Giriş Tarihi: 03.01.2024 15:59
Güncelleme Tarihi: 03.01.2024
15:59
Sahibinden çöktü mü? Sahibinden.com neden açılmıyor, başkasına mı satıldı? Sunucu erişim hatası veren siteye ulaşım yok
Sahibinden.com sitesine erişilemiyor, firmadan ilk resmî açıklama geldi. Gece yarısından bu yana erişim probleminin yaşandığı siteye, mobil uygulama üzerinden de erişim sağlanamıyor. Siteye giriş yapmak isteyen kullanıcıların ekranında "Bu siteye ulaşılamıyor www.sahibinden.com ana makinesinin sunucu IP adresi bulunamadı."şeklinde uyarı geliyor. Mobil uygulama üzerinden erişim sağlamak isteyenler ise "Sunucu erişim sorunu" uyarısı ile karşı karşıya kalıyor. Peki, Sahibinden.com'a çöktü mü, neden açılmıyor? İşte, sunucu erişim sorunu hakkında Sahibinden.com'dan gelen açıklama