SAKLA BENİ 5. BÖLÜM İZLE | Star TV Sakla Beni son bölüm izle, tek parça, kesintisiz, full HD seçenekleri

İçeride duvağı açınca karşısında İncila'yı gören Mete, "Sen ne çeşit bir manyaksın? Kızın yerine kına mı yaktırdın kendine, sırada ne var gerdeğe mi gireceksin onun yerine? Gerçi onu daha önce yaptın" dedi. İncila da bu sözler üzerine ona tokat attı. Naz da bu anlara şahit olmuştu.