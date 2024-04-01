Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman 2024? İŞKUR 8 bin Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı

Giriş Tarihi: 01.04.2024 13:27
Güncelleme Tarihi: 01.04.2024
13:31
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi tarihi için geri sayım resmen başladı. İŞKUR üzerinden alınan 8 bin işçi alımı başvurularının üzerinden bir aydan fazla zaman geçti. Şubat ayından bu yana devam eden süreçte sona yaklaşıldı. Binlerce adayın gözü kulağı kura takvimine çevrilmiş durumda. İŞKUR kura çekimi canlı yayın ekranı araştırması da hız kazandı. Peki, Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman 2024? İŞKUR güvenlik, temizlik görevlisi kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 8 bin Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı ve merak edilen tüm detaylar…