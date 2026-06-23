Sağlık Bakanlığı iller arası yer değiştirme takvimi: Sağlık Bakanlığı tayin başvuruları ne zaman yapılacak?

Bakanlığın yayımladığı resmi takvime göre, sağlık çalışanlarının tayin taleplerini iletebilecekleri son an 22 Haziran 2026 Pazartesi günü saat 18.00 olarak belirlendi. İller arası yer değiştirme kurasına katılmak isteyen adayların, bu süre zarfında Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden sisteme giriş yaparak elektronik tercih işlemlerini eksiksiz bir şekilde tamamlamaları gerekiyor. Bu zaman diliminden sonra yapılacak başvurular geçersiz sayılacak.

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