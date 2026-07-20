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Giriş Tarihi: 20.07.2026 11:46

Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi rakibi açıklanıyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu kura çekimi için geri sayım sürüyor. Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonunda yoluna devam etmek isteyen Fenerbahçe'nin olası rakipleri, yapılacak kura çekimiyle netlik kazanacak. Sarı-lacivertli ekibin hangi takımla eşleşeceği ve kura çekiminin saat kaçta başlayacağı futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

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Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi rakibi açıklanıyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı eleme turlarıyla devam ediyor. İkinci eleme turu karşılaşmaları oynanmadan önce gerçekleştirilecek 3. eleme turu kura çekiminde Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi belli olacak. Sarı-lacivertli ekibin Avrupa'daki yol haritasını şekillendirecek kura, taraftarlar tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi rakibi açıklanıyor!

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 3. ÖN ELEME TURU KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe'nin rakibinin belli olacağı kura çekimi bugün TSİ 13.00'te başlayacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. Ön Eleme Turu ilk maçları 4-5 Ağustos, rövanş maçları ise 11 Ağustos'ta oynanacak.

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Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi rakibi açıklanıyor!

FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ MUHTEMEL RAKİPLERİ

Fenerbahçe'nin 2. eleme turunda Gornik Zabrze'yi elemesi halinde muhtemel rakipleri şöyle:

Union Saint-Gilloise (Belçika)
Sparta Praha (Çekya)
Sturm Graz (Avusturya) - Hearts (İskoçya) galibi
NEC Nijmegen (Hollanda)

Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi rakibi açıklanıyor!

Fenerbahçe'nin, Şampiyonlar Ligi'nden elenmesi halinde Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri:

St. Gallen (İsviçre) - Benfica (Portekiz) galibi
Twente (Hollanda) - Ferencvaros (Macaristan) galibi
Qarabağ FK (Azerbaycan) - CSKA Sofya (Bulgaristan) galibi

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör
#ŞAMPİYONLAR LİGİ #FENERBAHÇE

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