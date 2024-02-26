Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı başvuruları kaç gün sürecek? Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı İŞKUR başvuru ekranı yayında!

Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı başvuruları İŞKUR başvuru ekranı üzerinde devam ediyor. 8 bin işçi alımı kapsamında elektrikçi, ısınma ve sıhhi tesisatçı, boyacı, klinik destek elemanı, güvenlik görevlisi, marangoz gibi farklı meslek gruplarında alım yapılacak. Başvurular İŞKUR 'esube.iskur.gov.tr' internet adresi üzerinden yapılıyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları kaç gün sürecek, başvurusu nasıl yapılır? İşte sürece dair tüm merak edilenler.