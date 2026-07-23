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SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2026: Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı başvuruları ne zaman?
Giriş Tarihi: 23.07.2026 11:33
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2026: Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı başvuruları ne zaman?
Sağlık Bakanlığının 2026 yılında gerçekleştirmesi planlanan 26 bin 673 kişilik personel alımı, kamuya atanmayı bekleyen sağlık çalışanlarının gündeminde yer alıyor. Adaylar, başvuru tarihleri, kadro ve branş dağılımı ile başvuru şartlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 2026 personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, hangi kadrolarda alım yapılacak? İşte son bilgiler…