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Şans Topu Sonuçları 26 Temmuz 2026 açıklandı mı? Milli Piyango Online Bilet Sorgulama Ekranı
Giriş Tarihi: 26.07.2026 18:06
Güncelleme Tarihi: 26.07.2026 18:09
Şans Topu Sonuçları 26 Temmuz 2026 açıklandı mı? Milli Piyango Online Bilet Sorgulama Ekranı
26 Temmuz 2026 Şans Topu sonuçları için heyecanlı bekleyiş çekilişle birlikte başladı. Milli Piyango Online platformunda canlı yayında gerçekleştirilen haftanın ikinci çekilişinde kazandıran şanslı numaralar takip ediliyor. Şans Topu bilet sorgulama ekranı üzerinden ikramiye durumunu öğrenmek ve kazanan rakamları incelemek için ekran başında yerler alındı.