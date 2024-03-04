Giriş Tarihi: 04.03.2024 14:53
Güncelleme Tarihi: 04.03.2024
14:53
Sağlık Bakanlığı işçi kura çekimi || Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kurası ne zaman, sonuçları nereden öğrenilecek?
Sağlık Bakanlığı İŞKUR üzerinden 8 bin personel alımı yapacağını duyurmuştu. 8 bin personel alımı kurası öncesi başvuru süreci 23- 27 Şubat tarihinde tamamlandı. Temizlik görevlisi, güvenlik, elektrikçi, tesisatçı, marangoz gibi birçok farklı hizmet biriminde yer almak isteyen adaylar kura sonuçlarını heyecanla bekliyor. Başvurularını gerçekleştiren adaylar Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kurası ne zaman? şeklinde araştırmalarına başladılar. Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü üzerinden açıklanacak Sağlık Bakanlığı işçi kura çekimi ne zaman 2024? Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura sonuçları nereden açıklanacak?