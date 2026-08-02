Şans Topu sonuçları sorgulama! İşte 2 Ağustos 2026 Şans Topu sonuçları MP bilet sorgula ekranında!

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR VE KAZANMA KURALLARI NELERDİR?

Klasikleşen şans oyununun kuralları oldukça basit fakat heyecan seviyesi bir o kadar yüksek. Katılımcılar, ilk küre içerisindeki 1'den 34'e kadar olan sayılardan 5 adet, ikinci küre içerisindeki 1'den 14'e kadar olan sayılardan ise 1 adet numara seçerek kuponlarını oluşturuyor. Oynanan her kolon için 5+1, 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 ya da 0+1 doğru tahmin yapılması durumunda farklı oranlarda ikramiye kazanma hakkı elde ediliyor.