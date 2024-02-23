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Haberler Fotohaber Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alım başvuru ekranı İŞKUR'da! 2024 Sağlık Bakanlığı işçi alımı şartları neler, ne zaman?
Giriş Tarihi: 23.02.2024 08:15 Güncelleme Tarihi: 23.02.2024 08:15

Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alım başvuru ekranı İŞKUR'da! 2024 Sağlık Bakanlığı işçi alımı şartları neler, ne zaman?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı 2024 başvuru ekranı ile gündemdeki yerini aldı. Geçtiğimiz günlerde başlayan 27 bin personel alımına ek olarak 8 bin sürekli ilçi alımı gerçekleşecek. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi, klinik destek elemanı gibi branşlarda alım yapılacak. Adaylar, Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı başvurusu için Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresine yöneldi. Peki; Sağlık Bakanlığı işçi alım şartları neler, branş ve kadro dağılımı nasıl? İşte, detaylar...

Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alım başvuru ekranı İŞKUR’da! 2024 Sağlık Bakanlığı işçi alımı şartları neler, ne zaman?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı 2024 branş ve kadro dağılımı belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şehir hastanesi açılışında verdiği müjde sonrası Bakan Koca'nın başkanlığında başlayan 27.000 personel alımı ardından sürekli işçi alımı da Sağlık Bakanlığı bünyesi için açıldı. İlanda kontenjanlar açıklandı. Peki, Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı başvurusu başladı mı, nereden yapılır? İşte, İŞKUR e-şube ekranı...

Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alım başvuru ekranı İŞKUR’da! 2024 Sağlık Bakanlığı işçi alımı şartları neler, ne zaman?

SAĞLIK BAKANLIĞI 8 BİN İŞÇİ ALIMI YAPIYOR!

Sağlık Bakanlığının 8 bin sürekli işçi alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 8 bin sürekli işçinin branş, kadro, kontenjan ve il dağılımı belli oldu.

Başvurular İŞKUR e-şube üzerinden yapılacak.

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Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alım başvuru ekranı İŞKUR’da! 2024 Sağlık Bakanlığı işçi alımı şartları neler, ne zaman?

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI NE ZAMAN 2024?

Başvurular, 23 Şubat-27 Şubat tarihlerinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden elektronik (çevrim içi) kullanıcı girişi yapılarak alınacak.

Sürekli işçi kadrolarının meslek ve kadro sayısına göre dağılımları şöyle:

Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alım başvuru ekranı İŞKUR’da! 2024 Sağlık Bakanlığı işçi alımı şartları neler, ne zaman?

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI

Bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elemanı (84), biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı (127), elektrikçi (Genel) 144, ısıtma ve sıhhi tesisatçı (143), inşaat boyacısı (64), klinik destek elemanı (600), güvenlik görevlisi (3 bin 250), marangoz (32), oto bakım onarımcısı-otomotiv mekanikçisi (2), oto elektrikçisi (2), otomotiv kaportacısı (2), temizlik görevlisi (3 bin 550).

Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alım başvuru ekranı İŞKUR’da! 2024 Sağlık Bakanlığı işçi alımı şartları neler, ne zaman?

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvurular; Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden elektronik (çevrim içi) kullanıcı girişi ile yapılacak.

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