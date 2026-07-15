Şans Topu sonuçları 15 Temmuz 2026 açıklandı mı? Milli Piyango Online ile Şans Topu sorgulama ekranı

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her hafta iki kez gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinin 15 Temmuz 2026 Çarşamba günkü ayağı için nefesler tutuldu. Şans oyunu severlerin merakla beklediği kazandıran numaralar, noter huzurunda yapılacak çekilişin ardından Milli Piyango Online platformu üzerinden ilan ediliyor.