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Giriş Tarihi: 25.07.2026 18:42

Sağlık Bakanlığı Personel Alımı 2026: 26 Bin 673 personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman?

Sağlık Bakanlığı bünyesinde 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli istihdam edileceği duyuruldu. İlan sonrası adaylar; başvuru tarihlerine, sürecine, kadro dağılımına ve ÖSYM KPSS tercih kılavuzuna odaklandı. Peki, "Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı ne zaman, şartları neler ve kontenjan dağılımı nasıl?" İşte Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu açıklaması ve detaylar...

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Sağlık Bakanlığı Personel Alımı 2026: 26 Bin 673 personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman?

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı süreci hakkındaki son gelişmeler, adayların yakın takibinde yer alıyor. Bakan Kemal Memişoğlu tarafından yapılan açıklamalar ile birlikte sürece yönelik detaylar şekillendi. Birçok farklı branşta yapılacak dev alım için gözler başvuru tarihleri ve ÖSYM KPSS tercih kılavuzuna çevrildi.

Sağlık Bakanlığı Personel Alımı 2026: 26 Bin 673 personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı'nın daha önce duyurduğu 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli alımına ilişkin başvuru takvimi henüz açıklanmadı. Başvuru tarihleri ve tercih sürecinin, ÖSYM'nin yayımlayacağı KPSS tercih kılavuzuyla kesinlik kazanması bekleniyor.

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Sağlık Bakanlığı Personel Alımı 2026: 26 Bin 673 personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman?

SAĞLIK BAKANI MEMİŞOĞLU'NDAN AÇIKLAMA!

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yaptığı açıklamada KPSS sürecinin ardından yeni sağlık personeli alımı gerçekleştirileceğini duyurdu. Açıklamanın ardından gözler Sağlık Bakanlığı ve ÖSYM'nin yayımlayacağı resmi duyurulara çevrildi.

Bakan Memişoğlu, "2024 KPSS ile geçen sene 47 bin hekim dışı personel alımı yaptık. Ondan önce de iki dönem daha alım olmuştu. 2026 Eylül'deki KPSS sonrasında bu alımları planlayacağız. Yani 2026'nın sonunda bir alım planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı Personel Alımı 2026: 26 Bin 673 personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman?

KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI NASIL?

26 bin 673 personel alımının hemşire, ebe, sağlık memuru, sağlık teknikeri, diyetisyen ve diğer sağlık meslek gruplarını kapsaması bekleniyor. Ancak branş bazında kontenjan dağılımları henüz açıklanmadı. Kadro sayıları ve unvanlara göre dağılım, resmi tercih kılavuzunda yer alacak.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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