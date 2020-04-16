Sahibi yoğun bakıma alınan köpek, 5 gündür hastane önünde bekliyor

BU SADAKAT FİLMLERE KONU OLUR

Köpeklerin insanlarla olan ilişkileri üzerine şüphesiz çok şey söylenmiştir. Sadakatleri ise adeta tartışılmaz. Bazı cins köpeklerin sahiplerini ölümden kurtardığı bilinir. Çocukları tehlikelerden korumak için yaptıkları ise filmlere bile konu olmuştur. Köpeklerin sadakati ile ilgili son haber ise Bartın'dan geldi.