Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alım başvuru ekranı İŞKUR’da! 2024 Sağlık Bakanlığı işçi alımı şartları neler, ne zaman?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı 2024 branş ve kadro dağılımı belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şehir hastanesi açılışında verdiği müjde sonrası Bakan Koca'nın başkanlığında başlayan 27.000 personel alımı ardından sürekli işçi alımı da Sağlık Bakanlığı bünyesi için açıldı. İlanda kontenjanlar açıklandı. Peki, Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı başvurusu başladı mı, nereden yapılır? İşte, İŞKUR e-şube ekranı...