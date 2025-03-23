Giriş Tarihi: 23.03.2025 17:36
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025
17:36
ŞANS TOPU SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 23 Mart 2025 MPİ Online Şans Topu çekiliş sonuçları tıkla-sorgula
Bu akşam Milli Piyango Online ekranlarında heyecan dorukta! 23 Mart 2025 Pazar günü, noter huzurunda ve MP canlı yayınıyla gerçekleştirilmesinin ardından Şans Topu çekilişi tamamlanacak. Şans oyunu severler, çekilişin ardından büyük bir merakla kazanan numaraları öğrenmek için MP Online platformuna akın ediyor. İşte Pazar gecesi gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinin kazanan numaraları!