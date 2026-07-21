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Haberler Fotohaber Sakarya Üniversitesi Taban Puanları 2026: SAÜ 2 ve 4 yıllık bölümlerin başarı sıralamaları
Giriş Tarihi: 21.07.2026 16:37

Sakarya Üniversitesi Taban Puanları 2026: SAÜ 2 ve 4 yıllık bölümlerin başarı sıralamaları

2026 YKS tercih sürecinde Sakarya Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları adayların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Devlet üniversitesi statüsünde eğitim veren SAÜ'nün 2 ve 4 yıllık programlarına ait güncel taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri tercih döneminde yol gösteriyor.

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Sakarya Üniversitesi Taban Puanları 2026: SAÜ 2 ve 4 yıllık bölümlerin başarı sıralamaları

Sakarya Üniversitesi bünyesinde mühendislikten sağlığa, eğitimden sosyal bilimlere kadar birçok ön lisans ve lisans programı bulunuyor. 2026 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, SAÜ'nün hangi bölümlerinin kaç puan ve başarı sıralamasıyla öğrenci kabul ettiğini araştırmaya başladı. İşte Sakarya Üniversitesi 2026 taban puanları, başarı sıralamaları, kontenjanları;

Sakarya Üniversitesi Taban Puanları 2026: SAÜ 2 ve 4 yıllık bölümlerin başarı sıralamaları

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 YILLIK) TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI

Üniversite Adı Bölüm Puan
Türü		 Yıl Kont. Yer. Taban
Puan		 Başarı
Sırası
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet )		 Tıp
(6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 170
170
155
150		 175
175
159
154		 489,23377
481,58787
499,99242
497,95223		 16.577
18.907
18.608
18.877
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet )		 Diş Hekimliği
(5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 40
70
70
70		 41
72
72
72		 469,23593
454,95325
476,99800
477,72083		 30.014
35.079
34.930
33.532
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet )		 Bilgisayar Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 105
105
100
100		 108
108
103
103		 436,02209
430,50105
471,25102
465,39711		 59.347
53.865
39.543
43.553
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet )		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 80
80
75
75		 82
82
77
77		 426,7202
424,01530
467,53766
462,18472		 68.803
59.517
42.654
46.098
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet )		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 85
85
85
85		 88
88
88
88		 425,45025
404,99053
437,18946
427,88419		 70.153
77.493
70.119
76.907
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet )		 Siber Güvenlik Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 25


 26


 420,77414


 75.167
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet )		 Endüstri Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 95
95
90
90		 98
98
93
93		 419,82372
399,67889
437,73562
427,37662		 76.206
83.011
69.595
77.411
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet )		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 105
105
100
100		 108
108
103
103		 406,33384
376,07123
403,17290
383,49045		 91.278
110.173
106.752
125.803
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet )		 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
30
25
25		 31
31
26
26		 391,54126
363,40789
385,61270
366,36311		 109.510
127.291
129.538
149.512
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet )		 Bilişim Sistemleri Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 70
70
60
60		 72
72
62
62		 389,87037
376,57054
416,29101
400,64626		 111.670
109.540
91.560
105.347
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet )		 Veri Bilimi ve Analitiği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
30

 32
32

 380,82742
359,67972

 123.867
132.664
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet )		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 110
130
130
130		 116
138
138
134		 378,41423
350,33550
370,68898
369,03336		 127.273
147.528
151.732
145.545
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet )		 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 95
95
90
90		 98
98
93
93		 365,64398
335,60489
351,24021
324,30729		 146.450
174.208
186.239
228.284
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet )		 Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
30

