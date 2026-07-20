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Giriş Tarihi: 20.07.2026 20:37

Samsun Üniversitesi Taban Puanları 2026 | Samsun Üniversitesi 2-4 yıllık bölümler başarı sıralamaları ve kontenjanları nasıl?

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar tercih sürecine giriyor. Samsun Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları 2026 tercih döneminde öğrencilerin en çok araştırdığı konular arasında bulunuyor. YÖK Atlas verileri doğrultusunda güncellenen 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerin puan bilgileri, adaylara tercih sürecinde yol gösteriyor.

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Samsun Üniversitesi Taban Puanları 2026 | Samsun Üniversitesi 2-4 yıllık bölümler başarı sıralamaları ve kontenjanları nasıl?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YKS'nin ardından öğrenciler, tercih listelerini oluşturmak için üniversitelerin güncel verilerini araştırıyor. Samsun Üniversitesi'nde eğitim almak isteyen adaylar, YÖK Atlas üzerinden yayımlanan resmi bilgilerle taban puanları, başarı sıralamaları ve bölüm seçeneklerini inceleyerek kendilerine uygun ön lisans ve lisans programlarını değerlendiriyor.

Samsun Üniversitesi Taban Puanları 2026 | Samsun Üniversitesi 2-4 yıllık bölümler başarı sıralamaları ve kontenjanları nasıl?

NOT: 2026 yılına ait üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları henüz açıklanmamıştır. Bu veriler, 2026-YKS yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından ÖSYM tarafından ilan edilecektir. Tercih sürecinde adaylara rehberlik etmesi amacıyla, bu haberde ÖSYM'nin en son yayımladığı resmi 2025 YKS yerleştirme sonuçlarına ait taban puanlar ve başarı sıralamaları yer almaktadır.

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Samsun Üniversitesi Taban Puanları 2026 | Samsun Üniversitesi 2-4 yıllık bölümler başarı sıralamaları ve kontenjanları nasıl?

SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (4 YILLIK) TABAN PUANLARI

Üniversite Adı Bölüm Puan
Türü		 Yıl Kont. Yer. Taban
Puan		 Başarı
Sırası
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )		 Tıp
(6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 80
80
60
40		 82
82
62
41		 491,8113
485,15523
503,55596
500,11761		 15.112
17.071
16.477
17.459
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ
Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )		 Havacılık ve Uzay Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 55
55
50
50		 57
57
52
52		 437,46951
419,94059
437,90698
430,66570		 57.943
63.097
69.435
74.247
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )		 Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30


 31


 396,57989


 103.076
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ
Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )		 Uçak Bakım ve Onarım
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 45
45
40
40		 47
47
41
41		 394,897
352,68425
363,20229
339,37247		 105.193
143.745
164.198
195.805
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )		 Yazılım Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 80
80
70
60		 82
82
72
62		 383,39826
382,65465
436,32522
429,13618		 120.344
102.022
70.948
75.685
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 45
55
55
55		 47
57
57
57		 372,62973
341,22172
363,93587
340,79578		 135.637
163.378
162.955
192.967
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )		 Endüstri Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 45
45
40
40		 47
47
41
41		 366,57664
337,91371
359,37994
329,68090		 144.939
169.742
170.819
216.066
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ
Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )		 İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50


 52


 353,69574


 167.278
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 55
55
50
50		 57
57
52
52		 350,95276
319,96930
341,96299
317,44290		 172.474
208.581
205.580
244.862
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )		 Mimarlık
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 45
50
60
60		 47
52
62
62		 331,84878
309,32079
329,16397
319,21363		 213.336
236.713
236.176
240.533
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )		 Biyomedikal Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
40		 31
30
25
13		 310,91047
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 271.462
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ
Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )		 Uçak Bakım ve Onarım
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 3
1

 3
1

 227,45333
258,64336

 842.251
463.275
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ
Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )		 Havacılık ve Uzay Mühendisliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 3
1
1
1

 Dolmadı
314,05470
Dolmadı
 Dolmadı
223.713
Dolmadı
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ
Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )		 İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 3


Dolmadı


 Dolmadı
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )		 Türk Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 30
30
60
60		 32
32
64
62		 300,88263
331,62992
316,19215
312,07487		 239.849
212.367
249.098
275.206
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )		 Tarih
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 30
30
60
60		 32
32
63
62		 295,56641
316,93479
292,85070
287,20227		 272.696
287.048
401.362
451.696
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 36
32

