Sandık Kokusu final mi yapıyor, final bölümü ne zaman? Show TV Sandık Kokusu 50. bölüm final kararı

Show TV'nin her hafta çarşamba akşamları izleyicisiyle buluşan Sandık Kokusu dizisi, 50. bölümü ile ekrana veda ediyor. Demet Akbağ, Özge Özpirinçci ve Engin Öztürk'ün başrollerini paylaştığı dizi, iki sezon boyunca izleyicilerle buluştu ancak ekran macerasını sonlandırma kararı aldı. Peki; Sandık Kokusu final mi yapıyor, final bölümü ne zaman?