 32
32

 363,76903
343,26445

 149.509
159.714
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet )		 Mimarlık
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
60
80
80		 52
62
82
82		 362,08275
340,83508
360,44636
354,40418		 152.296
164.113
169.000
168.360
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet )		 İnşaat Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 40
60
100
100		 41
62
103
103		 345,46414
308,98585
320,94436
303,46003		 183.144
237.664
258.427
283.046
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet )		 Ebelik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 70
75
70
70		 74
79
74
72		 342,63034
315,48812
334,92044
329,60202		 189.064
219.943
221.886
216.234
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet )		 Gıda Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
50
60
60		 52
52
62
62		 327,32685
304,33603
318,14834
306,09644		 224.540
251.201
266.599
275.339
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet )		 Kimya
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 35
35
35
35		 37
37
36
36		 319,64038
298,36869
312,24404
297,24235		 245.233
270.582
284.720
302.179
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet )		 Matematik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 62
64
62
62		 318,98371
298,26926
323,88016
305,03120		 247.059
270.905
250.260
278.559
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet )		 Çevre Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 20
20
20
20		 21
18
8
6		 308,53557
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 279.040
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(Hendek) (SAKARYA) (Devlet )		 İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 35
50
52
50		 36
29
54
52		 305,22396
Dolmadı
399,82259
404,99452		 290.154
Dolmadı
110.899
100.554
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet )		 Biyoloji
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 32
32
31
31		 295,83022
278,00669
296,77594
283,68051		 324.372
351.420
340.080
349.429
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet )		 Fizik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 25
25
25
25		 26
27
26
26		 291,7357
273,35032
289,97390
265,20341		 341.088
374.366
368.506
431.083
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(Hendek) (SAKARYA) (Devlet )		 Fen Bilgisi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 10
46
41
40		 2
3
43
41		 Dolmadı
Dolmadı
315,64052
308,14973		 Dolmadı
Dolmadı
274.167
269.562
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(Hendek) (SAKARYA) (Devlet )		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
40
80
80		 41
41
82
82		 403,13899
431,31538
413,56485
406,69970		 6.992
8.397
11.938
17.408
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(Hendek) (SAKARYA) (Devlet )		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 42
50
60
60		 44
52
62
62		 378,91358
412,67079
399,03163
397,38661		 19.973
19.355
22.129
25.003
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(Hendek) (SAKARYA) (Devlet )		 Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
40
52
50		 41
41
54
52		 357,21881
399,92881
388,75063
384,82341		 45.212
32.016
32.624
39.221
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet )		 Görsel İletişim Tasarımı
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 65
65
60
60		 69
69
64
62		 338,82468
361,28842
351,13247
349,87839		 83.394
105.588
106.664
111.185
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet )		 Radyo, Televizyon ve Sinema
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 20
40
40
40		 22
42
42
41		 327,97881
340,89362
328,25721
326,90832		 115.647
173.305
189.619
196.975
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(Hendek) (SAKARYA) (Devlet )		 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 52
52
52
52		 325,32881
371,13812
362,65480
361,43854		 124.790
80.964
76.882
80.778
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet )		 Türk Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 30
30
100
100		 32
32
103
103		 325,02212
364,40285
331,44379
332,09867		 125.921
97.318
175.954
174.031
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet )		 Yeni Medya ve İletişim
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 75
75
70
70		 79
79
72
72		 323,94656
329,88886
317,36946
316,81191		 129.777
220.331
242.765
247.962
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet )		 Tarih
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 30
30
100
100		 32
32
106
103		 323,8506
348,52996
313,90484
309,19183		 130.132
144.974
261.686
292.997
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet )		 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
80
80
80		 42
84
84
82		 322,61243
332,61873
322,27477
325,99295		 134.834
207.902
217.658
201.260
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet )		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 178
180
180
180		 188
190
190
185		 319,03894
352,86154
332,20880
346,49341		 149.038
130.631
172.773
121.501
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet )		 Coğrafya
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
50
60
60		 42
54
63
62		 309,39796
337,53110
325,24791
321,77107		 193.367
186.844
203.526
221.744
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet )		 Gazetecilik
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
70
70
70		 42
74
72
72		 308,82175
314,42153
302,43859
306,08611		 196.293
301.436
332.337
312.631
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet )		 Sanat Tarihi
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 25
30
60
60		 27
32
64
62		 305,51752
318,54848
287,85115
285,17473		 213.752
277.943
441.034
468.408
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet )		 İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 20
