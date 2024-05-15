Giriş Tarihi: 15.05.2024 23:28
Güncelleme Tarihi: 15.05.2024
23:28
Sandık Kokusu 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Show TV ile Sandık Kokusu fragmanı bekleniyor!
Sandık Kokusu 23. bölüm fragmanı gündemde! Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger gibi isimlerin yer aldığı yapımın son bölümü ardından diziyi izleyenler Show TV ekranlarında fragman araştırmalarına yöneldi. Karsu ve Atilla arasında neler olacak merak konusu. Peki; Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, merak edilenler...