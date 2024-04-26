Sağlık Bakanlığı 36 bin sözleşmeli personel alımı ilanı! Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları, tarihleri, branşları

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları, tarihleri, kılavuzu günün en çok araştırılanları arasında. Resmi Gazete yeni sayısında yer alan ilanın ardından 36 bin sözleşmeli personel alımında geri sayım başladı. Konuyla ilgili https://www.saglik.gov.tr/ duyuruları ile Bakan Fahrettin Koca'nın açıklamaları takip ediliyor. Peki; 2024 Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak?