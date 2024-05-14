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Haberler Fotohaber Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı 2024: Doktor, hemşire, ebe... Sözleşmeli personel alımı başvurusu ne zaman?
Giriş Tarihi: 14.05.2024 18:20 Güncelleme Tarihi: 14.05.2024 18:20

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı 2024: Doktor, hemşire, ebe... Sözleşmeli personel alımı başvurusu ne zaman?

Sağlık Bakanlığı 36 bin sözleşmeli personel alımı ilanını adaylar ile paylaşmıştı. Alımda detaylar beklenirken branş ve kontenjan dağılımı ilgisine duyuruldu. Şimdi başvuru takvimi bekleniyor. Doktor, uzman doktor, hemşire, diyetisyen, ebe ve diğer branşlarda alımlar ayrı ayrı araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvurular başladı mı merak ediliyor. İşte, 2024 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri ve şartları hakkında merak edilenler...

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı 2024: Doktor, hemşire, ebe... Sözleşmeli personel alımı başvurusu ne zaman?

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı başvuruları bekleniyor. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre adım adım takip edilen alımda adaylar KPSS puanları hazır bir şekilde bekliyor. ÖSYM üzerinden tercihlerin alınması gündemde. Peki; Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman 2024? İşte, detaylar...

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı 2024: Doktor, hemşire, ebe... Sözleşmeli personel alımı başvurusu ne zaman?

SAĞLIK BAKANLIĞI 36 BİN SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BRANŞ VE KONTENJANLARI

Sağlık Bakanlığı 36 bin sözleşmeli personel alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere alınacak branşlar o alım ilanında belli oldu:

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Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı 2024: Doktor, hemşire, ebe... Sözleşmeli personel alımı başvurusu ne zaman?

Karar uyarınca 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip, 32 bin 464 de uzman tabip istihdam edilecek.

İstihdam edilecek personelden 1'i acil sağlık hizmetlerinde, 7'si ilçe sağlık müdürlüğü/ toplum sağlığı merkezlerinde, 8'i sağlık evlerinde, 35 bin 984'ü ise yataklı tedavi birimlerinde görev alacak.

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı 2024: Doktor, hemşire, ebe... Sözleşmeli personel alımı başvurusu ne zaman?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı 36 bin sözleşmeli personel alımı başvuru tarihleri henüz belli olmadı. Konuyla ilgili resmi açıklama için bakanlık duyuruları ve Bakan Fahrettin Koca takip ediliyor.

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı 2024: Doktor, hemşire, ebe... Sözleşmeli personel alımı başvurusu ne zaman?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU KILAVUZU BEKLENİYOR

Sağlık Bakanlığı kadrolarına yerleştirilecek 36 bin sözleşmeli personelin başvuru şartları ve ekranı için ÖSYM kılavuzu bekleniyor.

Kılavuzda genel ve özel şartların yer alması öngörülenler arasında.

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