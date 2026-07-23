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Giriş Tarihi: 23.07.2026 11:33

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2026: Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı başvuruları ne zaman?

Sağlık Bakanlığının 2026 yılında gerçekleştirmesi planlanan 26 bin 673 kişilik personel alımı, kamuya atanmayı bekleyen sağlık çalışanlarının gündeminde yer alıyor. Adaylar, başvuru tarihleri, kadro ve branş dağılımı ile başvuru şartlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 2026 personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, hangi kadrolarda alım yapılacak? İşte son bilgiler…

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SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2026: Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı başvuruları ne zaman?

Sağlık Bakanlığının 2026 yılı için planladığı 26 bin 673 kişilik personel alımı, kamuya atanmayı bekleyen sağlık çalışanlarının gündemindeki yerini koruyor. Hastaneler ve çeşitli sağlık kuruluşlarında gerçekleştirilecek alım kapsamında kadro ve branş dağılımı da belli oldu.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2026: Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı başvuruları ne zaman?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı'nın daha önce duyurduğu 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli alımına ilişkin başvuru takvimi henüz açıklanmadı. Başvuru tarihleri ve tercih sürecinin, ÖSYM'nin yayımlayacağı KPSS tercih kılavuzuyla kesinlik kazanması bekleniyor.
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SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2026: Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı başvuruları ne zaman?

BAKAN MEMİŞOĞLU'NDAN PERSONEL ALIMI AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yaptığı açıklamada KPSS sürecinin ardından yeni sağlık personeli alımı gerçekleştirileceğini duyurdu. Açıklamanın ardından gözler Sağlık Bakanlığı ve ÖSYM'nin yayımlayacağı resmi duyurulara çevrildi.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2026: Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı başvuruları ne zaman?

HANGİ KADROLARDA ALIM YAPILACAK?

Personel alımının hemşire, ebe, sağlık memuru, sağlık teknikeri, diyetisyen ve diğer sağlık meslek gruplarını kapsaması bekleniyor. Ancak branş bazında kontenjan dağılımları henüz açıklanmadı. Kadro sayıları ve unvanlara göre dağılım, resmi tercih kılavuzunda yer alacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2026: Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı başvuruları ne zaman?
Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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