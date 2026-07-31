Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alıyor! 2026 Uzman erbaş alımı başvuru tarihleri ve şartları neler?

6. Yapılacak yazılı sınav, ön sağlık muayenesi, fiziki yeterlilik ve değerlendirme testleri (yüzme dahil), uygulamalı sınavlar ile mülâkat sınavında başarılı olmak ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenen kontenjana girmek.

7. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından sevk edilecek hastanelerden "Uzman Erbaş Olur" (Komando sağlık yeteneklerini karşılayan) kararlı sağlık raporu almak.

8. Yaptırılacak güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak.

9. Muvazzaf/sözleşmeli subay veya astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya bunların adayı olarak Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli iken buralardan ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak yahut görev yapmıyor olmak.

10. Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş Alımları Bilgilendirme Kılavuzu'ndaki (Temmuz 2026) diğer şartları taşıyor olmak.