18
20
20		 21
19
21
20		 304,68932
344,67530
309,83981
311,33652		 218.277
158.659
285.174
279.717
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet )		 Hukuk
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 100
240
240
240		 103
246
246
246		 410,90835
395,71432
412,42116
412,80912		 19.503
39.338
28.382
36.972
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet )		 Yönetim Bilişim Sistemleri
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 65
65
60
60		 69
68
62
62		 382,53732
373,58851
385,30450
377,55455		 53.696
72.798
70.933
102.895
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet )		 Psikoloji
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 60
60
70
70		 64
64
74
72		 374,03967
370,97451
385,08090
385,66274		 68.966
77.616
71.366
85.165
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(Hendek) (SAKARYA) (Devlet )		 Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 45
50
50
50		 47
52
52
52		 361,18541
357,37764
370,39188
369,75394		 96.417
107.098
103.732
121.304
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(Hendek) (SAKARYA) (Devlet )		 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
40
80
80		 41
41
82
82		 349,28959
351,24705
360,08941
358,75205		 127.401
122.779
130.601
150.369
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet )		 İşletme
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
60
50
50		 41
63
52
52		 348,63482
335,07271
341,37444
335,49768		 129.240
172.627
192.027
227.091
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet )		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 80
110
100
100		 84
116
104
103		 327,77494
303,69255
301,02420
296,08175		 202.020
325.723
405.387
436.500
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet )		 Uluslararası Ticaret ve Lojistik
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 65
65
60
60		 69
69
62
62		 327,08459
310,64869
309,08052
303,20064		 204.903
284.013
352.028
389.167
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet )		 İktisat
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 70
100
90
90		 73
106
94
93		 318,74746
293,80388
289,12900
285,62824		 242.129
393.408
494.546
515.052
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet )		 Uluslararası İlişkiler
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50
95
90
90		 53
101
93
93		 316,98128
299,35060
300,40429
298,48410		 250.813
354.002
409.674
420.096
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet )		 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 60
85
70
70		 64
91
72
72		 313,30157
298,61898
308,16221
305,92563		 269.642
358.980
357.808
372.328
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet )		 Maliye
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 70
95
80
80		 74
101
82
82		 311,74149
292,62043
291,71352
289,90622		 278.021
402.101
473.997
481.453
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet )		 Sosyal Hizmet
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
65
60
60		 42
69
64
62		 307,63242
295,97107
304,01810
310,87261		 300.957
377.608
384.946
343.378
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet )		 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
95
90
90		 42
100
93
93		 307,26318
281,63464
272,73414
269,38432		 303.181
491.382
639.712
661.209
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet )		 Sağlık Yönetimi
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
65
60
60		 42
69
62
62		 303,13577
291,07130
289,82661
294,07509		 327.867
413.975
488.838
450.483
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet )		 Ekonometri
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 30
65
60
60		 32
68
62
62		 298,81755
270,81449
261,44947
259,04382		 356.268
593.487
755.304
770.992
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet )		 İnsan Kaynakları Yönetimi
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 90
90
80
80		 96
96
84
82		 295,89152
284,43046
284,34127
286,96907		 376.038
467.514
534.227
504.304
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet )		 Sosyoloji
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
40
80
80		 42
42
84
82		 292,71095
287,77520
290,83621
292,12656		 398.762
440.002
480.773
464.629
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet )		 Felsefe
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 35
50
60
60		 37
54
64
62		 265,9332
259,78216
253,78581
252,92809		 633.418
712.851
841.205
841.954
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet )		 İslam İktisadı ve Finans
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
40		 42
41
42
41		 259,83334
251,00859
243,79589
238,88141		 697.381
818.691
962.103
1.021.216
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(Hendek) (SAKARYA) (Devlet )		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 40
50
60
60		 41
52
62
62		 418,61844
420,98873
415,86584
415,93711		 14.797
16.804
21.963
18.520
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet )		 İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
(4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 62
64
64
62		 411,94973
414,02701
416,09625
402,32641		 17.103
19.146
21.877
23.090
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet )		 Almanca Mütercim ve Tercümanlık
(4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 65
65
60
60		 69
69
64
62		 383,08877
379,99778
384,07463
362,90056		 28.606
32.946
35.072
37.337
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet )		 Alman Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 85
85
80
80		 89
88
82
82		 360,97108
351,45453
344,54961
321,93198		 38.213
46.315
52.542
53.483
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Sakarya Üniversitesi Taban Puanları 2026: SAÜ 2 ve 4 yıllık bölümlerin başarı sıralamaları

