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Sağlık Bakanlığı Personel Alımı Son Durum | 26 Bin 673 personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak?
Giriş Tarihi: 12.07.2026 09:28
Sağlık Bakanlığı Personel Alımı Son Durum | 26 Bin 673 personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak?
Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere heyecanla beklenen 26 bin 673 personel alımı süreci için geri sayım sürerken, adayların gözü ÖSYM'den gelecek resmi başvuru kılavuzu duyurusuna çevrilmiş durumda. Arama motorlarında "Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, ÖSYM KPSS tercih kılavuzu yayımlandı mı ve 26 bin 673 personel alımı kadro dağılımı nasıl olacak?" soruları adaylar tarafından yoğun şekilde sorgulanıyor. İşte Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun yeni atama takvimine ilişkin yaptığı resmi açıklama ve sürece ilişkin detaylar...