Şans Topu sonuçları 29 Temmuz 2026 açıklandı mı? Milli Piyango Online Şans Topu bilet sorgulama ekranı

29 TEMMUZ 2026 ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Haftanın her çarşamba ve pazar günü çekilen Şans Topu, 29 Temmuz 2026 akşamı saat 20:00'de gerçekleşecek. Şeffaflık ilkeleri doğrultusunda Noter huzurunda çekilen küreler, eş zamanlı olarak Milli Piyango TV YouTube kanalı ve millipiyangoonline.com adresi üzerinden canlı yayınlanacak. Çekilişin tamamlanmasının ardından yaklaşık 15 dakika içinde tüm şanslı numaralar sisteme aktarılmış oluyor.