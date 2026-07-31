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Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alıyor! 2026 Uzman erbaş alımı başvuru tarihleri ve şartları neler?
Giriş Tarihi: 31.07.2026 00:52
Güncelleme Tarihi: 31.07.2026 00:56
Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alıyor! 2026 Uzman erbaş alımı başvuru tarihleri ve şartları neler?
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı, kadrosunu güçlendirmek amacıyla yeni uzman erbaş alımı yapacağını duyurdu. Mavi vatanda görev yapmak isteyen adaylar için başvuru takvimi ve aranacak nitelikler netleşti. Peki, personel alımı başvuruları ne zaman? İşte Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuru şartları.