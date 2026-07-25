Haberler
Fotohaber
Sağlık Bakanlığı Personel Alımı 2026: 26 Bin 673 personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman?
Giriş Tarihi: 25.07.2026 18:42
Sağlık Bakanlığı Personel Alımı 2026: 26 Bin 673 personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman?
Sağlık Bakanlığı bünyesinde 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli istihdam edileceği duyuruldu. İlan sonrası adaylar; başvuru tarihlerine, sürecine, kadro dağılımına ve ÖSYM KPSS tercih kılavuzuna odaklandı. Peki, "Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı ne zaman, şartları neler ve kontenjan dağılımı nasıl?" İşte Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu açıklaması ve detaylar...