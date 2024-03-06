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Haberler Fotohaber Şans Topu 6 Mart 2024 Sonuçları: Milli Piyango Online ile Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama MPİ ekranı
Giriş Tarihi: 06.03.2024 18:45 Güncelleme Tarihi: 06.03.2024 18:45

Şans Topu 6 Mart 2024 Sonuçları: Milli Piyango Online ile Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama MPİ ekranı

Şans Topu sonuçları 6 Mart Çarşamba günü çekiliyor. Milli Piyango Online ile takip edilen şans oyununda devreden büyük ikramiyenin 1.251.410 olduğu açıklanırken büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar 6 rakamın ardında yer alıyor. Haftada iki kez çekilen çekilişin ilki bugün 20.00'da Sisal Şans işbirliğinde noter huzurunda yapılıyor. Şans Topu sonucu sorgulama ekranı MPİ bilet sorgulama ekranında takip ediliyor. Kazandıran numaralar için çekiliş topları döndü. İşte, Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı…

Şans Topu 6 Mart 2024 Sonuçları: Milli Piyango Online ile Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama MPİ ekranı

Şans Topu sonuçları MP TV canlı yayın ve noter huzurunda gerçekleşen çekilişte kazandıran altı numara talihlisine 1.251.410 büyük ikramiyenin kapısını açacak. 5+1 bilen yarışmacıların büyük ikramiyeye hak kazanacağı şans oyunu sonuçları belli oldu. İşte, bugün çekilen Şans Topu sonuçları sorgulama MPİ ekranı…

Şans Topu 6 Mart 2024 Sonuçları: Milli Piyango Online ile Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama MPİ ekranı

6 MART ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Haftanın iki günü gerçekleşen Şans Topu çekilişi bu akşam saat 20.00'de gerçekleşiyor.

Kazandıran numaralar MP TV canlı yayın ekranlarına yansıyor.

6 numarayı öğrenmek için:

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Şans Topu 6 Mart 2024 Sonuçları: Milli Piyango Online ile Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama MPİ ekranı

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA

ŞANS TOPU CANLI ÇEKİLİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

Şans Topu 6 Mart 2024 Sonuçları: Milli Piyango Online ile Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama MPİ ekranı

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?
Şans Topu haftada iki gün, çarşamba ve pazar günleri çekiliyor. Çekilişler www.millipiyangoonline.com sitesinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanıyor. Şans Topu Çekiliş Sonuçları, çekilişin hemen ardından https://www.millipiyangoonline.com/sans-topu/sonuclar adresinden öğrenilebiliyor.

Şans Topu 6 Mart 2024 Sonuçları: Milli Piyango Online ile Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama MPİ ekranı

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanıyor. Üst bölüm 1-34 numaradan, alt bölüm ise 1-14 numaradan oluşuyor. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekiliyor. Oyun severler, üst bölümden 5 adet, alt bölümden 1 adet numarayı seçerek oyuna katılabiliyor.

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