihler için ÖSYM takvimine odaklandı. Peki; 36.000 Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman 2024? İşte, ayrıntılar...