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Giriş Tarihi: 08.02.2024 18:04 Güncelleme Tarihi: 08.02.2024 18:05

Sakla Beni 15. Bölüm izle! Star TV ekranı ile Sakla Beni son bölüm izle

Star TV ekranlarında yayınlanan Sakla Beni dizisi 8 Şubat 2024 Perşembe akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asude Kelebek'in yer aldığı yapımda bu hafta Ozan, Naz'ın İncila'ya dair gizli planlarını ortaya döker. Bu durumda Naz, Atıf'ın karşısında zor durumda kalır. İzleyiciler yeni bölüm için ekran başında bekliyor. İşte, 8 Şubat 2024 Star TV ile Sakla Beni 15. son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri…

Sakla Beni 15. Bölüm izle! Star TV ekranı ile Sakla Beni son bölüm izle

Star TV'nin dram türündeki dizisi Sakla Beni 15. bölüm izle ekranı araştırılmaya başladı. Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel, Asude Kelebek, Ceyda Düvenci, Tamer Levent gibi isimleri buluşturan yapım, bu hafta yeni bölümüyle ekranlara geliyor. 15. Bölümde Naz, Kont Ziya'yı iş birliği yapmaya zorlayacak bir hamle yapar. Fakat Ziya'nın herkesi şaşırtacak daha başka bir planı vardır. Yeni bölümü saat 20.00'yi gösterdiğinde Star TV ekranı üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz. İşte, Star TV ile Sakla Beni son bölüm izle ekranı full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri ve tüm detaylar.

Sakla Beni 15. Bölüm izle! Star TV ekranı ile Sakla Beni son bölüm izle

SAKLA BENİ SON BÖLÜM İZLE!

Yönetmenliğini Nadim Güç'ün üstlendiği OGM Pictures imzalı Star TV dizisi Sakla Beni dizisi, 15. bölümüyle saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak.

8 Şubat 2024 Perşembe akşamı ekranlara gelen son bölümü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

Sakla Beni 15. Bölüm izlemek için tıklayınız: https://www.startv.com.tr/canli-yayin

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Sakla Beni 15. Bölüm izle! Star TV ekranı ile Sakla Beni son bölüm izle

SAKLA BENİ 15. BÖLÜM ÖZETİ

Cemil'e yardım etmek isteyen İncila tehlikeli bir işe kalkışırken, Gülten'in Cemil'i görmesi işleri daha da zorlu hale getirir.

Dedesinin tavırlarından rahatsız olan Mete, her şeyi göze alarak Kont Ziya'ya rest çeker.

Sakla Beni 15. Bölüm izle! Star TV ekranı ile Sakla Beni son bölüm izle

İncila'ya dair gizli planları Ozan tarafından ortaya dökülen Naz, Atıf'ın karşısında zor durumda kalır.

Cemil'in evde gizlendiğini öğrenen Mete, bir yandan babasız büyümüş olmanın acısını ve öfkesini yaşarken, bir yandan da Cemil'e yardım etmeye mecbur kalır.

Sakla Beni 15. Bölüm izle! Star TV ekranı ile Sakla Beni son bölüm izle

Aile içindeki dengeleri yeniden sağlamak isteyen Naz, Kont Ziya'yı iş birliği yapmaya zorlayacak bir hamle yapar.

Fakat Ziya'nın herkesi şaşırtacak daha başka bir planı vardır.

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