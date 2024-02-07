Sandık Kokusu 9. Bölüm izle! Show TV dizi ekranı ile Sandık Kokusu son bölüm izle

Giriş Tarihi: 07.02.2024 19:03
Güncelleme Tarihi: 07.02.2024
19:03
Show TV ekranlarında yayınlanan Sandık Kokusu dizisi 7 Şubat 2024 Çarşamba akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerinde Özge Özpirinççi, Demet Akbağ, Metin Akdülger, Necip Memili, Seda Türkmen'in yer aldığı yapımda bu hafta, Filiz'in açık bıraktığı kapıdan içeri Irmak girer. Karsu kovmaya yeltense de Filiz izin vermez. Öte yandan Karsu ve Reha boşanır. İzleyiciler yeni bölüm için ekran başında bekliyor. İşte, 7 Şubat 2024 Show TV ile Sandık Kokusu 9. son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri…