Sağlık Bakanlığı Personel Alımı Son Durum | 26 Bin 673 personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı süreci hakkında yapılan resmi açıklamalar ve son gelişmeler, adayların yakın takibinde yer alıyor. Böylece KPSS puanıyla yapılacak alımlarda başvuru tarihleri, kadro dağılımları ve başvuru şartlarının açıklandığı ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz merakla sorgulanıyor. Sağlık Bakanlığı'nın 2026 yılında gerçekleştireceği 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli alımı süreci tüm detayları ile adayların gündeminde.