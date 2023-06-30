Et ve Süt Kurumu kurbanlık alım fiyatları 2023: Satılamayan kurbanlıklar ne olacak, ne kadara alınacak? Büyükbaş - küçükbaş kurbanlık kg alım fiyatı ne kadar, kaç TL?

Dört gün süren Kurban Bayramı'nın son günü 1 Temmuz Cumartesi günü idrak edilecek. Yetiştiriciler, satamadıkları kurbanlıklar için nasıl bir yol izleneceğini merak ediyor. Konuyla ilgili araştırmalar sürerken Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bir son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamaya göre, yetiştiricilerin hayvan pazarına getirdiği ancak satamadığı kurbanlıkları, Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından satın alınacak. Peki, Satılamayan kurbanlıklar ne kadara alınacak, kilosu kaç liradan satın alınacak? İşte, Et ve Süt Kurumu kurbanlık alım fiyatları 2023 listesi...