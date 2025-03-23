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Haberler Fotohaber ŞANS TOPU SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 23 Mart 2025 MPİ Online Şans Topu çekiliş sonuçları tıkla-sorgula
Giriş Tarihi: 23.03.2025 17:36 Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 17:36

ŞANS TOPU SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 23 Mart 2025 MPİ Online Şans Topu çekiliş sonuçları tıkla-sorgula

Bu akşam Milli Piyango Online ekranlarında heyecan dorukta! 23 Mart 2025 Pazar günü, noter huzurunda ve MP canlı yayınıyla gerçekleştirilmesinin ardından Şans Topu çekilişi tamamlanacak. Şans oyunu severler, çekilişin ardından büyük bir merakla kazanan numaraları öğrenmek için MP Online platformuna akın ediyor. İşte Pazar gecesi gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinin kazanan numaraları!

ŞANS TOPU SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 23 Mart 2025 MPİ Online Şans Topu çekiliş sonuçları tıkla-sorgula

Bu akşam saat 20.00'de gerçekleşecek olan Şans Topu çekilişi heyecanla bekleniyor! Haftada iki kez düzenlenen bu çekilişin sonuçları, MP TV'de canlı olarak yayınlanacak. Kaç numarayı tutturduğunuzu öğrenmek için sabah.com.tr ve millipiyangoonline.com adreslerinden de sonuçları kolayca sorgulayabilirsiniz. İşte, 23 Mart 2025 Pazar günü yapılan çekilişin kazanan numaraları!

ŞANS TOPU SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 23 Mart 2025 MPİ Online Şans Topu çekiliş sonuçları tıkla-sorgula

23 MART 2025 ŞANS TOPU SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?
Şans Topu sonuçları bugün saat 20.00 itibarıyla yanıt buluyor. Kazanan şanslı numaralar noter huzurunda gerçekleşen çekiliş ardından ekranlara yansıyor.
23 Mart 2025 Pazar Şans Topu çekilişini kazanan şanslı numaralar belli olduğunda haberlerde yer verilecektir.

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ŞANS TOPU SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 23 Mart 2025 MPİ Online Şans Topu çekiliş sonuçları tıkla-sorgula

23 MART ŞANS TOPU SONUÇLARI
23 Mart 2025 Pazar Şans Topu sonuçları MPİ canlı ekranından ilan edildiğinde haberlerde yer verilecektir.

İşte, günün kazanan şanslı numaraları;

ŞANS TOPU SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 23 Mart 2025 MPİ Online Şans Topu çekiliş sonuçları tıkla-sorgula

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA

ŞANS TOPU CANLI ÇEKİLİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

ŞANS TOPU SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 23 Mart 2025 MPİ Online Şans Topu çekiliş sonuçları tıkla-sorgula

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu haftada iki gün, çarşamba ve pazar günleri çekiliyor. Çekilişler www.millipiyangoonline.com sitesinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanıyor. Şans Topu Çekiliş Sonuçları, çekilişin hemen ardından https://www.millipiyangoonline.com/sans-topu/sonuclar adresinden öğrenilebiliyor.