Sandık Kokusu 9. Bölüm izle! Show TV dizi ekranı ile Sandık Kokusu son bölüm izle

SANDIK KOKUSU 9. BÖLÜM ÖZETİ

Filiz'in açık bıraktığı kapıdan içeri Irmak girer. Karsu kovmaya yeltense de Filiz izin vermez.

Karsu ve Reha boşanır. Peki boşanmayı öğrenen Tılsım, Deniz ve Selin bu duruma ne tepki vereceklerdir?