Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi rakibi açıklanıyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı eleme turlarıyla devam ediyor. İkinci eleme turu karşılaşmaları oynanmadan önce gerçekleştirilecek 3. eleme turu kura çekiminde Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi belli olacak. Sarı-lacivertli ekibin Avrupa'daki yol haritasını şekillendirecek kura, taraftarlar tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor.