Sandık görevlisi ücretleri ne kadar, ödenmeye başladı mı? 2023 YSK genel seçim sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç T, ne zaman yatacak?

Türkiye cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerini geride bırakırken sandık görevlisi ücret ödemelerinde son durum merak ediliyor. 14 Mayıs ve 28 Mayıs tarihlerinde sandık başında görevli olan vatandaşlar sandık görevlisi ücreti ne zaman ve ne kadar, kaç TL yatacak sorularına cevap arıyor. Türkiye genelinde 81 il ve 973 ilçede kurulan 190 bin 736 sandıktaki görevliler oy dökümü ve oy sayımı gibi işlemlerde bulunurken seçimlerin geride kalmasıyla ücretlerinim almaya başlayacaklar. Peki, Sandık görevlisi ücretleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, cevabı…