Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Sandık Kokusu 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Show TV ile Sandık Kokusu fragmanı bekleniyor!
Giriş Tarihi: 15.05.2024 23:28 Güncelleme Tarihi: 15.05.2024 23:28

Sandık Kokusu 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Show TV ile Sandık Kokusu fragmanı bekleniyor!

Sandık Kokusu 23. bölüm fragmanı gündemde! Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger gibi isimlerin yer aldığı yapımın son bölümü ardından diziyi izleyenler Show TV ekranlarında fragman araştırmalarına yöneldi. Karsu ve Atilla arasında neler olacak merak konusu. Peki; Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, merak edilenler...

Sandık Kokusu 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Show TV ile Sandık Kokusu fragmanı bekleniyor!

Sandık Kokusu 23. bölüm fragmanı yayınlandı mı merak konusu. Her hafta çarşamba günleri yayımlanan dizide fragman araştırmaları başladı. Gelecek hafta olacaklar dizi takipçilerinin gündemindeki yerini aldı. Peki; Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı ile 23. bölümde neler olacak?

Sandık Kokusu 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Show TV ile Sandık Kokusu fragmanı bekleniyor!

SANDIK KOKUSU 22. BÖLÜM İZLE

Show TV ekranlarında yayımlanan dizinin yeni bölümünü aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

https://www.showtv.com.tr/dizi/tanitim/sandik-kokusu/2934

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sandık Kokusu 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Show TV ile Sandık Kokusu fragmanı bekleniyor!

SANDIK KOKUSU 23. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı ile sorgulanıyor. Gelecek haftadan ilk tanıtım henüz yayımlanmadı.

Peki, son bölümde neler oldu?

Sandık Kokusu 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Show TV ile Sandık Kokusu fragmanı bekleniyor!

SANDIK KOKUSU SON BÖLÜM ÖZETİ

Atilla, Deniz'i almak için Süleyman'ın mekanına gider ve son bir sevkiyat için anlaşırlar. Karsu bunu öğrendiğinde Atilla'ya tepkisi çok sert olur.

Hasan, gerçekleşen telefon konuşmasından sonra Karsu'ya bir şey belli etmemeye çalışarak kitapçıdan ayrılır. Süleyman'ın dediklerini yapmaktan başka çareleri yoktur.

Sandık Kokusu 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Show TV ile Sandık Kokusu fragmanı bekleniyor!

Atilla, Deniz'i almak için Süleyman'ın mekanına gider ve son bir sevkiyat için anlaşırlar. Sağ salim kurtulan Deniz, annesini daha fazla korkutmak istemediği için olanları söylemek istemese de yaşadığı travmayı daha fazla saklayamaz.

SON DAKİKA