 38
34

 292,80312
321,76416

 290.587
260.638
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )		 Coğrafya
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
50
60
60		 42
54
63
62		 291,09228
316,75108
310,45872
305,83731		 302.071
288.086
281.546
314.302
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )		 İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 4
8

 5
9

 290,21921
310,41116

 308.080
325.662
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )		 İletişim Tasarımı ve Yönetimi
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 55
55
50
50		 58
59
54
52		 289,93258
294,98048
292,70457
289,08653		 310.039
432.818
402.477
436.344
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )		 Psikoloji
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 60
60
70
70		 64
64
74
72		 361,70727
360,57179
370,16463
372,85068		 95.210
99.566
104.241
113.810
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ
Sivil Havacılık Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet )		 Havacılık Yönetimi
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 70
70
70
70		 72
72
72
72		 329,09767
316,52535
308,52721
301,26223		 196.548
252.283
355.475
401.591
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )		 Denizcilik İşletmeleri Yönetimi
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 55
55
50
50		 57
57
52
52		 311,35028
286,81018
275,85456
274,91407		 280.195
447.795
610.093
608.123
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )		 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 55
65
50
50		 59
69
52
52		 298,48961
283,96774
289,28440
284,07475		 358.420
471.318
493.281
527.841
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )		 Sağlık Yönetimi
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
65
60
60		 42
69
64
62		 296,97145
282,33984
282,03138
283,98546		 368.674
485.209
554.280
528.580
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )		 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 65
65
60
60		 67
68
63
62		 291,34762
277,08479
276,64446
269,13288		 408.793
532.762
602.620
663.751
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )		 Ekonomi ve Finans
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
45
40
40		 42
48
42
41		 283,9632
270,74925
270,15023
257,68625		 467.008
594.143
664.892
786.303
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )		 Sosyoloji
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
40		 42
42
42
41		 266,79277
269,95454
276,54807
271,57451		 624.621
602.326
603.561
639.620
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )		 İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
(4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
40		 42
41
41
41		 402,25803
403,92688
406,53997
393,20425		 20.727
22.958
25.698
26.235
Samsun Üniversitesi Taban Puanları 2026 | Samsun Üniversitesi 2-4 yıllık bölümler başarı sıralamaları ve kontenjanları nasıl?

SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (2 YILLIK) TABAN PUANLARI

Üniversite Adı Bölüm Puan
Türü		 Yıl Kont. Yer. Taban
Puan		 Başarı
Sırası
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)		 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 25
25

 25
25

 342,7982
326,76727

 446.296
589.342
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)		 Arka-Yüz Yazılım Geliştirme
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30


 31


 310,50507


 731.631
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)		 Ön-Yüz Yazılım Geliştirme
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30


 31


 304,30405


 800.760
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ
Kavak Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)		 Elektrik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
40		 41
41
40
41		 282,97103
271,44564
259,78671
257,7762		 1.069.354
1.295.441
1.450.808
1.376.372
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ
Kavak Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)		 Harita ve Kadastro
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
50
50
50		 31
52
52
51		 281,28729
269,97636
262,15461
263,64966		 1.092.380
1.319.021
1.412.670
1.280.413
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)		 Makine Resim ve Konstrüksiyonu
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30


 31


 276,72411


 1.155.744
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ
Kavak Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)		 İş Makineleri Operatörlüğü
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 31
31
31
31		 276,32595
270,43073
250,82873
247,28074		 1.161.350
1.311.570
1.600.322
1.563.062
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ
Kavak Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)		 İnşaat Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
60
60
60		 41
62
62
62		 271,23197
247,24132
237,20934
235,87633		 1.233.523
1.700.877
1.842.622
1.791.579
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ
Kavak Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)		 Mimari Restorasyon
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
60
60
60		 41
62
62
62		 257,212
241,9077
235,61496
234,74776		 1.436.940
1.795.157
1.872.194
1.815.867
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ
Kavak Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)		 Yapı Denetimi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 52
52
52
52		 250,63017
241,58263
233,10556
225,23168		 1.533.436
1.800.931
1.919.335
2.032.696
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ
Kavak Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)		 Coğrafi Bilgi Sistemleri
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 31
31
31
31		 247,08047
237,40841
234,42427
228,60711		 1.585.753
1.876.024
1.894.401
1.953.080
Samsun Üniversitesi Taban Puanları 2026 | Samsun Üniversitesi 2-4 yıllık bölümler başarı sıralamaları ve kontenjanları nasıl?

2025-YKS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler için tıklayınız

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Samsun Üniversitesi Taban Puanları 2026 | Samsun Üniversitesi 2-4 yıllık bölümler başarı sıralamaları ve kontenjanları nasıl?
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