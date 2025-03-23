ŞANS TOPU SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 23 Mart 2025 MPİ Online Şans Topu çekiliş sonuçları tıkla-sorgula

Bu akşam saat 20.00'de gerçekleşecek olan Şans Topu çekilişi heyecanla bekleniyor! Haftada iki kez düzenlenen bu çekilişin sonuçları, MP TV'de canlı olarak yayınlanacak. Kaç numarayı tutturduğunuzu öğrenmek için sabah.com.tr ve millipiyangoonline.com adreslerinden de sonuçları kolayca sorgulayabilirsiniz. İşte, 23 Mart 2025 Pazar günü yapılan çekilişin kazanan numaraları!