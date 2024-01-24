Sandık Kokusu 7. bölüm izle! Show TV dizi ekranı ile Sandık Kokusu son bölüm full HD izle

Giriş Tarihi: 24.01.2024 20:39
Güncelleme Tarihi: 24.01.2024
20:39
Show TV ekranlarının yeni dizisi Sandık Kokusu son bölüm için ekran başında yerler alındı. Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger gibi isimlerin yer aldığı yapım bir aile hikayesine odaklanıyor. Her hafta Çarşamba günleri ekranlara gelen dizinin yeni bölümünde Irmak ve Filiz'in yıllar sonra karşılaşması gündemde. Öte yandan Karsu'nun savaşı devam ediyor. İşte, 24 Ocak Sandık Kokusu 7. bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz…