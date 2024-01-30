Giriş Tarihi: 30.01.2024 16:39
Güncelleme Tarihi: 30.01.2024
16:39
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI GÜNDEMDE | Bakan Koca duyurdu! 2024 Sağlık Bakanlığı işçi ve sağlık çalışanı alımları ne zaman?
Birçok Bakanlık ve Başkanlık bünyesinde personel alımı gerçekleştirilirken, Sağlık Bakanlığı'da 2024 yılında istihdam edeceği 35 Bin personel alımı müjdesini duyurmuştu. Sağlık Bakanlığı bünyesinde yer alan hastane, Aile Sağlığı Merkezi ve tıp merkezleri olmak üzere birçok kurum ve kuruluşa, adaylar ihtiyaç doğrultusunda yerleştirileceği haberini Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kamuya 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin personel alımı yapacağız." şeklinde duyurmuştu. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi ve sağlık çalışanı alımları ne zaman? İşte, detaylar…