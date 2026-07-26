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Haberler Fotohaber Şans Topu Sonuçları 26 Temmuz 2026 açıklandı mı? Milli Piyango Online Bilet Sorgulama Ekranı
Giriş Tarihi: 26.07.2026 18:06 Güncelleme Tarihi: 26.07.2026 18:09

Şans Topu Sonuçları 26 Temmuz 2026 açıklandı mı? Milli Piyango Online Bilet Sorgulama Ekranı

26 Temmuz 2026 Şans Topu sonuçları için heyecanlı bekleyiş çekilişle birlikte başladı. Milli Piyango Online platformunda canlı yayında gerçekleştirilen haftanın ikinci çekilişinde kazandıran şanslı numaralar takip ediliyor. Şans Topu bilet sorgulama ekranı üzerinden ikramiye durumunu öğrenmek ve kazanan rakamları incelemek için ekran başında yerler alındı.

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Şans Topu Sonuçları 26 Temmuz 2026 açıklandı mı? Milli Piyango Online Bilet Sorgulama Ekranı

5+1 şans oyununda pazar akşamı çekilişi saat 20.00 itibarıyla noter huzurunda yapılıyor. Şanslı küreden çekilen 5 ana numara ve 1 joker numara ile devreden ikramiyenin sahibini bulup bulmadığı netleşiyor. Bilet sahipleri, resmi web sitesi ile mobil uygulama üzerinden şanslı kombinasyonları hızla kontrol edebilir.

Şans Topu Sonuçları 26 Temmuz 2026 açıklandı mı? Milli Piyango Online Bilet Sorgulama Ekranı

26 TEMMUZ 2026 ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Piyango İdaresi ve Sisal Şans iş birliğiyle haftanın iki günü (Çarşamba ve Pazar) düzenlenen Şans Topu çekilişlerinin bu haftaki son oturumu 26 Temmuz 2026 Pazar günü saat 20.00'de başlıyor.

Çekiliş, Millipiyangoonline.com ve Milli Piyango TV YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.

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Şans Topu Sonuçları 26 Temmuz 2026 açıklandı mı? Milli Piyango Online Bilet Sorgulama Ekranı

MİLLİ PİYANGO ONLİNE ŞANS TOPU BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Oynadığınız biletlerin ikramiye durumunu doğrulamak için Milli Piyango Online resmi internet adresini veya cep telefonunuza indirebileceğiniz Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasını kullanabilirsiniz.

ŞANS TOPU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Şans Topu Sonuçları 26 Temmuz 2026 açıklandı mı? Milli Piyango Online Bilet Sorgulama Ekranı

ŞANS TOPU (5+1) KAZANDIRAN NUMARALAR VE İKRAMİYE DAĞILIMI

Şans Topu çekilişinde 1-34 sayılarının yer aldığı birinci küreden 5 adet, 1-14 sayılarının yer aldığı ikinci küreden ise 1 adet (joker) numara çekilir. En büyük ikramiyeyi kazanmak için 5+1 kombinasyonunu eksiksiz tahmin etmek gerekmektedir.

Sistemde (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) bilenler ikramiye almaya hak kazanır.

Şans Topu Sonuçları 26 Temmuz 2026 açıklandı mı? Milli Piyango Online Bilet Sorgulama Ekranı
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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