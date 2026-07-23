SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2026: Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı başvuruları ne zaman?

Sağlık Bakanlığının 2026 yılı için planladığı 26 bin 673 kişilik personel alımı, kamuya atanmayı bekleyen sağlık çalışanlarının gündemindeki yerini koruyor. Hastaneler ve çeşitli sağlık kuruluşlarında gerçekleştirilecek alım kapsamında kadro ve branş dağılımı da belli oldu.