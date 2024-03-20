Giriş Tarihi: 20.03.2024 23:44
Güncelleme Tarihi: 20.03.2024
23:46
SANDIK KOKUSU 16.BÖLÜM FRAGMANI || Show TV ile Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Show Tv ekranların her çarşamba günü ekranlara gelen dizinin 15. bölümünün yayınlanmasının ardından yeni bölümde ne olacağı merak edilmeye başladı. Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Necip Memili, Metin Akgülder gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı dizide Adnan'ın ihaneti, Karsu ve Atilla'nın ayrılığı, Atilla'nın yeni evliliğiyle dengeler değişiyor. Yeni bölümde neler olacak, Sandık Kokusu 16. yeni bölüm fragmanı İZLE