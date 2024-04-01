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Haberler Fotohaber Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman 2024? İŞKUR 8 bin Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 01.04.2024 13:27 Güncelleme Tarihi: 01.04.2024 13:31

Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman 2024? İŞKUR 8 bin Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi tarihi için geri sayım resmen başladı. İŞKUR üzerinden alınan 8 bin işçi alımı başvurularının üzerinden bir aydan fazla zaman geçti. Şubat ayından bu yana devam eden süreçte sona yaklaşıldı. Binlerce adayın gözü kulağı kura takvimine çevrilmiş durumda. İŞKUR kura çekimi canlı yayın ekranı araştırması da hız kazandı. Peki, Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman 2024? İŞKUR güvenlik, temizlik görevlisi kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 8 bin Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı ve merak edilen tüm detaylar…

Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman 2024? İŞKUR 8 bin Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı

Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev almak isteyen adayların beklediği an nihayet geldi. Hatırlanacağı üzere 8 bin sürekli işçi alımı başvuruları, 23-27 Şubat tarihleri arasında İŞKUR üzerinden tamamlanmış, akabinde ise kura çekimi tarihi duyurulmuştu. Nisan ayına girilmesiyle birlikte ''Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman 2024?'' sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Asil ve yedek isim listesi için İŞKUR kura çekimi canlı yayın ekranı başında bekleyiş başlıyor. Peki, İŞKUR 8 bin Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman 2024? İŞKUR 8 bin Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı

SAĞLIK BAKANLIĞI 8 BİN İŞÇİ ALIMI KURA TARİHİ İÇİN GERİ SAYIM!

Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekimi tarihleri belli oldu.

Bakanlık ÖSYM'nin 27 bin personel alımı ile ilgili yerleştirme işlemlerinin devam etmesi sebebiyle daha önce Mart ayında yapılacağı açıklanan kura takviminde değişikliğe gitti.

Buna göre, Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekimi, 3-4 Nisan 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Çarşamba günü başlayacak kura çekimi sonuçlarıyla birlikte yerleştirilmesi yapılan asıl adaylar belli olacak.

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Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman 2024? İŞKUR 8 bin Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı

MÜLAKAT YOK!

Konuyla ilgii açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu sözleri kaydetti:

"İŞ-KUR'a yapılan başvurular arasından kura ile 8 bin işçi alımı yapacağız. Çok kısa süre içinde Bakanlığımız merkezinden noter huzurunda ve Youtube üzerinden canlı yayınla kura çekilişini gerçekleştireceğiz. Kura çekilişinin ardından, mülakat olmadan, yakın zamanda yerleştirme işlemlerini tamamlayacağız."

Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman 2024? İŞKUR 8 bin Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuçları kura çekimi tamamlandıktan sonra isim listesi şeklinde duyurulacak. Kura sonuçları asıl ve yedek aday olarak açıklanacak.

İsim listesinin siteme ne zaman işleneceği yönünde kesin bir açıklama olmamakla birlikte 4 Nisan Perşembe akşamı sonuçların sistem üzerinde sorgulanması bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman 2024? İŞKUR 8 bin Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUCU SORGULAMA

Sağlık Bakanlığı 8 bin sürekli işçi alımı kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinden paylaşılacak.

Atama işlemlerine ve kura sonuçlarına ilişkin adaylara ayrıca tebligat veya yazılı bilgilendirme yapılmayacak.

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