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Sağlık Bakanlığı Personel Alımı | 26 bin 673 personel alımı ne zaman, şartları neler ve kadro dağılımı nasıl?
Giriş Tarihi: 30.07.2026 09:04
Sağlık Bakanlığı Personel Alımı | 26 bin 673 personel alımı ne zaman, şartları neler ve kadro dağılımı nasıl?
Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı başvuru süreci, adaylar tarafından merakla araştırılıyor. Böylece "26 bin 673 personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, kadro ve branş dağılımı nasıl olacak?" soruları ön plana çıktı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun açıklaması ile adayların gözü, ÖSYM KPSS tercih kılavuzuna çevrildi. İşte detaylar...