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Giriş Tarihi: 07.02.2024 19:03 Güncelleme Tarihi: 07.02.2024 19:03

Sandık Kokusu 9. Bölüm izle! Show TV dizi ekranı ile Sandık Kokusu son bölüm izle

Show TV ekranlarında yayınlanan Sandık Kokusu dizisi 7 Şubat 2024 Çarşamba akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerinde Özge Özpirinççi, Demet Akbağ, Metin Akdülger, Necip Memili, Seda Türkmen'in yer aldığı yapımda bu hafta, Filiz'in açık bıraktığı kapıdan içeri Irmak girer. Karsu kovmaya yeltense de Filiz izin vermez. Öte yandan Karsu ve Reha boşanır. İzleyiciler yeni bölüm için ekran başında bekliyor. İşte, 7 Şubat 2024 Show TV ile Sandık Kokusu 9. son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri…

Sandık Kokusu 9. Bölüm izle! Show TV dizi ekranı ile Sandık Kokusu son bölüm izle

Show TV'nin dram türündeki dizisi Sandık Kokusu 9. bölüm izle ekranı araştırılmaya başladı. Özge Özpirinççi, Demet Akbağ, Metin Akdülger, Necip Memili, Seda Türkmen gibi isimleri buluşturan yapım, bu hafta yeni bölümüyle ekranlara geliyor. 9. Bölümde Karsu ve Reha'nın boşandığını öğrenen Tılsım, Deniz ve Selin'in bu duruma ne tepki vereceği merak konusu olur. Yeni bölümü saat 20.00'yi gösterdiğinde Show TV ekranı üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz. İşte, Show TV ile Sandık Kokusu son bölüm izle ekranı full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri ve tüm detaylar.

Sandık Kokusu 9. Bölüm izle! Show TV dizi ekranı ile Sandık Kokusu son bölüm izle

SANDIK KOKUSU SON BÖLÜM İZLE!

Yönetmenliğini Nezaket Coşkun'un üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı Show TV dizisi Sandık Kokusu, yeni bölümü ile ekrana geliyor.

güçlü bir kadının ayakta kalma mücadelesini, aile olabilmenin, geçmişten gelen yüklere rağmen özgürleşebilmenin zorlu yolculuğunu ele alan O3 Medya imzalı dizi, 9. bölümüyle saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak.

7 Şubat 2024 Çarşamba akşamı ekranlara gelen son bölümü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

Sandık Kokusu 9. Bölüm izlemek için tıklayınız: https://www.showtv.com.tr/canli-yayin

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Sandık Kokusu 9. Bölüm izle! Show TV dizi ekranı ile Sandık Kokusu son bölüm izle

SANDIK KOKUSU 9. BÖLÜM ÖZETİ

Filiz'in açık bıraktığı kapıdan içeri Irmak girer. Karsu kovmaya yeltense de Filiz izin vermez.

Karsu ve Reha boşanır. Peki boşanmayı öğrenen Tılsım, Deniz ve Selin bu duruma ne tepki vereceklerdir?

Sandık Kokusu 9. Bölüm izle! Show TV dizi ekranı ile Sandık Kokusu son bölüm izle

Adnan, Irmak'ı görmek için sitenin yakınına geldiğinde beklenmedik bir şekilde kiminle karşılaşacaktır?

Deniz okuldaki portfolyo etkinliğine Reha yerine Ozan'ı ister. Tılsım'ın bunu babasına yetiştirmesi nelere mal olacaktır?

Sandık Kokusu 9. Bölüm izle! Show TV dizi ekranı ile Sandık Kokusu son bölüm izle

Lale, Atilla'yı arayıp işi neden iptal ettiğini sorar. Bir sorun olmadığını öğrenince yemek teklifi yapar. Lale ve Atilla cephesinde neler yaşanacaktır?

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