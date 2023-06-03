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Haberler Fotohaber Sandık görevlisi ücretleri ne kadar, ödenmeye başladı mı? 2023 YSK genel seçim sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç T, ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 03.06.2023 08:27 Güncelleme Tarihi: 03.06.2023 08:27

Sandık görevlisi ücretleri ne kadar, ödenmeye başladı mı? 2023 YSK genel seçim sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç T, ne zaman yatacak?

Türkiye cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerini geride bırakırken sandık görevlisi ücret ödemelerinde son durum merak ediliyor. 14 Mayıs ve 28 Mayıs tarihlerinde sandık başında görevli olan vatandaşlar sandık görevlisi ücreti ne zaman ve ne kadar, kaç TL yatacak sorularına cevap arıyor. Türkiye genelinde 81 il ve 973 ilçede kurulan 190 bin 736 sandıktaki görevliler oy dökümü ve oy sayımı gibi işlemlerde bulunurken seçimlerin geride kalmasıyla ücretlerinim almaya başlayacaklar. Peki, Sandık görevlisi ücretleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, cevabı…

Sandık görevlisi ücretleri ne kadar, ödenmeye başladı mı? 2023 YSK genel seçim sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç T, ne zaman yatacak?

Sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL merak ediliyor. 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri ve 28 Mayıs ikinci tur Cumhurbaşkanı seçiminde sandıkların başında binlerce sandık görevlisi yer almış oy dökümü ve oy sayımı gibi işlemlerde aktif olarak rol almışlardı. 2023 YSK seçimleri geride kalırken sandık görevlisi ücretleri sorgulanıyor. Peki, Sandık görevlisi ücretleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, merak edilenler…

Sandık görevlisi ücretleri ne kadar, ödenmeye başladı mı? 2023 YSK genel seçim sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç T, ne zaman yatacak?

2023 SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE KADAR, KAÇ TL?
14 Mayıs Pazar günü yapılan Türkiye Genel Seçimleri ile 28 Mayıs'ta düzenlenen 2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçiminde görev alan sandık görevlilerine ödenecek ücretler henüz belli olmadı. Bu noktada ise gözler geçtiğimiz seçim dönemlerine çevrildi.

2019 yılında yerel yönetimlerin belirlendiği seçimde sandık görevlisi olarak görev yapan başkan ve üyelere 261 TL, siyasi parti temsilcilerine ise 130 TL ödeme yapıldı.

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Sandık görevlisi ücretleri ne kadar, ödenmeye başladı mı? 2023 YSK genel seçim sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç T, ne zaman yatacak?

Henüz 2023 sandık kurulu üyeleri ve sandık başkanı ücretleri açıklanmadı. Ancak genel hesaplama yönteminin 2000 x memur maaş katsayısı olması dolayısıyla 0,433684 x 2000 = 867 TL civarında belirlenmesi bekleniyor.

2023 Sandık görevlisi ücretleri ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

Sandık görevlisi ücretleri ne kadar, ödenmeye başladı mı? 2023 YSK genel seçim sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç T, ne zaman yatacak?

2023 SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ NE ZAMAN YATACAK?
Sandık görevlisi ücretlerinin ne zaman yatacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Sandık görevlisi ücretleri ödeme tarihleri ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

Sandık görevlisi ücretleri ne kadar, ödenmeye başladı mı? 2023 YSK genel seçim sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç T, ne zaman yatacak?

MÜŞAHİTLER ÜCRET ALACAK MI?

Sandık işlemlerini takip etmek üzere, siyasi partilerin ve adayların kamu hizmetinden yasaklı olmayan ergin kişiler arasından belirlediği, oy kullanma, sayım - döküm, tasnif ve tutanakların tutulması işlemlerini takip eden yetkiliye "gözlemci" veya "müşahit" denmektedir.

Müşahitlik resmi bir görev değildir ve tamamen gönüllülük esasına dayalıdır. Bir partinin gönüllü bir görevlisi olan müşahitler para almazlar.

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