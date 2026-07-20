Sağlık Bakanlığı Personel Alımı Son Durum | 26 Bin 673 personel alımı başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak?

Sağlık Bakanlığı tarafından hastaneler, toplum sağlık merkezleri ve bağlı sağlık kuruluşlarındaki personel ihtiyacını karşılamak amacıyla 26 bin 673 yeni personel istihdam edilecek. Bakan Kemal Memişoğlu tarafından yapılan açıklamalar ile birlikte sürece yönelik detaylar şekillendi. Birçok farklı branşta yapılacak dev alım için gözler başvuru tarihleri ve ÖSYM KPSS tercih kılavuzuna çevrildi.