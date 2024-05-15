Giriş Tarihi: 15.05.2024 19:51
Güncelleme Tarihi: 15.05.2024
19:51
Sandık Kokusu 22. Bölüm izle! Show TV dizi ekranı ile Sandık Kokusu son bölüm izle
Show TV ekranlarında her hafta Çarşamba günleri ekrana gelen dizinin başrollerinde Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger gibi isimler yer alıyor. Bir aile hikayesine odaklanan yapımın yeni bölümünde yeniden tansiyon yükseliyor. Sandık Kokusu 22. Bölüm izle ekranı başında yerler alındı. Dizi takipçileri televizyon karşısında. İşte, Sandık Kokusu 22. son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz…