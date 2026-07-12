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Giriş Tarihi: 12.07.2026 09:28

Sağlık Bakanlığı Personel Alımı Son Durum | 26 Bin 673 personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere heyecanla beklenen 26 bin 673 personel alımı süreci için geri sayım sürerken, adayların gözü ÖSYM'den gelecek resmi başvuru kılavuzu duyurusuna çevrilmiş durumda. Arama motorlarında "Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, ÖSYM KPSS tercih kılavuzu yayımlandı mı ve 26 bin 673 personel alımı kadro dağılımı nasıl olacak?" soruları adaylar tarafından yoğun şekilde sorgulanıyor. İşte Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun yeni atama takvimine ilişkin yaptığı resmi açıklama ve sürece ilişkin detaylar...

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Sağlık Bakanlığı Personel Alımı Son Durum | 26 Bin 673 personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı süreci hakkında yapılan resmi açıklamalar ve son gelişmeler, adayların yakın takibinde yer alıyor. Böylece KPSS puanıyla yapılacak alımlarda başvuru tarihleri, kadro dağılımları ve başvuru şartlarının açıklandığı ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz merakla sorgulanıyor. Sağlık Bakanlığı'nın 2026 yılında gerçekleştireceği 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli alımı süreci tüm detayları ile adayların gündeminde.

Sağlık Bakanlığı Personel Alımı Son Durum | 26 Bin 673 personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak 26 bin 673 personel alımına ilişkin başvuru takvimi henüz açıklanmadı. Başvuru tarihleri ve tercih sürecinin, ÖSYM'nin yayımlayacağı KPSS tercih kılavuzuyla kesinlik kazanması bekleniyor.

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Sağlık Bakanlığı Personel Alımı Son Durum | 26 Bin 673 personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak?

SAĞLIK BAKANI MEMİŞOĞLU'NDAN BEKLENEN AÇIKLAMA GELDİ!

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, personel alımına ilişkin süreç hakkında konuştu. Sağlık Bakanlığı personel alımı planlamasının 2026 yılı sonunda gerçekleştirileceğini açıkladı.

Memişoğlu, "2024 KPSS ile geçen sene 47 bin hekim dışı personel alımı yaptık. Ondan önce de iki dönem daha alım olmuştu. 2026 Eylül'deki KPSS sonrasında bu alımları planlayacağız. Yani 2026'nın sonunda bir alım planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı Personel Alımı Son Durum | 26 Bin 673 personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak?

BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI NASIL OLACAK?

26 bin 673 personel alımının hemşire, ebe, sağlık memuru, sağlık teknikeri, diyetisyen ve diğer sağlık meslek gruplarını kapsaması bekleniyor. Ancak branş bazında kontenjan dağılımları henüz açıklanmadı. Kadro sayıları ve unvanlara göre dağılım, resmi tercih kılavuzunda yer alacak.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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