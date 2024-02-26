Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı başvuruları kaç gün sürecek? Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı İŞKUR başvuru ekranı yayında!

Giriş Tarihi: 26.02.2024 09:33
Güncelleme Tarihi: 26.02.2024
09:33
Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuruları başladı. Bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 8 bin sürekli işçi için başvuru işlemler İŞKUR üzerinden alınacak. Başvurular esube.iskur.gov.tr adresine elektronik (çevrim içi) kullanıcı girişi ile yapılıyor. Peki Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı başvurusu kaç gün sürecek, nasıl başvuru yapılır? Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı İŞKUR başvuru şartları neler, branş ve kadro dağılımı nasıl? İşte, başvuru ekranı ve diğer detaylar.