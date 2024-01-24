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Haberler Fotohaber Sandık Kokusu 7. bölüm izle! Show TV dizi ekranı ile Sandık Kokusu son bölüm full HD izle
Giriş Tarihi: 24.01.2024 20:39 Güncelleme Tarihi: 24.01.2024 20:39

Sandık Kokusu 7. bölüm izle! Show TV dizi ekranı ile Sandık Kokusu son bölüm full HD izle

Show TV ekranlarının yeni dizisi Sandık Kokusu son bölüm için ekran başında yerler alındı. Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger gibi isimlerin yer aldığı yapım bir aile hikayesine odaklanıyor. Her hafta Çarşamba günleri ekranlara gelen dizinin yeni bölümünde Irmak ve Filiz'in yıllar sonra karşılaşması gündemde. Öte yandan Karsu'nun savaşı devam ediyor. İşte, 24 Ocak Sandık Kokusu 7. bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz…

Sandık Kokusu 7. bölüm izle! Show TV dizi ekranı ile Sandık Kokusu son bölüm full HD izle

Sandık Kokusu yeni bölümde çalışmak isteyen Karsu, Reha tarafından engellenmeye devam ediyor. Irmak'ın gelişiyle birlikte dengeler değişiyor. Yüzleşmeden doğacak sonuçlar gündemde. Dizinin takipçileri ekran başında yerini aldı. İşte, Show TV dizi ekranı ile Sandık Kokusu 7. son Bölüm izle linki…

Sandık Kokusu 7. bölüm izle! Show TV dizi ekranı ile Sandık Kokusu son bölüm full HD izle

SANDIK KOKUSU 7. BÖLÜM İZLE

24 Ocak tarihli dizinin son bölümünü izlemek için aşağıdaki linki takip edebilirsiniz:

https://www.showtv.com.tr/canli-yayin

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Sandık Kokusu 7. bölüm izle! Show TV dizi ekranı ile Sandık Kokusu son bölüm full HD izle

SANDIK KOKUSU SON BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Irmak ve Filiz yıllar sonra ilk defa karşılaşır. Filiz alelacele oradan uzaklaşır. Unutmaya çalıştığı geçmişle yüzleşen Filiz kendisini toparlamakta zorlanır.

Reha, Karsu'nun çalışmasını engellemek için birtakım planlar yapar. Bu planlar acaba gerçekleşecek midir? Peki Reha'nın bu adımından haberdar olan Atilla karşı hamle olarak ne yapacaktır?

Sandık Kokusu 7. bölüm izle! Show TV dizi ekranı ile Sandık Kokusu son bölüm full HD izle

Babada kalmayı seçen Tılsım'ı bu kararından döndüren ne olacaktır? Filiz cephesinde ise site yöneticiliği yarışında heyecanlı dakikalar yaşanacak ve Filiz tüm siteyi bir araya getirecek bir davet düzenleyecektir. Fabrikasının yanma haberini alan Reha Adana'ya dönecek, olay yerindeki esrarengiz çakmak akılları karıştıracaktır.

Sandık Kokusu 7. bölüm izle! Show TV dizi ekranı ile Sandık Kokusu son bölüm full HD izle

Karsu ve Filiz'in yıllar sonra Irmak'la karşılaşmalarının verdiği ağırlık, geçmişle yüzleşmek zorunda kalmaları onları nasıl bir aşamaya getirecek, neler yaşayacaklardır?

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