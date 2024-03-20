SANDIK KOKUSU 16.BÖLÜM FRAGMANI || Show TV ile Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SANDIK KOKUSU SON BÖLÜM ÖZETİ

Adnan'ı bir kadınla sarmaş dolaş yakalayan Filiz, koşarak evden çıkar ve gördüklerini Türkan'a anlatır. Irmak ve bebeği için endişelidir. Adnan, Filiz'le durumu konuşmak ister. Gizli telefonlaşmaları duyan Irmak, Adnan ve Filiz'e bir kafede yakalar. Bu durumdan nasıl kurtulacaklardır?