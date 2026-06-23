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Giriş Tarihi: 23.06.2026 15:09

Sağlık Bakanlığı iller arası yer değiştirme takvimi: Sağlık Bakanlığı tayin başvuruları ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanlığı'nın 2026 yılı Haziran dönemi isteğe bağlı iller arası yer değiştirme süreci başladı. Farklı branşlarda görev yapan sağlık personelleri için boş kadrolar yayımlanırken, başvurular EKİP sistemi üzerinden alınmaya başlandı. Sağlık Bakanlığı iller arası tayin başvuru şartları, tercih ekranı ve sürece ilişkin detaylar sağlık çalışanlarının gündeminde yer alıyor.

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Sağlık Bakanlığı iller arası yer değiştirme takvimi: Sağlık Bakanlığı tayin başvuruları ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanlığı iller arası tayin başvuruları sürecinde gözler kura takvimine çevrildi. Başvuruların tamamlanmasının ardından değerlendirme işlemleri yapılacak, uygun bulunan adayların atamaları Temmuz 2026'da gerçekleştirilecek kura ile belirlenecek. İşte süreçteki son gelişmeler...

Sağlık Bakanlığı iller arası yer değiştirme takvimi: Sağlık Bakanlığı tayin başvuruları ne zaman yapılacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME TARİHİ

Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev yapan personelin katılım sağlayacağı 2026 yılı Haziran dönemi isteğe bağlı iller arası yer değiştirme sürecinde son dönemece girildi. 17 Haziran itibarıyla açılan tercih ekranlarında başvurular hız kesmeden devam ediyor.


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Sağlık Bakanlığı iller arası yer değiştirme takvimi: Sağlık Bakanlığı tayin başvuruları ne zaman yapılacak?

Bakanlığın yayımladığı resmi takvime göre, sağlık çalışanlarının tayin taleplerini iletebilecekleri son an 22 Haziran 2026 Pazartesi günü saat 18.00 olarak belirlendi. İller arası yer değiştirme kurasına katılmak isteyen adayların, bu süre zarfında Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden sisteme giriş yaparak elektronik tercih işlemlerini eksiksiz bir şekilde tamamlamaları gerekiyor. Bu zaman diliminden sonra yapılacak başvurular geçersiz sayılacak.

İLLER ARASI TAYİN BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN!

Sağlık Bakanlığı iller arası yer değiştirme takvimi: Sağlık Bakanlığı tayin başvuruları ne zaman yapılacak?

İSTEĞE BAĞLI İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME KURASI NE ZAMAN YAPILACAK?

EKİP üzerinden alınacak tercih başvurularının tamamlanmasının ardından, bakanlık yetkilileri tarafından evrak ve hizmet süresi inceleme süreci başlatılacak. Başvuruların değerlendirilmesi ve olası itiraz süreçlerinin işletilmesinin ardından, merakla beklenen iller arası yer değiştirme kurası 17 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör
#SAĞLIK BAKANLIĞI

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