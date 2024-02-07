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Haberler Fotohaber Sandık Kokusu 10. yeni bölüm fragmanı gündemde! Show TV Sandık Kokusu fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 07.02.2024 23:55 Güncelleme Tarihi: 07.02.2024 23:55

Sandık Kokusu 10. yeni bölüm fragmanı gündemde! Show TV Sandık Kokusu fragmanı yayınlandı mı?

Sandık Kokusu 10. yeni bölüm fragmanı izle ekranı araştırmaları başladı. Show TV ekranlarında yayınlanan dram türündeki dizi, son olarak 9. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerinde Özge Özpirinççi, Demet Akbağ ve Metin Akdülger'in yer aldığı yapımın son bölümünde Karsu ve Reha boşanır. Boşanmayı öğrenen Tılsım, Deniz ve Selin'in bu duruma ne tepki vereceği merak konusu olur. Gelecek bölümde yaşanacakları merak eden seyirciler arama motorları üzerinden ''Show TV ile Sandık Kokusu fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?'' sorularına yanıt arıyor. İşte, detaylar...

Sandık Kokusu 10. yeni bölüm fragmanı gündemde! Show TV Sandık Kokusu fragmanı yayınlandı mı?

Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak sorularının yanıtı araştırılmaya başladı. Show TV'nin her Çarşamba yayına verdiği dram türündeki dizisi son bölümüyle izleyicileri merakta bıraktı. Ozan'ın darp edildiğini gören Atilla, ona yardım etmeye çalışır. Ancak farklı bir kimlikle Atilla'yı gören Ozan korkup kaçmaya çalışır ve bir el silah patlar. Yeni bölümde olacakları görmek isteyenler yapımın yeni sahneleri için bekleyişe geçti. İşte, Show TV ile Sandık Kokusu 10. Bölüm fragmanı izle ekranı!

Sandık Kokusu 10. yeni bölüm fragmanı gündemde! Show TV Sandık Kokusu fragmanı yayınlandı mı?

SANDIK KOKUSU SON BÖLÜM İZLE!

7 Şubat 2024 Çarşamba akşamı ekranlara gelen son bölümü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

Sandık Kokusu 9. Bölüm izlemek için tıklayınız:

https://www.showtv.com.tr/dizi/tanitim/sandik-kokusu/2934

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Sandık Kokusu 10. yeni bölüm fragmanı gündemde! Show TV Sandık Kokusu fragmanı yayınlandı mı?

SANDIK KOKUSU 10. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Her hafta Çarşamba günleri ekranlara gelen yapımın yeni bölüm fragmanı sorgulanmaya başladı.

Sandık Kokusu 10. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman geldiğinde aşağıdaki linkler aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.showtv.com.tr/dizi/tanitim/sandik-kokusu/2934

Sandık Kokusu 10. yeni bölüm fragmanı gündemde! Show TV Sandık Kokusu fragmanı yayınlandı mı?

SANDIK KOKUSU 9. BÖLÜM ÖZETİ

Filiz'in açık bıraktığı kapıdan içeri Irmak girer. Karsu kovmaya yeltense de Filiz izin vermez.

Karsu ve Reha boşanır. Peki boşanmayı öğrenen Tılsım, Deniz ve Selin bu duruma ne tepki vereceklerdir?

Sandık Kokusu 10. yeni bölüm fragmanı gündemde! Show TV Sandık Kokusu fragmanı yayınlandı mı?

Adnan, Irmak'ı görmek için sitenin yakınına geldiğinde beklenmedik bir şekilde kiminle karşılaşacaktır?

Deniz okuldaki portfolyo etkinliğine Reha yerine Ozan'ı ister. Tılsım'ın bunu babasına yetiştirmesi nelere mal olacaktır?

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