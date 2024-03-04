Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Sağlık Bakanlığı işçi kura çekimi || Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kurası ne zaman, sonuçları nereden öğrenilecek?
Giriş Tarihi: 04.03.2024 14:53 Güncelleme Tarihi: 04.03.2024 14:53

Sağlık Bakanlığı işçi kura çekimi || Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kurası ne zaman, sonuçları nereden öğrenilecek?

Sağlık Bakanlığı İŞKUR üzerinden 8 bin personel alımı yapacağını duyurmuştu. 8 bin personel alımı kurası öncesi başvuru süreci 23- 27 Şubat tarihinde tamamlandı. Temizlik görevlisi, güvenlik, elektrikçi, tesisatçı, marangoz gibi birçok farklı hizmet biriminde yer almak isteyen adaylar kura sonuçlarını heyecanla bekliyor. Başvurularını gerçekleştiren adaylar Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kurası ne zaman? şeklinde araştırmalarına başladılar. Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü üzerinden açıklanacak Sağlık Bakanlığı işçi kura çekimi ne zaman 2024? Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura sonuçları nereden açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı işçi kura çekimi || Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kurası ne zaman, sonuçları nereden öğrenilecek?

Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekimi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 23-27 Şubat tarihleri arasında İŞKUR üzerinden işçi alımı için başvurular yapıldı. Çeşitli pozisyonlardaki işçi alımı için kura çekimi beklenmeye başlandı. Peki 2024 Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekimi ne zaman?

Sağlık Bakanlığı işçi kura çekimi || Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kurası ne zaman, sonuçları nereden öğrenilecek?

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekim tarihi 18-19 Mart 2024 olarak belirlendi. Kuralar Ankara'da noter huzurunda sabah 09:00'da çekilmeye başlanacak ve saat 18:00'de sona erecek.
İlan edilen kadrolara noter kurası sonucu asıl aday olarak atanmaya hak kazananların atamaya esas belgeleri kontrol edilecektir. Atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Atamaları yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sağlık Bakanlığı işçi kura çekimi || Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kurası ne zaman, sonuçları nereden öğrenilecek?

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sağlık Bakanlığı'nda daha önce yapılan işçi alımı sürecinde kura çekimi sonuçları, kura tarihinin akşam saatlerinde açıklanmıştı. 8 bin işçi alımı kura çekimi sonuçlarının da 18-19 Mart'ta açıklanması bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı işçi kura çekimi || Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kurası ne zaman, sonuçları nereden öğrenilecek?

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Sağlık Bakanlığı 8 bin sürekli işçi alımı noter kurası ile belirlenecek. Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.

Sağlık Bakanlığı işçi kura çekimi || Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kurası ne zaman, sonuçları nereden öğrenilecek?

KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Sonuçlar https://yhgm.saglik.gov.tr/ internet adresinden yayınlanacak.

SON DAKİKA