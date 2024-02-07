Sandık Kokusu 10. yeni bölüm fragmanı gündemde! Show TV Sandık Kokusu fragmanı yayınlandı mı?

Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak sorularının yanıtı araştırılmaya başladı. Show TV'nin her Çarşamba yayına verdiği dram türündeki dizisi son bölümüyle izleyicileri merakta bıraktı. Ozan'ın darp edildiğini gören Atilla, ona yardım etmeye çalışır. Ancak farklı bir kimlikle Atilla'yı gören Ozan korkup kaçmaya çalışır ve bir el silah patlar. Yeni bölümde olacakları görmek isteyenler yapımın yeni sahneleri için bekleyişe geçti. İşte, Show TV ile Sandık Kokusu 10. Bölüm fragmanı izle ekranı!