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (2 YILLIK) TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI

Üniversite Adı Bölüm Puan
Türü		 Yıl Kont. Yer. Taban
Puan		 Başarı
Sırası
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SAKARYA) (Devlet)		 Anestezi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
60
60
60		 40
60
60
60		 361,12674
360,56714
357,6123
350,33059		 332.075
350.916
377.677
392.971
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SAKARYA) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
65
65
65		 40
65
65
65		 358,93637
347,06352
347,46592
346,1789		 344.229
431.165
441.602
417.306
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SAKARYA) (Devlet)		 Ağız ve Diş Sağlığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
40
40
40		 30
40
40
40		 352,02809
343,41488
333,2845
326,00472		 385.095
455.987
548.039
556.950
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SAKARYA) (Devlet)		 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
65
65
65		 50
65
66
66		 344,64904
334,51258
327,57183
323,61873		 433.343
522.717
596.374
576.131
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SAKARYA) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
60
60
60		 30
60
61
62		 343,22997
332,94698
327,26885
310,48218		 443.241
535.577
599.004
692.995
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SAKARYA) (Devlet)		 Fizyoterapi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
65
65
65		 40
66
65
65		 341,05941
331,57011
331,62471
332,20116		 458.931
547.161
561.688
510.233
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SAKARYA) (Devlet)		 Optisyenlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
65
65
65		 41
67
67
66		 337,99783
325,27179
318,75431
313,5679		 481.610
603.037
678.225
664.137
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SAKARYA) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
65
65
65		 40
66
66
65		 323,83087
312,23776
305,87099
307,57069		 599.349
736.533
814.389
721.563
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Adapazarı Meslek Yüksekokulu (SAKARYA) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 80
80
80
82		 82
81
81
85		 315,47993
313,11431
332,50335
321,47294		 679.567
726.971
554.411
593.796
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SAKARYA) (Devlet)		 Yaşlı Bakımı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 65
65
65
65		 67
67
67
67		 303,62203
297,85518
282,43077
274,78987		 808.666
910.514
1.110.280
1.113.658
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Adapazarı Meslek Yüksekokulu (SAKARYA) (Devlet)		 Web Tasarımı ve Kodlama
(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 100
100
100
100		 103
103
103
103		 295,90378
299,62041
314,17923
293,11477		 901.279
887.430
724.605
877.840
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Adapazarı Meslek Yüksekokulu (SAKARYA) (Devlet)		 Acil Durum ve Afet Yönetimi
(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 100
100
100
100		 103
103
103
103		 285,37614
277,40184
285,30869
268,57164		 1.037.089
1.202.625
1.070.716
1.204.639
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Adapazarı Meslek Yüksekokulu (SAKARYA) (Devlet)		 Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği
(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 100
100
100
100		 103
103
103
103		 282,5043
269,02024
265,65285
253,45272		 1.075.737
1.334.359
1.357.670
1.450.805
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Adapazarı Meslek Yüksekokulu (SAKARYA) (Devlet)		 İnternet ve Ağ Teknolojileri
(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 90
90
90
91		 93
93
93
94		 278,12833
271,53293
277,07625
268,73776		 1.136.108
1.294.073
1.186.351
1.202.183
Sakarya Üniversitesi Taban Puanları 2026: SAÜ 2 ve 4 yıllık bölümlerin başarı sıralamaları

Not: 2026 yılına ait üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlar henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı. Bu sayfada yer alan veriler, 2025 YKS yerleştirme sonuçlarına göre hazırlanmış olup tercih sürecinde adaylara fikir vermesi amacıyla paylaşılmaktadır. 2026 yılına ait güncel bilgiler, YKS yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından ÖSYM tarafından yayımlanacaktır.

Sakarya Üniversitesi Taban Puanları 2026: SAÜ 2 ve 4 yıllık bölümlerin başarı sıralamaları

2 YILLIK ÜNİVERSİTELERİN ALIM YAPTIĞI EN DÜŞÜK PUANLAR (tablo 3)

4 YILLIK ÜNİVERSİTELERİN ALIM YAPTIĞI EN DÜŞÜK PUANLAR (tablo 4)

Sakarya Üniversitesi Taban Puanları 2026: SAÜ 2 ve 4 yıllık bölümlerin başarı sıralamaları

Üniversitelerin taban puanları, başarı sıralamaları, kontenjan bilgileri ve programlara ilişkin detaylı verilere YÖK Atlas üzerinden ulaşabilirsiniz. Güncel ve resmi tercih verilerini incelemek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

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Haber Girişi Serap Salman - Editör

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