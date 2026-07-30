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Giriş Tarihi: 30.07.2026 09:04

Sağlık Bakanlığı Personel Alımı | 26 bin 673 personel alımı ne zaman, şartları neler ve kadro dağılımı nasıl?

Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı başvuru süreci, adaylar tarafından merakla araştırılıyor. Böylece "26 bin 673 personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, kadro ve branş dağılımı nasıl olacak?" soruları ön plana çıktı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun açıklaması ile adayların gözü, ÖSYM KPSS tercih kılavuzuna çevrildi. İşte detaylar...

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Sağlık Bakanlığı Personel Alımı | 26 bin 673 personel alımı ne zaman, şartları neler ve kadro dağılımı nasıl?

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı süreci, adayların gündemindeki yerini koruyor. Başvuru ve kadro dağılım sürecindeki detayları merak eden adayların sorgulamaları öne çıktı. Böylece Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun yaptığı açıklamalar doğrultusunda 26 bin 673 personel alımı son durum gelişmeleri açıklandı.

Sağlık Bakanlığı Personel Alımı | 26 bin 673 personel alımı ne zaman, şartları neler ve kadro dağılımı nasıl?

SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN 673 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı'nın daha önce duyurduğu 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli alımına ilişkin başvuru takvimi henüz açıklanmadı. Ancak Bakan Memişoğlu katıldığı bir programda "2026 Eylül'deki KPSS sonrasında bu alımları planlayacağız. Yani 2026'nın sonunda bir alım planlıyoruz." ifadelerini kullandı. Başvuru tarihleri ve tercih sürecinin, ÖSYM'nin yayımlayacağı KPSS tercih kılavuzuyla kesinlik kazanması bekleniyor.

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Sağlık Bakanlığı Personel Alımı | 26 bin 673 personel alımı ne zaman, şartları neler ve kadro dağılımı nasıl?

KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI NASIL?

26 bin 673 personel alımının hemşire, ebe, sağlık memuru, sağlık teknikeri, diyetisyen ve diğer sağlık meslek gruplarını kapsaması bekleniyor. Ancak branş bazında kontenjan dağılımları henüz açıklanmadı. Kadro sayıları ve unvanlara göre dağılım, resmi tercih kılavuzunda yer alacak.

Sağlık Bakanlığı Personel Alımı | 26 bin 673 personel alımı ne zaman, şartları neler ve kadro dağılımı nasıl?

26 BİN 673 PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Sağlık Bakanlığı'nın 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları henüz belli olmadı. Çeşitli sağlık meslek gruplarını kapsaması planlanan Sağlık Bakanlığı peronel alımı şartları, yayınlanacak duyuru ve kılavuz ile netleşecek.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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