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Giriş Tarihi: 02.08.2026 20:06

Şans Topu sonuçları sorgulama! İşte 2 Ağustos 2026 Şans Topu sonuçları MP bilet sorgula ekranında!

Şans Topu heyecanı 2 Ağustos 2026 Pazar günü de devam ediyor. Çekilişi takip eden binlerce kişi, günün kazandıran numaralarını ve ikramiye dağılımını öğrenmek için sonuç ekranını araştırıyor. 2 Ağustos 2026 Şans Topu çekiliş sonuçları ile sonuç sorgulama ekranına ilişkin detaylar haberimizde.

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Şans Topu sonuçları sorgulama! İşte 2 Ağustos 2026 Şans Topu sonuçları MP bilet sorgula ekranında!

Her hafta olduğu gibi bu hafta da Şans Topu çekilişi yakından takip ediliyor. 2 Ağustos 2026 Şans Topu sonuçları için araştırmalar hız kazanırken, vatandaşlar çekilişte belirlenen numaraları ve kupon sorgulama ekranını merak ediyor. İşte Şans Topu sonuç sorgulama ekranına ilişkin merak edilenler.

Şans Topu sonuçları sorgulama! İşte 2 Ağustos 2026 Şans Topu sonuçları MP bilet sorgula ekranında!

2 AĞUSTOS 2026 ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Haftanın iki günü heyecan yaşatan şans oyununda bu akşam gözler yine noter heyetine çevrilecek. Şans Topu çekilişi, 2 Ağustos 2026 Pazar akşamı saat 20:00 itibarıyla başlayacak.

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Şans Topu sonuçları sorgulama! İşte 2 Ağustos 2026 Şans Topu sonuçları MP bilet sorgula ekranında!

MİLLİ PİYANGO ONLİNE SORGULAMA

Bilet sahipleri, çekiliş tamamlandıktan hemen sonra sonuçları millipiyangoonline.com adresinden veya Milli Piyango mobil uygulaması üzerinden sorgulayabilirler.

ŞANS TOPU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Şans Topu sonuçları sorgulama! İşte 2 Ağustos 2026 Şans Topu sonuçları MP bilet sorgula ekranında!

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR VE KAZANMA KURALLARI NELERDİR?

Klasikleşen şans oyununun kuralları oldukça basit fakat heyecan seviyesi bir o kadar yüksek. Katılımcılar, ilk küre içerisindeki 1'den 34'e kadar olan sayılardan 5 adet, ikinci küre içerisindeki 1'den 14'e kadar olan sayılardan ise 1 adet numara seçerek kuponlarını oluşturuyor. Oynanan her kolon için 5+1, 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 ya da 0+1 doğru tahmin yapılması durumunda farklı oranlarda ikramiye kazanma hakkı elde ediliyor.

Şans Topu sonuçları sorgulama! İşte 2 Ağustos 2026 Şans Topu sonuçları MP bilet sorgula ekranında!
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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