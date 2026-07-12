Şans Topu sonuçları 12 Temmuz 2026 açıklandı mı? Milli Piyango Online Şans Topu sorgulama ekranı

12 TEMMUZ 2026 ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Şans Topu çekilişleri, Sisal Şans tarafından belirlenen oyun takvimine göre haftada iki gün düzenli olarak gerçekleştirilmektedir. 12 Temmuz 2026 Pazar akşamı yapılacak olan çekiliş, her zaman olduğu gibi saat 20.00 itibarıyla başlayacaktır. Çekilişin tamamlanmasının hemen ardından belirlenen 5+1 numarası resmi sonuçlar sayfasında ilan edilecek olup, sonuçların sisteme yansıması genellikle birkaç dakika sürebilmektedir.