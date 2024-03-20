Giriş Tarihi: 20.03.2024 08:07
Güncelleme Tarihi: 20.03.2024
08:07
8 bin Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman? 2024 Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura sonucu sorgulama
Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekimi canlı yayın ile noter huzurunda gerçekleşecek. Adayların bekleyiş devam ederken tarihin ertelendiği paylaşılmıştı. Yeni tarih için geri sayım başladı. İŞKUR kura sonuçları sorgulama işlemleri kura tarihinde sabah saatlerinden itibaren başlayacak. Koruma ve güvenlik, temizlik görevlisi gibi alanlarda yapılacak personel alımı isim listesi ile takip edilecek. Peki; 2024 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman, nereden yayınlanacak? İşte, ayrıntılar...