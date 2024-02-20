SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TERCİH KILAVUZU 2024 | Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı başvuruları ne zaman?

Giriş Tarihi: 20.02.2024 07:55
Güncelleme Tarihi: 20.02.2024
07:58
Sağlık Bakanlığı personel alımı ile ilgili son dakika gelişmeleri ile gündemdeki yerini aldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 35 bin personel alımı tercih kılavuzu hakkında bir açıklama yaptı. 15 bini Hemşire olmak üzere, Acil Tıp Teknisyeni, Ebe gibi çok sayıda kadroda gerçekleştirecek olan Sağlık Bakanlığı personel alımı branş ve kadro dağılımları ÖSYM tercih kılavuzu ile netlik kazanacak. Peki Sağlık Bakanlığı başvuruları ne zaman başlayacak, ÖSYM tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte kadro branş dağılımı hakkında tüm merak edilenler...