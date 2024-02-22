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Giriş Tarihi: 22.02.2024 20:57 Güncelleme Tarihi: 22.02.2024 20:57

Sakla Beni 17. bölüm canlı izle ekranı! Star TV ile Sakla Beni dizisi 17. bölüm canlı yayın izle

Star TV ekranlarında yayınlanan Sakla Beni dizisi 22 Şubat 2024 Perşembe akşamı yeni bölümüyle ekranlarda olacak. Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asude Kelebek'in yer aldığı yapımda bu hafta hayatı hakkında bildiği her şeyin yalan olduğunu öğrenen İncila'nın yeni hayatına alışma ve geçmişten intikam alma mücadelesini izleyeceğiz. Mete İncala'yla arkadaş kalmak istese de aralarında aşk bunu engel olmaktadır. İşte, 22 Şubat 2024 Star TV ile Sakla Beni 17. bölüm canlı izle ekranı

Sakla Beni 17. bölüm canlı izle ekranı! Star TV ile Sakla Beni dizisi 17. bölüm canlı yayın izle

Star TV'nin dizisi Sakla Beni 16. bölüm canlı izle ekranı araştırılmaya başladı. Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel, Asude Kelebek, Ceyda Düvenci, Tamer Levent gibi isimleri buluşturan yapım, bu hafta yeni bölümüyle ekranlara geliyor. İşte, Star TV ile Sakla Beni yeni bölüm canlı izle ekranı

Sakla Beni 17. bölüm canlı izle ekranı! Star TV ile Sakla Beni dizisi 17. bölüm canlı yayın izle

SAKLA BENİ STAR TV İLE CANLI İZLE EKRANI

Sakla beni 17.bölümü aşağıdaki linkten sanlı izleyebilirsiniz:

https://www.startv.com.tr/canli-yayin

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Sakla Beni 17. bölüm canlı izle ekranı! Star TV ile Sakla Beni dizisi 17. bölüm canlı yayın izle

SAKLA BENİ 17. BÖLÜM ÖZETİ

İncila'nın isteği herkesi şaşkına çevirirken, evdeki gücünü kaybetmekten korkan Naz bu isteği kabul etmeye yanaşmaz ve aralarında büyük bir çatışma çıkar. Mete onları sakinleştirmeye çalışırken, İncila onu çektiği acıları anlamamakla ve görmezden gelmekle suçlar. Esas amacı kendi hayatına sahip çıkmak olan İncila, ondan bu büyük gerçeği saklayanlara duyduğu öfkeyi bastıramaz.

Sakla Beni 17. bölüm canlı izle ekranı! Star TV ile Sakla Beni dizisi 17. bölüm canlı yayın izle

İncila'nın yıllardan beri çok üzüldüğünü düşünen Atıf, torununa desteğini hissettirir. Mete ve İncila yaşanan son gelişmelerle birlikte aşklarının daha da imkansız hale geldiğini görmenin üzüntüsünü yaşarlar. İncila'nın kendi torunu olmadığını öğrenen Osman, suçlu gördüğü kişileri cezalandırmak için harekete geçerken, Mete ve İncila büyük bir tehlikeyle baş başa kalır.

Sakla Beni 17. bölüm canlı izle ekranı! Star TV ile Sakla Beni dizisi 17. bölüm canlı yayın izle
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