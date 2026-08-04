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Giriş Tarihi: 04.08.2026 09:04

ŞAMPİYONLAR LİGİ 3. ELEME TURU || Fenerbahçe-Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fenerbahçe ile Sturm Graz karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde oynayacağı ilk maçtan avantajlı bir sonuçla ayrılmak istiyor. Peki, Fenerbahçe-Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, maça ilişkin bilgiler…

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ŞAMPİYONLAR LİGİ 3. ELEME TURU || Fenerbahçe-Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Avrupa yolculuğunu sürdüren Fenerbahçe, Sturm Graz karşısında turun ilk sınavını İstanbul'da verecek. Karşılaşmanın yayın bilgileri ve maç programı belli oldu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ 3. ELEME TURU || Fenerbahçe-Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE-STURM GRAZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ile Sturm Graz, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunun ilk maçında 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü karşılaşacak. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak.

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ŞAMPİYONLAR LİGİ 3. ELEME TURU || Fenerbahçe-Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE-STURM GRAZ MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe-Sturm Graz karşılaşması TV100 ekranlarından canlı ve şifresiz yayımlanacak. Mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonundan Chris Kavanagh yönetecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ 3. ELEME TURU || Fenerbahçe-Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE-STURM GRAZ RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Eşleşmenin rövanşı 11 Ağustos 2026 Salı günü saat 21.30'da Avusturya'daki Stadion Graz-Liebenau'da oynanacak. İki karşılaşmanın sonunda toplam skorda üstünlük sağlayan takım Şampiyonlar Ligi play-off turuna yükselecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ 3. ELEME TURU || Fenerbahçe-Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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