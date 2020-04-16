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Haberler FotoHaber Sahibi yoğun bakıma alınan köpek, 5 gündür hastane önünde bekliyor

Sahibi yoğun bakıma alınan , 5 gündür hastane önünde bekliyor

En sadık hayvan olarak bilinen köpekler bu kez 'da inanılmaz bir şey yaptı. Rahatsızlandığı için ambulansla hastaneye kaldırılan sahibinin peşinde o da yola düştü. Ambulansı takip ederek 'in önüne kadar gelen , 5 gündür hastane önünde nöbet tutuyor. Köpeğin sahibi ise, tedavi için getirildiği hastanede yoğun bakıma aldı. Hastane personeli ise gün boyu hastane bahçesinde duran köpeği severek besliyor.

AA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 16.04.2020 20:45 Güncelleme Tarihi: 16.04.2020 20:51
Sahibi yoğun bakıma alınan köpek, 5 gündür hastane önünde bekliyor

BU SADAKAT FİLMLERE KONU OLUR

Köpeklerin insanlarla olan ilişkileri üzerine şüphesiz çok şey söylenmiştir. Sadakatleri ise adeta tartışılmaz. Bazı cins köpeklerin sahiplerini ölümden kurtardığı bilinir. Çocukları tehlikelerden korumak için yaptıkları ise filmlere bile konu olmuştur. Köpeklerin sadakati ile ilgili son haber ise 'dan geldi.

Sahibi yoğun bakıma alınan köpek, 5 gündür hastane önünde bekliyor

AMBULANSI TAKİP ETTİ

Alınan bilgiye göre kentte pazar günü rahatsızlanan Önder Sülü, sağlık ekiplerince Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine getirildi. Bu sırada Golden Retriever cinsi köpeği de ambulansı takip ederek hastanenin önüne geldi.

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Sahibi yoğun bakıma alınan köpek, 5 gündür hastane önünde bekliyor

SAHİBİ YOĞUN BAKIMDA, O KAPIDA BEKLİYOR

Sülü'nün tedavisi servisinde devam ederken, köpeği de 5 gündür hastanenin önünde bekliyor.

Sahibi yoğun bakıma alınan köpek, 5 gündür hastane önünde bekliyor

HASTANE PERSONELİ BESLİYOR

Hastane personeli ise gün boyu hastane bahçesinde duran köpeği severek besliyor.

Sahibi yoğun bakıma alınan köpek, 5 gündür hastane önünde bekliyor

"HASTANEMİZİN MASKOTU OLDU"

Hastane Radyoloji Teknikeri Ahmet Ramis Öztekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köpeğin sahibinin 5 gün önce hastanenin servisinde tedavi altına alındığını söyledi.

Sahibi yoğun bakıma alınan köpek, 5 gündür hastane önünde bekliyor

"ADINI CESUR KOYDUK"

Hasta yakınlarından köpeğin ambulansın peşinden hastaneye kadar geldiğini öğrendiklerini ve o günden bu yana köpeğin hastane bahçesinden ayrılmadığını anlatan Öztekin, "Köpeğin bir adı var mı bilmiyoruz ama biz Cesur koyduk. Burada hastane personeliyle ihtiyaçlarını karşılıyoruz.

Sahibi yoğun bakıma alınan köpek, 5 gündür hastane önünde bekliyor

"BİZ DE ÇOK DUYGULANIYORUZ"

Gece gündüz buradan hiç ayrılmıyor. Sürekli besliyoruz ve onunla ilgileniyoruz. Cesur, hastanemizin maskotu oldu. Köpeğin bu davranışı insanlığa güzel bir örnek. Biz de çok duygulanıyoruz." diye konuştu.

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