Şans Topu Sonuçları 26 Temmuz 2026 açıklandı mı? Milli Piyango Online Bilet Sorgulama Ekranı

26 TEMMUZ 2026 ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Piyango İdaresi ve Sisal Şans iş birliğiyle haftanın iki günü (Çarşamba ve Pazar) düzenlenen Şans Topu çekilişlerinin bu haftaki son oturumu 26 Temmuz 2026 Pazar günü saat 20.00'de başlıyor.

Çekiliş, Millipiyangoonline.com ve Milli Piyango TV YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.