Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman 2024? İŞKUR 8 bin Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUCU SORGULAMA

Sağlık Bakanlığı 8 bin sürekli işçi alımı kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinden paylaşılacak.

Atama işlemlerine ve kura sonuçlarına ilişkin adaylara ayrıca tebligat veya yazılı bilgilendirme yapılmayacak.