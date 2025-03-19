Giriş Tarihi: 19.03.2025 13:12
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025
13:12
Sandık Kokusu final mi yapıyor, final bölümü ne zaman? Show TV Sandık Kokusu 50. bölüm final kararı
Show TV'nin her hafta çarşamba akşamları izleyicisiyle buluşan dizisi Sandık Kokusu 50. bölümü ile ekrana geliyor. Başrollerini Demet Akbağ, Özge Özpirinçci ve Engin Öztürk'ün paylaştığı dizi final kararı ile konuşuluyor. İki sezondur izleyiciyle buluşan dizi ekran macerasını noktalamaya hazırlanıyor. Peki, Sandık Kokusu final mi yapıyor, final bölümü ne zaman?