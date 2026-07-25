Sağlık Bakanlığı Personel Alımı 2026: 26 Bin 673 personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman?

SAĞLIK BAKANI MEMİŞOĞLU'NDAN AÇIKLAMA!

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yaptığı açıklamada KPSS sürecinin ardından yeni sağlık personeli alımı gerçekleştirileceğini duyurdu. Açıklamanın ardından gözler Sağlık Bakanlığı ve ÖSYM'nin yayımlayacağı resmi duyurulara çevrildi.

Bakan Memişoğlu, "2024 KPSS ile geçen sene 47 bin hekim dışı personel alımı yaptık. Ondan önce de iki dönem daha alım olmuştu. 2026 Eylül'deki KPSS sonrasında bu alımları planlayacağız. Yani 2026'nın sonunda bir alım planlıyoruz." ifadelerini kullandı.