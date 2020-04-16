Sahibi yoğun bakıma alınan köpek, 5 gündür hastane önünde bekliyor
En sadık hayvan olarak bilinen köpekler bu kez Bartın'da inanılmaz bir şey yaptı. Rahatsızlandığı için ambulansla hastaneye kaldırılan sahibinin peşinde o da yola düştü. Ambulansı takip ederek Acil Servis'in önüne kadar gelen köpek, 5 gündür hastane önünde nöbet tutuyor. Köpeğin sahibi Önder Sülü ise, tedavi için getirildiği hastanede yoğun bakıma aldı. Hastane personeli ise gün boyu hastane bahçesinde duran köpeği severek besliyor.