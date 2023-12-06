Sandık Kokusu Karsu kimdir? Sandık Kokusu’nun Karsu’su Özge Özpirinçci kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı?

ÖZGE ÖZPRİNÇCİ KİMDİR?

Özge Özpirinçci, 1 Nisan 1986 tarihinde İstanbul'da doğdu. İlkokul ve ortaokulu İstanbul'da bitirdikten sonra lise eğitiminde AFS programı ile bir yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde okudu. Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Bölümünden 2008 yılında mezun oldu. Annesi İngilizce öğretmenidir. Özge Özpirinçci, ilk olarak, Kanal D'de yayımlanan "Cesaretin Var Mı Aşka" ve "Kavak Yelleri" adlı dizilerde oynadı. 2009-2010 yılları arasında Show TV'de yayınlanan gençlik dizisi "Melekler Korusun" adlı dizide İpek Taşkır adlı üniversite öğrencisi bir karakteri oynadı. Bu karakterlerden sonra birçok farklı dizi ve filmde yer aldı. 42. Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Kadın Komedi Oyuncusu Ödülü'nü ve 45. Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazandı.

Özge Özpirinçci'nin 2014 yılından beri birlikte olduğu ve 2021 yılında evlendiği kendisi gibi oyuncu olan Burak Yamantürk ile Mercan adında bir kızı vardır.