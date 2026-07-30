Sağlık Bakanlığı Personel Alımı | 26 bin 673 personel alımı ne zaman, şartları neler ve kadro dağılımı nasıl?

SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN 673 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı'nın daha önce duyurduğu 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli alımına ilişkin başvuru takvimi henüz açıklanmadı. Ancak Bakan Memişoğlu katıldığı bir programda "2026 Eylül'deki KPSS sonrasında bu alımları planlayacağız. Yani 2026'nın sonunda bir alım planlıyoruz." ifadelerini kullandı. Başvuru tarihleri ve tercih sürecinin, ÖSYM'nin yayımlayacağı KPSS tercih kılavuzuyla kesinlik kazanması bekleniyor.