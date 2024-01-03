Sahibinden çöktü mü? Sahibinden.com neden açılmıyor, başkasına mı satıldı? Sunucu erişim hatası veren siteye ulaşım yok

Dün geceden bu yana milyonlarca kullanıcı tarafından ziyaret edilen sahibinden.com'a erişim sağlanamıyor. Erişim sağlanamadı uyarısını gören vatandaşlar "sahibinden.com çöktü mü?" şeklinde araştırmalara başladılar. Mobil uygulama üzerinden de görüntülenemeyen platformdan ilk açıklama geldi. İşte sahibinden.com'a ne oldu, çöktü mü detaylar…