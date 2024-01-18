Sami Er kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi? Sami Er biyografisi, kariyeri, siyasi geçmişi

2004-2005 yılları arasında İstanbul Büyükçekmece Yakuplu Belediyesi'nde Fen ve İmar Planlama Müdürlüğü görevini üstlenen Er, 2005-2008 yılları arasında Fatih Belediye Başkan Yardımcılığı ve Halktaş A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini üstlenmiştir.

2008 yılında Malatya İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevine atanmıştır. Bu süreçte, Malatya Belediyesi ve İl Özel İdaresi iştiraki olan Esenlik şirketinin ortaklar kurulu üyeliği ve Organize Sanayi Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini de yürütmüştür. 2011 Eylül ayında İstanbul Üsküdar Belediyesi Mali İşler ve Yatırımlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak atanmış, bu görevini 2014 Temmuz ayına kadar sürdürmüştür.