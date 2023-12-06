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Haberler Fotohaber Sandık Kokusu Karsu kimdir? Sandık Kokusu'nun Karsu'su Özge Özpirinçci kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı?
Giriş Tarihi: 06.12.2023 15:15 Güncelleme Tarihi: 06.12.2023 15:15

Sandık Kokusu Karsu kimdir? Sandık Kokusu'nun Karsu'su Özge Özpirinçci kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı?

Show Tv'de başlayacak ve Çarşamba yayımlanacak Sandık Kokusu'nun birinci bölümü bu akşam yayında. Bir kadının hayatta kalma mücadelesini, geçmişin izleriyle aile olabilmeyi anlatan dizi izleyici tarafından merak ediliyor. Sandık Kokusu Karsu dizinin başrollerinden biri olarak merak uyandıran karakterlerin başında yer alıyor. Oyuncu Özge Özpirinçci tarafından canlandırılacak Karsu karakterinin hikâyesi araştırılıyor. Karakteri canlandıran Özge Özpirinçci kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi dizilerde yer aldı, Sandık Kokusu Karsu kimdir? İşte, yer aldığı projeler…

Sandık Kokusu Karsu kimdir? Sandık Kokusu’nun Karsu’su Özge Özpirinçci kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı?

Sandık Kokusu Karsu karakterini canlandıran Özge Özpirinçci projeleriyle araştırılıyor. Show Tv'nin bu akşam yayın hayatına başlayacak yeni dizisi için ekran başında yerler alındı. Dizinin oyuncu kadrosunda Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Necip Memili, Metin Akdülger gibi isimler yer alıyor. Sandık Kokusu'nun Karsu'su Özge Özpirinçci kimdir, kaç yaşında, nereli, oynadığı diziler neler?

Sandık Kokusu Karsu kimdir? Sandık Kokusu’nun Karsu’su Özge Özpirinçci kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı?

SANDIK KOKUSU İLK BÖLÜMÜYLE BU AKŞAM SHOW TV'DE!

Bir kadının ayakta kalma mücadelesini, geçmişten gelen yüklerle aile olabilmeyi Karsu ve annesi Filiz'in ilişkisini konu edinen Sandık Kokusu bu akşam yayın hayatına giriş yapıyor. İlk bölümüyle 6 Aralık Pazartesi saat 20.00'de Show Tv'de başlayacak.

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Sandık Kokusu Karsu kimdir? Sandık Kokusu’nun Karsu’su Özge Özpirinçci kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı?

SANDIK KOKUSU KARSU KİMDİR?

Evli ve üç çocuğu olan Karsu, üçüncü çocuğunu yeni doğurduğunda annesi Filiz yardıma gelmiş ve torunu Kuzey'i İstanbul'a getirirken talihsiz bir olay yaşanır, Kuzey kaybolur. Kuzey'in kaybolmasıyla Karsu'nun hayatı tamamen değişecek. Geçmişiyle ve annesiyle yüzleşmesi başlayacaktır.

Sandık Kokusu Karsu kimdir? Sandık Kokusu’nun Karsu’su Özge Özpirinçci kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı?

ÖZGE ÖZPRİNÇCİ KİMDİR?

Özge Özpirinçci, 1 Nisan 1986 tarihinde İstanbul'da doğdu. İlkokul ve ortaokulu İstanbul'da bitirdikten sonra lise eğitiminde AFS programı ile bir yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde okudu. Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Bölümünden 2008 yılında mezun oldu. Annesi İngilizce öğretmenidir. Özge Özpirinçci, ilk olarak, Kanal D'de yayımlanan "Cesaretin Var Mı Aşka" ve "Kavak Yelleri" adlı dizilerde oynadı. 2009-2010 yılları arasında Show TV'de yayınlanan gençlik dizisi "Melekler Korusun" adlı dizide İpek Taşkır adlı üniversite öğrencisi bir karakteri oynadı. Bu karakterlerden sonra birçok farklı dizi ve filmde yer aldı. 42. Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Kadın Komedi Oyuncusu Ödülü'nü ve 45. Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazandı.

Özge Özpirinçci'nin 2014 yılından beri birlikte olduğu ve 2021 yılında evlendiği kendisi gibi oyuncu olan Burak Yamantürk ile Mercan adında bir kızı vardır.

Sandık Kokusu Karsu kimdir? Sandık Kokusu’nun Karsu’su Özge Özpirinçci kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı?

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?

2008 Cesaretin Var mı Aşka (Dizi)

2008 Kavak Yelleri (Dizi)

2009 Melekler Korusun (Dizi)

2010 Veda (Film)

2010 Deli Saraylı (Dizi)

2011 Toplu Hayat (Dizi)

2011 Al Yazmalım (Dizi)

2011 Anadolu Kartalları (Film)

2012 Ağır Roman Yeni Dünya Zehir (Dizi)

2013 Kayıp(Film)

2014 Karışık Kaset (Film)

2013 Tatar Ramazan (Dizi)

2014 Aramızda Kalsın (Dizi)

2015 Aşk Yeniden (Dizi)

2017 Acı Tatlı Ekşi (Film)

2017 Kadın (Dizi)

2019 Mucize Doktor

2020 Biz Böyleyiz (Film)

2020 Karakomik Filmler 2 (Film)

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