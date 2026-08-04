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ŞAMPİYONLAR LİGİ 3. ELEME TURU || Fenerbahçe-Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 04.08.2026 09:04
ŞAMPİYONLAR LİGİ 3. ELEME TURU || Fenerbahçe-Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fenerbahçe ile Sturm Graz karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde oynayacağı ilk maçtan avantajlı bir sonuçla ayrılmak istiyor. Peki, Fenerbahçe-Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, maça ilişkin bilgiler…