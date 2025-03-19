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Haberler Fotohaber Sandık Kokusu final mi yapıyor, final bölümü ne zaman? Show TV Sandık Kokusu 50. bölüm final kararı
Giriş Tarihi: 19.03.2025 13:12 Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 13:12

Sandık Kokusu final mi yapıyor, final bölümü ne zaman? Show TV Sandık Kokusu 50. bölüm final kararı

Show TV'nin her hafta çarşamba akşamları izleyicisiyle buluşan dizisi Sandık Kokusu 50. bölümü ile ekrana geliyor. Başrollerini Demet Akbağ, Özge Özpirinçci ve Engin Öztürk'ün paylaştığı dizi final kararı ile konuşuluyor. İki sezondur izleyiciyle buluşan dizi ekran macerasını noktalamaya hazırlanıyor. Peki, Sandık Kokusu final mi yapıyor, final bölümü ne zaman?

Sandık Kokusu final mi yapıyor, final bölümü ne zaman? Show TV Sandık Kokusu 50. bölüm final kararı

Show TV'nin her hafta çarşamba akşamları izleyicisiyle buluşan Sandık Kokusu dizisi, 50. bölümü ile ekrana veda ediyor. Demet Akbağ, Özge Özpirinçci ve Engin Öztürk'ün başrollerini paylaştığı dizi, iki sezon boyunca izleyicilerle buluştu ancak ekran macerasını sonlandırma kararı aldı. Peki; Sandık Kokusu final mi yapıyor, final bölümü ne zaman?

Sandık Kokusu final mi yapıyor, final bölümü ne zaman? Show TV Sandık Kokusu 50. bölüm final kararı

SANDIK KOKUSU FİNAL Mİ YAPIYOR?
Hikayesini tamamlayan Sandık Kokusu, 50. bölümüyle final yapıyor. Show TV yayın akışına göre Sandık Kokusu final bölümü 19 Mart 2025 Çarşamba akşamı ekranlara gelecek.

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Sandık Kokusu final mi yapıyor, final bölümü ne zaman? Show TV Sandık Kokusu 50. bölüm final kararı

SANDIK KOKUSU FİNAL Mİ YAPIYOR?

Hikayesini tamamlayan Sandık Kokusu, 50. bölümüyle ekranlara veda ediyor.

Sandık Kokusu final mi yapıyor, final bölümü ne zaman? Show TV Sandık Kokusu 50. bölüm final kararı

SANDIK KOKUSU FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Show TV yayın akışına göre, Sandık Kokusu'nun final bölümü 19 Mart 2025 Çarşamba akşamı izleyicilerle buluşacak.

Sandık Kokusu final mi yapıyor, final bölümü ne zaman? Show TV Sandık Kokusu 50. bölüm final kararı

SANDIK KOKUSU FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
İhsan, Gülnaz'la bir an önce evlenmeleri gerektiğini söyler ve bunun için harekete geçer. Düğün hazırlıkları başlar. Bora ve Karsu yaptığı konuşmadan sonra artık daha iyidirler. Bora Karsu'ya özel bir iş teklifinde bulunur.