Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Sahibinden çöktü mü? Sahibinden.com neden açılmıyor, başkasına mı satıldı? Sunucu erişim hatası veren siteye ulaşım yok
Giriş Tarihi: 03.01.2024 15:59 Güncelleme Tarihi: 03.01.2024 15:59

Sahibinden çöktü mü? Sahibinden.com neden açılmıyor, başkasına mı satıldı? Sunucu erişim hatası veren siteye ulaşım yok

Sahibinden.com sitesine erişilemiyor, firmadan ilk resmî açıklama geldi. Gece yarısından bu yana erişim probleminin yaşandığı siteye, mobil uygulama üzerinden de erişim sağlanamıyor. Siteye giriş yapmak isteyen kullanıcıların ekranında "Bu siteye ulaşılamıyor www.sahibinden.com ana makinesinin sunucu IP adresi bulunamadı."şeklinde uyarı geliyor. Mobil uygulama üzerinden erişim sağlamak isteyenler ise "Sunucu erişim sorunu" uyarısı ile karşı karşıya kalıyor. Peki, Sahibinden.com'a çöktü mü, neden açılmıyor? İşte, sunucu erişim sorunu hakkında Sahibinden.com'dan gelen açıklama

Sahibinden çöktü mü? Sahibinden.com neden açılmıyor, başkasına mı satıldı? Sunucu erişim hatası veren siteye ulaşım yok

Dün geceden bu yana milyonlarca kullanıcı tarafından ziyaret edilen sahibinden.com'a erişim sağlanamıyor. Erişim sağlanamadı uyarısını gören vatandaşlar "sahibinden.com çöktü mü?" şeklinde araştırmalara başladılar. Mobil uygulama üzerinden de görüntülenemeyen platformdan ilk açıklama geldi. İşte sahibinden.com'a ne oldu, çöktü mü detaylar…

Sahibinden çöktü mü? Sahibinden.com neden açılmıyor, başkasına mı satıldı? Sunucu erişim hatası veren siteye ulaşım yok

SAHİBİNDEN.COM ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?

İkinci el araç ve emlak alım satımı için sıkça ziyaret edilen site sahibinden.com'a 3 Aralık Çarşamba günü gece yarısından itibaren erişim sorunu yaşanıyor. Siteye tarayıcı üzerinden erişmek isteyen vatandaşlar için "bu siteye ulaşılamıyor" uyarısı çıkarken mobil uygulama üzerinden erişim sağlamak isteyenler içinse "sunucu erişim sonucu" uyarısı karşılarına çıkarıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sahibinden çöktü mü? Sahibinden.com neden açılmıyor, başkasına mı satıldı? Sunucu erişim hatası veren siteye ulaşım yok

SAHİBİNDEN 'DEN İLK RESMİ AÇIKLAMA

Sahibinden.com, Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Alan adı hizmeti sağlayan firmayla yaşadığımız teknik bir sorun nedeniyle platformumuza şu anda erişim sağlanamamaktadır.

Sorunun en kısa sürede giderilmesi için ilgili firmanın çalışmaları devam etmekte olup konu çözüldüğünde yeniden bilgilendirme yapılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz."

Sahibinden çöktü mü? Sahibinden.com neden açılmıyor, başkasına mı satıldı? Sunucu erişim hatası veren siteye ulaşım yok

BAŞKASI SATIN ALMADI

Şirketten yapılan ikinci açıklamada da sahibinden.com alan adının başkası tarafından alınmadığı duyuruldu. Sorunun kısa süre içerisinde çözüleceği belirtildi.

Sahibinden çöktü mü? Sahibinden.com neden açılmıyor, başkasına mı satıldı? Sunucu erişim hatası veren siteye ulaşım yok
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
SON DAKİKA