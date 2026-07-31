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Giriş Tarihi: 31.07.2026 00:52 Güncelleme Tarihi: 31.07.2026 00:56

Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alıyor! 2026 Uzman erbaş alımı başvuru tarihleri ve şartları neler?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı, kadrosunu güçlendirmek amacıyla yeni uzman erbaş alımı yapacağını duyurdu. Mavi vatanda görev yapmak isteyen adaylar için başvuru takvimi ve aranacak nitelikler netleşti. Peki, personel alımı başvuruları ne zaman? İşte Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuru şartları.

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Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alıyor! 2026 Uzman erbaş alımı başvuru tarihleri ve şartları neler?

Askeri personel olma hedefi taşıyan binlerce genci heyecanlandıran ilan Resmi Gazete detaylarıyla erişime açıldı. 2026 yılı kontenjanları kapsamında gerçekleştirilecek uzman erbaş alımında; yazılı sınav, fiziki yeterlilik, yüzme testi ve mülakat gibi aşamaları başarıyla geçen adaylar Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde göreve başlama hakkı kazanacak. Adayların müracaat öncesinde yaş, eğitim ve askerlik durumuna ilişkin kriterleri eksiksiz karşılaması gerekiyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alıyor! 2026 Uzman erbaş alımı başvuru tarihleri ve şartları neler?

SAHİL GÜVENLİK UZMAN ERBAŞ BAŞVURU TARİHLERİ

Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı için müracaatlar 03-12 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar başvurularını yalnızca dijital ortamda, e-Devlet kapısını kullanarak tamamlayabilecek. Sürece ilişkin tüm detayları içeren bilgilendirme kılavuzu ise Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın resmi internet sitesi olan www.sg.gov.tr üzerinden öğrenilecek.

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Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alıyor! 2026 Uzman erbaş alımı başvuru tarihleri ve şartları neler?

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

1. Türk vatandaşı ve erkek olmak.

2. En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

3. 2026 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1999 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir).

4. Askerlik görevini yükümlü erbaş/er olarak yapmış veya yapıyor olmak.

5. Askerlik hizmetini sürdürenler için kılavuzda da yer alan uygun nitelik belgesi almak.

Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alıyor! 2026 Uzman erbaş alımı başvuru tarihleri ve şartları neler?

6. Yapılacak yazılı sınav, ön sağlık muayenesi, fiziki yeterlilik ve değerlendirme testleri (yüzme dahil), uygulamalı sınavlar ile mülâkat sınavında başarılı olmak ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenen kontenjana girmek.

7. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından sevk edilecek hastanelerden "Uzman Erbaş Olur" (Komando sağlık yeteneklerini karşılayan) kararlı sağlık raporu almak.

8. Yaptırılacak güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak.

9. Muvazzaf/sözleşmeli subay veya astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya bunların adayı olarak Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli iken buralardan ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak yahut görev yapmıyor olmak.

10. Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş Alımları Bilgilendirme Kılavuzu'ndaki (Temmuz 2026) diğer şartları taşıyor olmak.

Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alıyor! 2026 Uzman erbaş alımı başvuru tarihleri ve şartları neler?
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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