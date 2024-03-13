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Haberler Fotohaber Sandık Kokusu 15. yeni bölüm fragmanı: Show TV Sandık Kokusu fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 13.03.2024 23:27 Güncelleme Tarihi: 13.03.2024 23:27

Sandık Kokusu 15. yeni bölüm fragmanı: Show TV Sandık Kokusu fragmanı yayınlandı mı?

Sandık Kokusu 15. yeni bölüm fragmanı izle ekranı araştırmaları başladı. Show TV ekranlarında yayınlanan dram türündeki dizi, son olarak 14. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerinde Özge Özpirinççi, Necip Memilli, Demet Akbağ ve Metin Akdülger'in yer aldığı yapımın son bölümünde Adnan'ın evine giden Filiz'i beklenmedik bir sürpriz karşılar. Odaya giren Filiz, Adnan ile bir kadını yatakta yakalar. Gelecek bölümde yaşanacakları merak eden seyirciler arama motorlarına yöneldi. Peki; Show TV ile Sandık Kokusu fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, detaylar...

Sandık Kokusu 15. yeni bölüm fragmanı: Show TV Sandık Kokusu fragmanı yayınlandı mı?

Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak sorularının yanıtı için arama motorları çalıştırılmaya başlandı. Show TV'nin dram türündeki O3 Medya imzalı dizisi son bölümüyle izleyicileri merakta bıraktı. Hapisten çıkan Hasan, Karsu'yu merak eder ve bu merak onları Cennet Sitesi'ne götürür. O sırada Hasan Filiz'le çarpışır ve kafası karışır. Öte yandan Adnan'ın evine giden Filiz, Adnan ile bir kadını yatakta yakalar. Yeni bölümde olacakları görmek isteyenler yapımın yeni sahneleri için bekleyişe geçti. İşte, Show TV ile Sandık Kokusu 15. Bölüm fragmanı izle ekranı!

Sandık Kokusu 15. yeni bölüm fragmanı: Show TV Sandık Kokusu fragmanı yayınlandı mı?

SANDIK KOKUSU SON BÖLÜM İZLE!

Yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun'un oturduğu Show TV dizisi Sandık Kokusu, yeni bölümü ile ekrana geldi.

Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı O3 Medya imzalı dizi, 14. bölümüyle saat 20.00'de izleyiciyle buluştu.

13 Mart 2024 Çarşamba akşamı ekranlara gelen son bölümü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

Sandık Kokusu 14. Bölüm izlemek için tıklayınız:

https://www.showtv.com.tr/dizi/tanitim/sandik-kokusu/2934

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Sandık Kokusu 15. yeni bölüm fragmanı: Show TV Sandık Kokusu fragmanı yayınlandı mı?

SANDIK KOKUSU 15. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Her hafta Çarşamba günleri ekranlara gelen yapımın yeni bölüm fragmanı sorgulanmaya başladı.

Sandık Kokusu 15. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman geldiğinde aşağıdaki linkler aracılığıyla izleyebilirsiniz.

Sandık Kokusu 15. bölüm fragmanı izlemek için tıklayınız:

https://www.showtv.com.tr/dizi/tanitim/sandik-kokusu/2934

Sandık Kokusu 15. yeni bölüm fragmanı: Show TV Sandık Kokusu fragmanı yayınlandı mı?

SANDIK KOKUSU 14. BÖLÜM ÖZETİ

Atilla'nın evlendiğini gören herkes çok şaşırır. İkinci kez aldatılan Karsu, Atilla'nın ikisini aynı anda idare ettiğini düşünür. Lale'nin tehlikeli biri olduğunu anlayan Atilla, bu sahte evliliği sürdürebilecek midir?

Sandık Kokusu 15. yeni bölüm fragmanı: Show TV Sandık Kokusu fragmanı yayınlandı mı?

Irmak, Karsu'yu yeni birileriyle tanıştırır. Bu çabalar Karsu'da tepkiye yol açar.

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