Samsun Üniversitesi Taban Puanları 2026 | YÖK ile Samsun Üniversitesi 2-4 yıllık bölümler başarı sıralamaları

|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan
Türü
|Yıl
|Kont.
|Yer.
|Taban
Puan
|Başarı
Sırası
|SAMSUN ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )
|Tıp
(6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|80
80
60
40
|82
82
62
41
|491,8113
485,15523
503,55596
500,11761
|15.112
17.071
16.477
17.459
|SAMSUN ÜNİVERSİTESİ
Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )
|Havacılık ve Uzay Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|55
55
50
50
|57
57
52
52
|437,46951
419,94059
437,90698
430,66570
|57.943
63.097
69.435
74.247
|SAMSUN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )
|Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
—
—
—
|31
—
—
—
|396,57989
—
—
—
|103.076
…
—
—
|SAMSUN ÜNİVERSİTESİ
Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )
|Uçak Bakım ve Onarım
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|45
45
40
40
|47
47
41
41
|394,897
352,68425
363,20229
339,37247
|105.193
143.745
164.198
195.805
|SAMSUN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )
|Yazılım Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|80
80
70
60
|82
82
72
62
|383,39826
382,65465
436,32522
429,13618
|120.344
102.022
70.948
75.685
|SAMSUN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|45
55
55
55
|47
57
57
57
|372,62973
341,22172
363,93587
340,79578
|135.637
163.378
162.955
192.967
|SAMSUN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )
|Endüstri Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|45
45
40
40
|47
47
41
41
|366,57664
337,91371
359,37994
329,68090
|144.939
169.742
170.819
216.066
|SAMSUN ÜNİVERSİTESİ
Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )
|İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
—
—
—
|52
—
—
—
|353,69574
—
—
—
|167.278
…
—
—
|SAMSUN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|55
55
50
50
|57
57
52
52
|350,95276
319,96930
341,96299
317,44290
|172.474
208.581
205.580
244.862
|SAMSUN ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )
|Mimarlık
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|45
50
60
60
|47
52
62
62
|331,84878
309,32079
329,16397
319,21363
|213.336
236.713
236.176
240.533
|SAMSUN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )
|Biyomedikal Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
40
|31
30
25
13
|310,91047
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|271.462
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|SAMSUN ÜNİVERSİTESİ
Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )
|Uçak Bakım ve Onarım
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|3
1
—
—
|3
1
—
—
|227,45333
258,64336
—
—
|842.251
463.275
—
—
|SAMSUN ÜNİVERSİTESİ
Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )
|Havacılık ve Uzay Mühendisliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|3
1
1
—
|—
1
—
—
|Dolmadı
314,05470
Dolmadı
—
|Dolmadı
223.713
Dolmadı
—
|SAMSUN ÜNİVERSİTESİ
Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )
|İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|3
—
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
…
—
—
|SAMSUN ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )
|Türk Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|30
30
60
60
|32
32
64
62
|300,88263
331,62992
316,19215
312,07487
|239.849
212.367
249.098
275.206
|SAMSUN ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )
|Tarih
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|30
30
60
60
|32
32
63
62
|295,56641
316,93479
292,85070
287,20227
|272.696
287.048
401.362
451.696
|SAMSUN ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|36
32
—
—
|38
34
—
—
|292,80312
321,76416
—
—
|290.587
260.638
—
—
|SAMSUN ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )
|Coğrafya
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
50
60
60
|42
54
63
62
|291,09228
316,75108
310,45872
305,83731
|302.071
288.086
281.546
314.302
|SAMSUN ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )
|İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|4
8
—
—
|5
9
—
—
|290,21921
310,41116
—
—
|308.080
325.662
—
—
|SAMSUN ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )
|İletişim Tasarımı ve Yönetimi
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|55
55
50
50
|58
59
54
52
|289,93258
294,98048
292,70457
289,08653
|310.039
432.818
402.477
436.344
|SAMSUN ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )
|Psikoloji
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|60
