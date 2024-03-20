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Haberler Fotohaber 8 bin Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman? 2024 Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura sonucu sorgulama
Giriş Tarihi: 20.03.2024 08:07 Güncelleme Tarihi: 20.03.2024 08:07

8 bin Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman? 2024 Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura sonucu sorgulama

Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekimi canlı yayın ile noter huzurunda gerçekleşecek. Adayların bekleyiş devam ederken tarihin ertelendiği paylaşılmıştı. Yeni tarih için geri sayım başladı. İŞKUR kura sonuçları sorgulama işlemleri kura tarihinde sabah saatlerinden itibaren başlayacak. Koruma ve güvenlik, temizlik görevlisi gibi alanlarda yapılacak personel alımı isim listesi ile takip edilecek. Peki; 2024 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman, nereden yayınlanacak? İşte, ayrıntılar...

8 bin Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman? 2024 Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura sonucu sorgulama

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman, hangi kanalda nereden yayınlanacak soruları gündemdeki yerini koruyor. Personel alımına başvuruda bulunan adaylar sürekli işçi alımında asil ve yedek listesi kontrol ediliyor. İŞKUR kura çekimi tarihi bekleniyor. İşte, 2024 Sağlık Bakanlığı 8 bin kura sonuçları sorgulama ekranı...

8 bin Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman? 2024 Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura sonucu sorgulama

SAĞLIK BAKANLIĞI 8 BİN İŞÇİ ALIMI AÇIKLAMASI!

Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca, 8 bin sürekli işçi alımında mülakat olup olmayacağı yönünde sorulara açıklama getirdi:

"İŞ-KUR'a yapılan başvurular arasından kura ile 8 bin işçi alımı yapacağız. Çok kısa süre içinde Bakanlığımız merkezinden noter huzurunda ve Youtube üzerinden canlı yayınla kura çekilişini gerçekleştireceğiz. Kura çekilişinin ardından, mülakat olmadan, yakın zamanda yerleştirme işlemlerini tamamlayacağız."

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8 bin Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman? 2024 Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura sonucu sorgulama

İŞKUR SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekimi tarihleri 18-19 Mart olarak açıklanmıştı ancak gelen açıklama göre tarihler değişti.

ÖSYM'nin 27.000 personel alımı ile ilgili yerleştirme sonuçları 4 Mart 2024 tarihinde açıklanmıştır. Bu kişilerin sözleşmeli pozisyonlara atama işlemlerinin devam etmesi nedeniyle şeklinde açıklanan erteleme kararı ardından yeni kura tarihleri şöyle:

Taşra Teşkilatı Hizmet Birimlerinde İstihdam Edilmek Üzere 8.000 Sürekli İşçi Alımı Kurası 3-4 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilecektir.

8 bin Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman? 2024 Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura sonucu sorgulama

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Tam tarih bilinmemekle birlikte Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları daha önce yapılan alımlarda kura çekiminin yapıldığı günün akşamı açıklanmıştı.

8 bin işçi alımı kura çekimi sonuçlarının da 3-4 Nisan tarihlerinde açıklanması bekleniyor.

8 bin Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman? 2024 Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura sonucu sorgulama

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Sağlık Bakanlığı 8 bin sürekli işçi alımı kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.

Bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.

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