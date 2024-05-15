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Haberler Fotohaber Sandık Kokusu 22. Bölüm izle! Show TV dizi ekranı ile Sandık Kokusu son bölüm izle
Giriş Tarihi: 15.05.2024 19:51 Güncelleme Tarihi: 15.05.2024 19:51

Sandık Kokusu 22. Bölüm izle! Show TV dizi ekranı ile Sandık Kokusu son bölüm izle

Show TV ekranlarında her hafta Çarşamba günleri ekrana gelen dizinin başrollerinde Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger gibi isimler yer alıyor. Bir aile hikayesine odaklanan yapımın yeni bölümünde yeniden tansiyon yükseliyor. Sandık Kokusu 22. Bölüm izle ekranı başında yerler alındı. Dizi takipçileri televizyon karşısında. İşte, Sandık Kokusu 22. son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz…

Sandık Kokusu 22. Bölüm izle! Show TV dizi ekranı ile Sandık Kokusu son bölüm izle

Sandık Kokusu 22. Bölüm izle Show TV dizi ekranlarında takip edilmeye başladı. Karsu ve Atilla arasındaki buzların eridiği düşünülürken yeni bir sınavla karşı karşıya gelirler. Dizinin yeni bölümü için araştırmalar hız kazandı. İşte, Sandık Kokusu son bölüm izle full, tek parça, kesintisiz…

Sandık Kokusu 22. Bölüm izle! Show TV dizi ekranı ile Sandık Kokusu son bölüm izle

SANDIK KOKUSU 22. BÖLÜM İZLE

Show TV ekranlarında yayımlanan dizinin yeni bölümünü aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

https://www.showtv.com.tr/dizi/tanitim/sandik-kokusu/2934

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Sandık Kokusu 22. Bölüm izle! Show TV dizi ekranı ile Sandık Kokusu son bölüm izle

SANDIK KOKUSU SON BÖLÜM ÖZETİ

Atilla, Deniz'i almak için Süleyman'ın mekanına gider ve son bir sevkiyat için anlaşırlar. Karsu bunu öğrendiğinde Atilla'ya tepkisi çok sert olur.

Hasan, gerçekleşen telefon konuşmasından sonra Karsu'ya bir şey belli etmemeye çalışarak kitapçıdan ayrılır. Süleyman'ın dediklerini yapmaktan başka çareleri yoktur.

Sandık Kokusu 22. Bölüm izle! Show TV dizi ekranı ile Sandık Kokusu son bölüm izle

Atilla, Deniz'i almak için Süleyman'ın mekanına gider ve son bir sevkiyat için anlaşırlar. Sağ salim kurtulan Deniz, annesini daha fazla korkutmak istemediği için olanları söylemek istemese de yaşadığı travmayı daha fazla saklayamaz.

Sandık Kokusu 22. Bölüm izle! Show TV dizi ekranı ile Sandık Kokusu son bölüm izle

Karsu bunu öğrendiğinde Atilla'ya tepkisi çok sert olur. Reha'ya olanları anlatmak zorunda kalan

Karsu ondan hiç beklemediği bir darbe alacaktır.

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