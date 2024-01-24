Sandık Kokusu 7. bölüm izle! Show TV dizi ekranı ile Sandık Kokusu son bölüm full HD izle

SANDIK KOKUSU SON BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Irmak ve Filiz yıllar sonra ilk defa karşılaşır. Filiz alelacele oradan uzaklaşır. Unutmaya çalıştığı geçmişle yüzleşen Filiz kendisini toparlamakta zorlanır.

Reha, Karsu'nun çalışmasını engellemek için birtakım planlar yapar. Bu planlar acaba gerçekleşecek midir? Peki Reha'nın bu adımından haberdar olan Atilla karşı hamle olarak ne yapacaktır?