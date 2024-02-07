Sandık Kokusu 10. yeni bölüm fragmanı gündemde! Show TV Sandık Kokusu fragmanı yayınlandı mı?

Giriş Tarihi: 07.02.2024 23:55
Güncelleme Tarihi: 07.02.2024
23:55
Sandık Kokusu 10. yeni bölüm fragmanı izle ekranı araştırmaları başladı. Show TV ekranlarında yayınlanan dram türündeki dizi, son olarak 9. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerinde Özge Özpirinççi, Demet Akbağ ve Metin Akdülger'in yer aldığı yapımın son bölümünde Karsu ve Reha boşanır. Boşanmayı öğrenen Tılsım, Deniz ve Selin'in bu duruma ne tepki vereceği merak konusu olur. Gelecek bölümde yaşanacakları merak eden seyirciler arama motorları üzerinden ''Show TV ile Sandık Kokusu fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?'' sorularına yanıt arıyor. İşte, detaylar...