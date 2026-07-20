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Giriş Tarihi: 20.07.2026 16:35

Sağlık Bakanlığı Personel Alımı Son Durum | 26 Bin 673 personel alımı başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak?

Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev almak isteyen adayların heyecanla beklediği başvuru şartları netleşmeye devam ediyor. Böylece "Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak, kadro dağılımı nasıl?" soruları merakla araştırılıyor. Bakan Kemal Memişoğlu'ndan tarafından yapılan açıklama ile bu dev istihdam süreci ön plana çıkarken, KPSS detayı da dikkat çekti.

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Sağlık Bakanlığı Personel Alımı Son Durum | 26 Bin 673 personel alımı başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak?

Sağlık Bakanlığı tarafından hastaneler, toplum sağlık merkezleri ve bağlı sağlık kuruluşlarındaki personel ihtiyacını karşılamak amacıyla 26 bin 673 yeni personel istihdam edilecek. Bakan Kemal Memişoğlu tarafından yapılan açıklamalar ile birlikte sürece yönelik detaylar şekillendi. Birçok farklı branşta yapılacak dev alım için gözler başvuru tarihleri ve ÖSYM KPSS tercih kılavuzuna çevrildi.

Sağlık Bakanlığı Personel Alımı Son Durum | 26 Bin 673 personel alımı başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığı'nın daha önce duyurduğu 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli alımına ilişkin başvuru takvimi henüz açıklanmadı. Başvuru tarihleri ve tercih sürecinin, ÖSYM'nin yayımlayacağı KPSS tercih kılavuzuyla kesinlik kazanması bekleniyor.

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Sağlık Bakanlığı Personel Alımı Son Durum | 26 Bin 673 personel alımı başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak?

KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI NASIL?

26 bin 673 personel alımının hemşire, ebe, sağlık memuru, sağlık teknikeri, diyetisyen ve diğer sağlık meslek gruplarını kapsaması bekleniyor. Ancak branş bazında kontenjan dağılımları henüz açıklanmadı. Kadro sayıları ve unvanlara göre dağılım, resmi tercih kılavuzunda yer alacak.

Sağlık Bakanlığı Personel Alımı Son Durum | 26 Bin 673 personel alımı başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak?

SAĞLIK BAKANI MEMİŞOĞLU'NDAN AÇIKLAMA!

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yaptığı açıklamada KPSS sürecinin ardından yeni sağlık personeli alımı gerçekleştirileceğini duyurdu. Açıklamanın ardından gözler Sağlık Bakanlığı ve ÖSYM'nin yayımlayacağı resmi duyurulara çevrildi.

Bakan Memişoğlu, "2024 KPSS ile geçen sene 47 bin hekim dışı personel alımı yaptık. Ondan önce de iki dönem daha alım olmuştu. 2026 Eylül'deki KPSS sonrasında bu alımları planlayacağız. Yani 2026'nın sonunda bir alım planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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