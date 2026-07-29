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Haberler Fotohaber Şans Topu sonuçları 29 Temmuz 2026 açıklandı mı? Milli Piyango Online Şans Topu bilet sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 29.07.2026 17:42 Güncelleme Tarihi: 29.07.2026 17:44

Şans Topu sonuçları 29 Temmuz 2026 açıklandı mı? Milli Piyango Online Şans Topu bilet sorgulama ekranı

29 Temmuz 2026 Şans Topu sonuçları için beklenen canlı çekiliş saati gündemde. Şanslı numaraları öğrenmek ve kuponlarını kontrol etmek isteyen oyunseverler Milli Piyango Online bilet sorgulama ekranına odaklandı. Büyük ikramiye hayali kuranlar çekiliş zamanı ve canlı yayın linkini araştırıyor.

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Şans Topu sonuçları 29 Temmuz 2026 açıklandı mı? Milli Piyango Online Şans Topu bilet sorgulama ekranı

Milli Piyango İdaresi ve Sisal Şans ortaklığında düzenlenen haftalık çekiliş takviminde bugün Şans Topu heyecanı yaşanıyor. Noter huzurunda gerçekleşecek dev çekiliş öncesinde şans oyunu tutkunları arama motorlarında güncel sorgulama adımlarını inceliyor. 29 Temmuz tarihli talihli sayıların ilan edilmesiyle birlikte ikramiye kazanan tüm kombinasyonlar dijital platformlarda yerini alacak.

Şans Topu sonuçları 29 Temmuz 2026 açıklandı mı? Milli Piyango Online Şans Topu bilet sorgulama ekranı

29 TEMMUZ 2026 ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Haftanın her çarşamba ve pazar günü çekilen Şans Topu, 29 Temmuz 2026 akşamı saat 20:00'de gerçekleşecek. Şeffaflık ilkeleri doğrultusunda Noter huzurunda çekilen küreler, eş zamanlı olarak Milli Piyango TV YouTube kanalı ve millipiyangoonline.com adresi üzerinden canlı yayınlanacak. Çekilişin tamamlanmasının ardından yaklaşık 15 dakika içinde tüm şanslı numaralar sisteme aktarılmış oluyor.

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Şans Topu sonuçları 29 Temmuz 2026 açıklandı mı? Milli Piyango Online Şans Topu bilet sorgulama ekranı

ŞANS TOPU SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN SORGULANIR?

Çekiliş tamamlandıktan sonra bilet sorgulama işlemi aşağıdaki linkten yapılabilir:

ŞANS TOPU SONUÇLARI BİLET SORGULAMA EKRANI

Şans Topu sonuçları 29 Temmuz 2026 açıklandı mı? Milli Piyango Online Şans Topu bilet sorgulama ekranı

ŞANS TOPU KAZANDIRAN NUMARALAR VE İKRAMİYE KATEGORİLERİ

Şans Topu oyununda 1 ile 34 arasındaki sayılardan 5 adet, 1 ile 14 arasındaki sayılardan ise 1 adet numara seçilir. Büyük ikramiyeyi alabilmek için 5+1 kombinasyonunu eksiksiz bilmek gerekir.

Oyun kapsamında ikramiye kazandıran tüm derece grupları şunlardır:

5+1 (Büyük İkramiye)

5

4+1

4

3+1

3

2+1

1+1 ve 0+1

Şans Topu sonuçları 29 Temmuz 2026 açıklandı mı? Milli Piyango Online Şans Topu bilet sorgulama ekranı
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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