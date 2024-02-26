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Haberler Fotohaber Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı başvuruları kaç gün sürecek? Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı İŞKUR başvuru ekranı yayında!
Giriş Tarihi: 26.02.2024 09:33 Güncelleme Tarihi: 26.02.2024 09:33

Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı başvuruları kaç gün sürecek? Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı İŞKUR başvuru ekranı yayında!

Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuruları başladı. Bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 8 bin sürekli işçi için başvuru işlemler İŞKUR üzerinden alınacak. Başvurular esube.iskur.gov.tr adresine elektronik (çevrim içi) kullanıcı girişi ile yapılıyor. Peki Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı başvurusu kaç gün sürecek, nasıl başvuru yapılır? Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı İŞKUR başvuru şartları neler, branş ve kadro dağılımı nasıl? İşte, başvuru ekranı ve diğer detaylar.

Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı başvuruları kaç gün sürecek? Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı İŞKUR başvuru ekranı yayında!

Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı başvuruları İŞKUR başvuru ekranı üzerinde devam ediyor. 8 bin işçi alımı kapsamında elektrikçi, ısınma ve sıhhi tesisatçı, boyacı, klinik destek elemanı, güvenlik görevlisi, marangoz gibi farklı meslek gruplarında alım yapılacak. Başvurular İŞKUR 'esube.iskur.gov.tr' internet adresi üzerinden yapılıyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları kaç gün sürecek, başvurusu nasıl yapılır? İşte sürece dair tüm merak edilenler.

Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı başvuruları kaç gün sürecek? Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı İŞKUR başvuru ekranı yayında!

SAĞLIK BAKANLIĞI 8 BİN İŞÇİ ALIMI YAPIYOR!

Sağlık Bakanlığının 8 bin sürekli işçi alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 8 bin sürekli işçinin branş, kadro, kontenjan ve il dağılımı belli oldu.

Başvurular İŞKUR e-şube üzerinden yapılacak.

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Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı başvuruları kaç gün sürecek? Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı İŞKUR başvuru ekranı yayında!

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI

Başvurular; Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden elektronik (çevrim içi) kullanıcı girişi ile yapılacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI 8 BİN İŞÇİ ALIMI İŞKUR BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı başvuruları kaç gün sürecek? Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı İŞKUR başvuru ekranı yayında!

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Başvurular, 23 Şubat-27 Şubat tarihlerinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden elektronik (çevrim içi) kullanıcı girişi yapılarak alınacak.

Sürekli işçi kadrolarının meslek ve kadro sayısına göre dağılımları şöyle:

Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı başvuruları kaç gün sürecek? Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı İŞKUR başvuru ekranı yayında!

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI

Bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elemanı (84), biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı (127), elektrikçi (Genel) 144, ısıtma ve sıhhi tesisatçı (143), inşaat boyacısı (64), klinik destek elemanı (600), güvenlik görevlisi (3 bin 250), marangoz (32), oto bakım onarımcısı-otomotiv mekanikçisi (2), oto elektrikçisi (2), otomotiv kaportacısı (2), temizlik görevlisi (3 bin 550).

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