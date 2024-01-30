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Haberler Fotohaber SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI GÜNDEMDE | Bakan Koca duyurdu! 2024 Sağlık Bakanlığı işçi ve sağlık çalışanı alımları ne zaman?
Giriş Tarihi: 30.01.2024 16:39 Güncelleme Tarihi: 30.01.2024 16:39

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI GÜNDEMDE | Bakan Koca duyurdu! 2024 Sağlık Bakanlığı işçi ve sağlık çalışanı alımları ne zaman?

Birçok Bakanlık ve Başkanlık bünyesinde personel alımı gerçekleştirilirken, Sağlık Bakanlığı'da 2024 yılında istihdam edeceği 35 Bin personel alımı müjdesini duyurmuştu. Sağlık Bakanlığı bünyesinde yer alan hastane, Aile Sağlığı Merkezi ve tıp merkezleri olmak üzere birçok kurum ve kuruluşa, adaylar ihtiyaç doğrultusunda yerleştirileceği haberini Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kamuya 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin personel alımı yapacağız." şeklinde duyurmuştu. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi ve sağlık çalışanı alımları ne zaman? İşte, detaylar…

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI GÜNDEMDE | Bakan Koca duyurdu! 2024 Sağlık Bakanlığı işçi ve sağlık çalışanı alımları ne zaman?

Sağlık Bakanlığı 35 Bin personel alımı gündemde. İlk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu alım için geri sayım başladı. Binlerce vatandaşa iş olanağı sağlayacak alım için adayların gözü başvuru tarihi ve şartlarına çevrildi. Katılımın yoğun olması beklenen başvuru için açıklamalar gelmeye devam ederken, adaylar "Sağlık Bakanlığı işçi ve sağlık çalışanı alımları ne zaman?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, detaylar…

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI GÜNDEMDE | Bakan Koca duyurdu! 2024 Sağlık Bakanlığı işçi ve sağlık çalışanı alımları ne zaman?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURDU

Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek isteyen binlerce vatandaşın beklediği açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.

"İzmir'de şehir hastanesi ve bağlantı yollarının açılışı töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bakanlığı'na alınacak 35 bin personelin 15 bininin hemşire olacağını belirtti."

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SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI GÜNDEMDE | Bakan Koca duyurdu! 2024 Sağlık Bakanlığı işçi ve sağlık çalışanı alımları ne zaman?

Atama müjdesini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Sağlık dedik, şehirlerimizin tamamını binalarıyla, donanımıyla, teçhizatıyla, ambulansıyla en modern sağlık hizmetlerine kavuşturduk. İzmir'de olduğu gibi pek çok yerde faaliyete geçen şehir hastaneleriyle sağlık hizmetlerini dünya standartlarının üstünde bir seviyeye taşıdık. Yaklaşık 310 bini doktor olmak üzere 1,5 milyona yakın sağlık çalışanıyla bu alandaki insan kaynağımızı güçlendirdik. Önümüzdeki ay kamuya 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin sağlık personeli daha alıyoruz. Ülke genelinde 2,5 milyon kişiye evde sağlık hizmeti vererek hizmeti insanımızın ayağına götürdük." ifadelerini kullandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI GÜNDEMDE | Bakan Koca duyurdu! 2024 Sağlık Bakanlığı işçi ve sağlık çalışanı alımları ne zaman?

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ VE SAĞLIK ÇALIŞANI ALIMLARI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı'nın personel alımı için ÖSYM'ye kılavuz detaylarını göndermesiyle birlikte alım süreci başlayacak.

Adaylar, KPSS puanına göre tercihte bulunarak sağlık kurumlarına yerleşmeyi bekleyecekler.

Kılavuzun Şubat ayının ilk haftası itibariyle ÖSYM tarafından yayımlanması bekleniyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI GÜNDEMDE | Bakan Koca duyurdu! 2024 Sağlık Bakanlığı işçi ve sağlık çalışanı alımları ne zaman?

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Henüz yeni alımlar ile ilgili başvuru şartları yayımlanmadı. Ancak geçen yıl yapılan alımlarda yayımlanan kılavuz içerisinde yer alan başvuru şartları ile aynı doğrultuda olması ön görülüyor.

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