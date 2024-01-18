Giriş Tarihi: 18.01.2024 10:35
Güncelleme Tarihi: 18.01.2024
11:17
Sami Er kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi? Sami Er biyografisi, kariyeri, siyasi geçmişi
Sami Er hayatı ve kariyeri ile gündemin merak edilen isimleri arasında yerini aldı. Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olan Er, yüksek lisans eğitimini İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı'nda Kent Çalışmaları ve Yönetimi (Kentsel Dönüşüm) alanında tamamladı. Peki; Sami Er kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi? İşte, detaylar…