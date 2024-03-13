Sandık Kokusu 15. yeni bölüm fragmanı: Show TV Sandık Kokusu fragmanı yayınlandı mı?

Giriş Tarihi: 13.03.2024 23:27
Güncelleme Tarihi: 13.03.2024
23:27
Sandık Kokusu 15. yeni bölüm fragmanı izle ekranı araştırmaları başladı. Show TV ekranlarında yayınlanan dram türündeki dizi, son olarak 14. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerinde Özge Özpirinççi, Necip Memilli, Demet Akbağ ve Metin Akdülger'in yer aldığı yapımın son bölümünde Adnan'ın evine giden Filiz'i beklenmedik bir sürpriz karşılar. Odaya giren Filiz, Adnan ile bir kadını yatakta yakalar. Gelecek bölümde yaşanacakları merak eden seyirciler arama motorlarına yöneldi. Peki; Show TV ile Sandık Kokusu fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, detaylar...