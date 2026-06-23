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Sağlık Bakanlığı iller arası yer değiştirme takvimi: Sağlık Bakanlığı tayin başvuruları ne zaman yapılacak?
Giriş Tarihi: 23.06.2026 15:09
Sağlık Bakanlığı iller arası yer değiştirme takvimi: Sağlık Bakanlığı tayin başvuruları ne zaman yapılacak?
Sağlık Bakanlığı'nın 2026 yılı Haziran dönemi isteğe bağlı iller arası yer değiştirme süreci başladı. Farklı branşlarda görev yapan sağlık personelleri için boş kadrolar yayımlanırken, başvurular EKİP sistemi üzerinden alınmaya başlandı. Sağlık Bakanlığı iller arası tayin başvuru şartları, tercih ekranı ve sürece ilişkin detaylar sağlık çalışanlarının gündeminde yer alıyor.