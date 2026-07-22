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Giriş Tarihi: 22.07.2026 19:06

Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 22 Temmuz 2026 Şans Topu sorgulama ekranı

Yeni haftanın ilk Şans Topu çekilişi için heyecanlı bekleyiş başladı. Büyük ikramiyeyi kazanma umuduyla kupon dolduran binlerce şans oyunu tutkunu, Milli Piyango Online ile belli olan kazandıran numaraları yakından takip ediyor. Peki "22 Temmuz 2026 Şans Topu sonuçları açıklandı mı?" İşte sorgulama ekranı detayları...

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Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 22 Temmuz 2026 Şans Topu sorgulama ekranı

Kazandıran rakamlar ile Şans Topu sonuçları hakkındaki son gelişmeler, kupon dolduran vatandaşların gündeminde yer aldı. Böylece gözler, Milli Piyango'nun haftanın birinci Şans Topu çekiliş sonuç ekranına çevrildi. Çekiliş tamamlandıktan sonra kazanan numaralar ile ikramiye bilgileri yayımlanacak, kupon sahipleri ise MP Bilet sorgulama ekranından biletlerini kolayca kontrol edebilecek.

Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 22 Temmuz 2026 Şans Topu sorgulama ekranı

22 TEMMUZ 2026 ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Şans Topu çekilişi, 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 20:00 itibarıyla başlayacak. 22 Temmuz 2026 Şans Topu sonuçları açıklanınca haberimiz güncellenecektir.

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Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 22 Temmuz 2026 Şans Topu sorgulama ekranı

MİLLİ PİYANGO ONLİNE SORGULAMA

Bilet sahipleri, çekiliş tamamlandıktan hemen sonra sonuçları millipiyangoonline.com adresinden veya Milli Piyango mobil uygulaması üzerinden sorgulayabilirler.

ŞANS TOPU SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 22 Temmuz 2026 Şans Topu sorgulama ekranı

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR VE KAZANMA KURALLARI NELERDİR?

Klasikleşen şans oyununun kuralları oldukça basit fakat heyecan seviyesi bir o kadar yüksek.

Katılımcılar, ilk küre içerisindeki 1'den 34'e kadar olan sayılardan 5 adet, ikinci küre içerisindeki 1'den 14'e kadar olan sayılardan ise 1 adet numara seçerek kuponlarını oluşturuyor.

Oynanan her kolon için 5+1, 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 ya da 0+1 doğru tahmin yapılması durumunda farklı oranlarda ikramiye kazanma hakkı elde ediliyor.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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