60
70
70
|64
64
74
72
|361,70727
360,57179
370,16463
372,85068
|95.210
99.566
104.241
113.810
|SAMSUN ÜNİVERSİTESİ
Sivil Havacılık Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet )
|Havacılık Yönetimi
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|70
70
70
70
|72
72
72
72
|329,09767
316,52535
308,52721
301,26223
|196.548
252.283
355.475
401.591
|SAMSUN ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )
|Denizcilik İşletmeleri Yönetimi
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|55
55
50
50
|57
57
52
52
|311,35028
286,81018
275,85456
274,91407
|280.195
447.795
610.093
608.123
|SAMSUN ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|55
65
50
50
|59
69
52
52
|298,48961
283,96774
289,28440
284,07475
|358.420
471.318
493.281
527.841
|SAMSUN ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )
|Sağlık Yönetimi
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
65
60
60
|42
69
64
62
|296,97145
282,33984
282,03138
283,98546
|368.674
485.209
554.280
528.580
|SAMSUN ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )
|Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|65
65
60
60
|67
68
63
62
|291,34762
277,08479
276,64446
269,13288
|408.793
532.762
602.620
663.751
|SAMSUN ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )
|Ekonomi ve Finans
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
45
40
40
|42
48
42
41
|283,9632
270,74925
270,15023
257,68625
|467.008
594.143
664.892
786.303
|SAMSUN ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )
|Sosyoloji
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
40
|42
42
42
41
|266,79277
269,95454
276,54807
271,57451
|624.621
602.326
603.561
639.620
|SAMSUN ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )
|İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
(4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
40
|42
41
41
41
|402,25803
403,92688
406,53997
393,20425
|20.727
22.958
25.698
26.235
|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan
Türü
|Yıl
|Kont.
|Yer.
|Taban
Puan
|Başarı
Sırası
|SAMSUN ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|25
25
—
—
|25
25
—
—
|342,7982
326,76727
—
—
|446.296
589.342
—
—
|SAMSUN ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)
|Arka-Yüz Yazılım Geliştirme
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
—
—
—
|31
—
—
—
|310,50507
—
—
—
|731.631
—
—
—
|SAMSUN ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)
|Ön-Yüz Yazılım Geliştirme
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
—
—
—
|31
—
—
—
|304,30405
—
—
—
|800.760
—
—
—
|SAMSUN ÜNİVERSİTESİ
Kavak Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)
|Elektrik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
40
|41
41
40
41
|282,97103
271,44564
259,78671
257,7762
|1.069.354
1.295.441
1.450.808
1.376.372
|SAMSUN ÜNİVERSİTESİ
Kavak Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)
|Harita ve Kadastro
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
50
50
50
|31
52
52
51
|281,28729
269,97636
262,15461
263,64966
|1.092.380
1.319.021
1.412.670
1.280.413
|SAMSUN ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)
|Makine Resim ve Konstrüksiyonu
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
—
—
—
|31
—
—
—
|276,72411
—
—
—
|1.155.744
—
—
—
|SAMSUN ÜNİVERSİTESİ
Kavak Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)
|İş Makineleri Operatörlüğü
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|31
31
31
31
|276,32595
270,43073
250,82873
247,28074
|1.161.350
1.311.570
1.600.322
1.563.062
|SAMSUN ÜNİVERSİTESİ
Kavak Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)
|İnşaat Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
60
60
60
|41
62
62
62
|271,23197
247,24132
237,20934
235,87633
|1.233.523
1.700.877
1.842.622
1.791.579
|SAMSUN ÜNİVERSİTESİ
Kavak Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)
|Mimari Restorasyon
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
60
60
60
|41
62
62
62
|257,212
241,9077
235,61496
234,74776
|1.436.940
1.795.157
1.872.194
1.815.867
|SAMSUN ÜNİVERSİTESİ
Kavak Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)
|Yapı Denetimi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|52
52
52
52
|250,63017
241,58263
233,10556
225,23168
|1.533.436
1.800.931
1.919.335
2.032.696
|SAMSUN ÜNİVERSİTESİ
Kavak Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)
|Coğrafi Bilgi Sistemleri
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|31
31
31
31
|247,08047
237,40841
234,42427
228,60711
|1.585.753
1.876.024
1.894.401
1.953.080