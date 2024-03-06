Giriş Tarihi: 06.03.2024 18:45
Güncelleme Tarihi: 06.03.2024
18:45
Şans Topu 6 Mart 2024 Sonuçları: Milli Piyango Online ile Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama MPİ ekranı
Şans Topu sonuçları 6 Mart Çarşamba günü çekiliyor. Milli Piyango Online ile takip edilen şans oyununda devreden büyük ikramiyenin 1.251.410 olduğu açıklanırken büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar 6 rakamın ardında yer alıyor. Haftada iki kez çekilen çekilişin ilki bugün 20.00'da Sisal Şans işbirliğinde noter huzurunda yapılıyor. Şans Topu sonucu sorgulama ekranı MPİ bilet sorgulama ekranında takip ediliyor. Kazandıran numaralar için çekiliş topları döndü. İşte, Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı…