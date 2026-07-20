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Sağlık Bakanlığı Personel Alımı Son Durum | 26 Bin 673 personel alımı başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak?
Giriş Tarihi: 20.07.2026 16:35
Sağlık Bakanlığı Personel Alımı Son Durum | 26 Bin 673 personel alımı başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak?
Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev almak isteyen adayların heyecanla beklediği başvuru şartları netleşmeye devam ediyor. Böylece "Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak, kadro dağılımı nasıl?" soruları merakla araştırılıyor. Bakan Kemal Memişoğlu'ndan tarafından yapılan açıklama ile bu dev istihdam süreci ön plana çıkarken, KPSS detayı da dikkat çekti.