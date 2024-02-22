Giriş Tarihi: 22.02.2024 20:57
Güncelleme Tarihi: 22.02.2024
20:57
Sakla Beni 17. bölüm canlı izle ekranı! Star TV ile Sakla Beni dizisi 17. bölüm canlı yayın izle
Star TV ekranlarında yayınlanan Sakla Beni dizisi 22 Şubat 2024 Perşembe akşamı yeni bölümüyle ekranlarda olacak. Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asude Kelebek'in yer aldığı yapımda bu hafta hayatı hakkında bildiği her şeyin yalan olduğunu öğrenen İncila'nın yeni hayatına alışma ve geçmişten intikam alma mücadelesini izleyeceğiz. Mete İncala'yla arkadaş kalmak istese de aralarında aşk bunu engel olmaktadır. İşte, 22 Şubat 2024 Star TV ile Sakla Beni 17. bölüm canlı izle ekranı