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Haberler Fotohaber SANDIK KOKUSU 16.BÖLÜM FRAGMANI || Show TV ile Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 20.03.2024 23:44 Güncelleme Tarihi: 20.03.2024 23:46

SANDIK KOKUSU 16.BÖLÜM FRAGMANI || Show TV ile Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Show Tv ekranların her çarşamba günü ekranlara gelen dizinin 15. bölümünün yayınlanmasının ardından yeni bölümde ne olacağı merak edilmeye başladı. Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Necip Memili, Metin Akgülder gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı dizide Adnan'ın ihaneti, Karsu ve Atilla'nın ayrılığı, Atilla'nın yeni evliliğiyle dengeler değişiyor. Yeni bölümde neler olacak, Sandık Kokusu 16. yeni bölüm fragmanı İZLE

SANDIK KOKUSU 16.BÖLÜM FRAGMANI || Show TV ile Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Çocukları için ayakta kalma mücadelesi veren bir kadının hayatını anlatan dizinin son bölümünde Karsu'ya darbe en sevdiği yerden çocuklardan geliyor. İzleyiciler haftaya neler olacağını merakla araştırmaya başladı. Show TV sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SANDIK KOKUSU 16.BÖLÜM FRAGMANI || Show TV ile Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SANDIK KOKUSU YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sandık Kokusu 16. bölüm fragmanı araştırılmaya devam ediyor. Yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.showtv.com.tr/dizi/fragman/sandik-kokusu-15-bolum-2-fragmani/117749

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SANDIK KOKUSU 16.BÖLÜM FRAGMANI || Show TV ile Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SANDIK KOKUSU SON BÖLÜM İZLE

Sandık Kokusu'nun son bölümünü aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz:

https://www.showtv.com.tr/dizi/tum_bolumler/sandik-kokusu-sezon-1-bolum-14-izle/117674

SANDIK KOKUSU 16.BÖLÜM FRAGMANI || Show TV ile Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SANDIK KOKUSU SON BÖLÜM ÖZETİ

Adnan'ı bir kadınla sarmaş dolaş yakalayan Filiz, koşarak evden çıkar ve gördüklerini Türkan'a anlatır. Irmak ve bebeği için endişelidir. Adnan, Filiz'le durumu konuşmak ister. Gizli telefonlaşmaları duyan Irmak, Adnan ve Filiz'e bir kafede yakalar. Bu durumdan nasıl kurtulacaklardır?

SANDIK KOKUSU 16.BÖLÜM FRAGMANI || Show TV ile Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Adnan'ı bir kadınla sarmaş dolaş yakalayan Filiz, koşarak evden çıkar ve gördüklerini Türkan'a anlatır. Irmak ve bebeği için endişelidir. Adnan, Filiz'le durumu konuşmak ister. Gizli telefonlaşmaları duyan Irmak, Adnan ve Filiz'e bir kafede yakalar. Bu durumdan nasıl kurtulacaklardır?

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