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Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi rakibi açıklanıyor!
Giriş Tarihi: 20.07.2026 11:46
Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi rakibi açıklanıyor!
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu kura çekimi için geri sayım sürüyor. Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonunda yoluna devam etmek isteyen Fenerbahçe'nin olası rakipleri, yapılacak kura çekimiyle netlik kazanacak. Sarı-lacivertli ekibin hangi takımla eşleşeceği ve kura çekiminin saat kaçta başlayacağı futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.