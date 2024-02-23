Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alım başvuru ekranı İŞKUR’da! 2024 Sağlık Bakanlığı işçi alımı şartları neler, ne zaman?

Giriş Tarihi: 23.02.2024 08:15
Güncelleme Tarihi: 23.02.2024
08:15
Sağlık Bakanlığı işçi alımı 2024 başvuru ekranı ile gündemdeki yerini aldı. Geçtiğimiz günlerde başlayan 27 bin personel alımına ek olarak 8 bin sürekli ilçi alımı gerçekleşecek. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi, klinik destek elemanı gibi branşlarda alım yapılacak. Adaylar, Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı başvurusu için Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresine yöneldi. Peki; Sağlık Bakanlığı işçi alım şartları neler, branş ve kadro dağılımı nasıl? İşte, detaylar...