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Haberler Fotohaber SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TERCİH KILAVUZU 2024 | Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı başvuruları ne zaman?
Giriş Tarihi: 20.02.2024 07:55 Güncelleme Tarihi: 20.02.2024 07:58

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TERCİH KILAVUZU 2024 | Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı başvuruları ne zaman?

Sağlık Bakanlığı personel alımı ile ilgili son dakika gelişmeleri ile gündemdeki yerini aldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 35 bin personel alımı tercih kılavuzu hakkında bir açıklama yaptı. 15 bini Hemşire olmak üzere, Acil Tıp Teknisyeni, Ebe gibi çok sayıda kadroda gerçekleştirecek olan Sağlık Bakanlığı personel alımı branş ve kadro dağılımları ÖSYM tercih kılavuzu ile netlik kazanacak. Peki Sağlık Bakanlığı başvuruları ne zaman başlayacak, ÖSYM tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte kadro branş dağılımı hakkında tüm merak edilenler...

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TERCİH KILAVUZU 2024 | Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı başvuruları ne zaman?

Sağlık Bakanlığı personel alımı kılavuzu ne zaman yayınlanacak sorusuna yanıt arayışı Bakan Koca'nın açıklamalarının ardından gündeme geldi. 15 bini hemşire, 8 bini hizmet personeli olmak üzere toplam 35 bin personel Bakanlık bünyesinde istihdam edilecek. Peki Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı başvurusu ne zaman, şartlar neler olacak? İşte, 2024 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurularında son bilgiler.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TERCİH KILAVUZU 2024 | Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı başvuruları ne zaman?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIM KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, atama süreciyle ilgili son durumu 16 Şubat 2024 tarihinde paylaştı. Koca, kamuya sağlık personeli alımı için hazırlanan kılavuzun Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezine (ÖSYM) gönderildiğini bildirdi.

"Kendi yolunu aramıza katılarak çizmek isteyen arkadaşlar… Kılavuz bugün ÖSYM'ye gönderildi. Hayırlı olsun."

Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı için kılavuzun bu ay bitmeden paylaşılması bekleniyor. ÖSYM, Sağlık Bakanlığı personel alımı kılavuzunu paylaşınca haberimize eklenecektir. Gelişmeleri haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz

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SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TERCİH KILAVUZU 2024 | Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı başvuruları ne zaman?

"MÜLAKAT YOK"
Personel alımına ilişkin bir tarihin olup olmadığına yönelik soruyu cevaplayan Bakan Koca, şunları kaydetti:

"Takvim bugün itibarıyla başladı. Personel alımı imzalandı. Kılavuzu bu hafta ÖSYM'ye göndermek istiyoruz. Bildiğiniz gibi alımlarda mülakat yok. Tüm adaylar eşit koşullarda yarışacaklar. 15 bini hemşire, 8 bini hizmet personeli olmak üzere toplam 35 bin yeni çalışma arkadaşımız olacak. Branş dağılımını ve nihai takvimi ÖSYM ile birlikte hazırladığımız kılavuz ile ilan edeceğiz. Zannediyorum bir hafta içinde yetiştirebileceğiz. Şimdiden hayırlı olsun."

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TERCİH KILAVUZU 2024 | Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı başvuruları ne zaman?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Sayın Cumhurbaşkanımız müjdeyi verdi. 35 bin yeni çalışma arkadaşımız aramıza katılacak. Gerek mevcut sağlık hizmetlerinin etkin olarak sürdürülebilmesi açısından gerekse yeni açılan hastanelerimizin personel ihtiyacı açısından 35 bin yeni istihdam gücümüze güç katacak. Takvim bugün (dün) itibariyle başladı. Personel alımı bugün imzalandı. Kılavuzu bu hafta ÖSYM'ye göndermek istiyoruz. Bildiğiniz gibi alımlarda mülakat yok. Tüm adaylar eşit koşullarda yarışacaklar. 15 bini hemşire, 8 bini hizmet personeli olmak üzere toplam 35 bin yeni çalışma arkadaşımız olacak. Branş dağılımını ve nihai takvimi ÖSYM ile birlikte hazırladığımız kılavuz ile ilan edeceğiz. Zannediyorum bir hafta içinde yetiştirebileceğiz. "

Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı başvuru tarihleri belli olduğu zaman habere eklenecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TERCİH KILAVUZU 2024 | Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı başvuruları ne zaman?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BRANŞ DAĞILIMI VE KONTENJAN AÇIKLANDI MI?
Sağlık Bakanlığı personel alımı branş dağılımı ÖSYM kılavuzu ile birlikte yayımlayacak. Bu hafta içi erişime açılması beklenen kılavuz yayımlandığında haberimizde yer vereceğiz.

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