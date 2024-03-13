Sandık Kokusu 15. yeni bölüm fragmanı: Show TV Sandık Kokusu fragmanı yayınlandı mı?

Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak sorularının yanıtı için arama motorları çalıştırılmaya başlandı. Show TV'nin dram türündeki O3 Medya imzalı dizisi son bölümüyle izleyicileri merakta bıraktı. Hapisten çıkan Hasan, Karsu'yu merak eder ve bu merak onları Cennet Sitesi'ne götürür. O sırada Hasan Filiz'le çarpışır ve kafası karışır. Öte yandan Adnan'ın evine giden Filiz, Adnan ile bir kadını yatakta yakalar. Yeni bölümde olacakları görmek isteyenler yapımın yeni sahneleri için bekleyişe geçti. İşte, Show TV ile Sandık Kokusu 15. Bölüm fragmanı izle ekranı!