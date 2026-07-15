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Haberler Fotohaber Şans Topu sonuçları 15 Temmuz 2026 açıklandı mı? Milli Piyango Online ile Şans Topu sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 15.07.2026 17:40 Güncelleme Tarihi: 15.07.2026 17:43

Şans Topu sonuçları 15 Temmuz 2026 açıklandı mı? Milli Piyango Online ile Şans Topu sorgulama ekranı

Milli Piyango Online tarafından düzenlenen Şans Topu 15 Temmuz 2026 çekilişi için araştırmalar gündemde. Şans oyunu tutkunları, haftanın ilk Şans Topu çekilişinde kazandıran numaraları ve büyük ikramiye tutarını öğrenmek adına arama motorlarında sorgulamalarına hız verdi. Peki, Şans Topu sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

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Şans Topu sonuçları 15 Temmuz 2026 açıklandı mı? Milli Piyango Online ile Şans Topu sorgulama ekranı

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her hafta iki kez gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinin 15 Temmuz 2026 Çarşamba günkü ayağı için nefesler tutuldu. Şans oyunu severlerin merakla beklediği kazandıran numaralar, noter huzurunda yapılacak çekilişin ardından Milli Piyango Online platformu üzerinden ilan ediliyor.

Şans Topu sonuçları 15 Temmuz 2026 açıklandı mı? Milli Piyango Online ile Şans Topu sorgulama ekranı

15 TEMMUZ 2026 ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Haftanın ilk Şans Topu çekilişi, 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 20:00 itibarıyla başlayacak. Noter huzurunda ve yetkililerin katılımıyla kürelerin dönmeye başlayacağı çekiliş, canlı yayınla takip edilecek.

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Şans Topu sonuçları 15 Temmuz 2026 açıklandı mı? Milli Piyango Online ile Şans Topu sorgulama ekranı

ŞANS TOPU SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN TAKİP EDİLİR?

Milli Piyango Online üzerinden oynanan veya fiziki bayilerden kuponu doldurulan Şans Topu çekilişinin canlı yayını, resmi web sitesi (millipiyangoonline.com) ve Milli Piyango TV YouTube kanalı üzerinden canlı olarak naklen yayınlanacak. Çekilişin hemen ardından, kazanan şanslı numaralar sisteme yüklenerek sorgulamaya açılacak.

ŞANS TOPU SONUÇLARI BİLET SORGULAMA EKRANI

Şans Topu sonuçları 15 Temmuz 2026 açıklandı mı? Milli Piyango Online ile Şans Topu sorgulama ekranı

ŞANS TOPU KURALLARI: İKRAMİYE KAZANMAK İÇİN KAÇ BİLMEK GEREKİR?

Şans Topu oyununda iki farklı sayı kümesi yer alır. İlk kümeden (1-34 arasından) 5 adet, ikinci kümeden (1-14 arasından) ise 1 adet numara seçilerek oynanır. Katılımcıların ikramiye hakkı kazanabilmesi için en az aşağıdaki kombinasyonlardan birini tutturması gerekir:

5+1 (Büyük İkramiye)

5, 4+1, 4

3+1, 3

2+1, 1+1, 0+1

Şans Topu sonuçları 15 Temmuz 2026 açıklandı mı? Milli Piyango Online ile Şans Topu sorgulama ekranı
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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