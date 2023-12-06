Sandık Kokusu Karsu kimdir? Sandık Kokusu’nun Karsu’su Özge Özpirinçci kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı?

Show Tv'de başlayacak ve Çarşamba yayımlanacak Sandık Kokusu'nun birinci bölümü bu akşam yayında. Bir kadının hayatta kalma mücadelesini, geçmişin izleriyle aile olabilmeyi anlatan dizi izleyici tarafından merak ediliyor. Sandık Kokusu Karsu dizinin başrollerinden biri olarak merak uyandıran karakterlerin başında yer alıyor. Oyuncu Özge Özpirinçci tarafından canlandırılacak Karsu karakterinin hikâyesi araştırılıyor. Karakteri canlandıran Özge Özpirinçci kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi dizilerde yer aldı, Sandık Kokusu Karsu kimdir? İşte, yer aldığı projeler…