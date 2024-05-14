Giriş Tarihi: 14.05.2024 18:20
Güncelleme Tarihi: 14.05.2024
18:20
Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı 2024: Doktor, hemşire, ebe... Sözleşmeli personel alımı başvurusu ne zaman?
Sağlık Bakanlığı 36 bin sözleşmeli personel alımı ilanını adaylar ile paylaşmıştı. Alımda detaylar beklenirken branş ve kontenjan dağılımı ilgisine duyuruldu. Şimdi başvuru takvimi bekleniyor. Doktor, uzman doktor, hemşire, diyetisyen, ebe ve diğer branşlarda alımlar ayrı ayrı araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvurular başladı mı merak ediliyor. İşte, 2024 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri ve şartları hakkında merak edilenler...