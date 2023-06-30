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Haberler Fotohaber Et ve Süt Kurumu kurbanlık alım fiyatları 2023: Satılamayan kurbanlıklar ne olacak, ne kadara alınacak? Büyükbaş - küçükbaş kurbanlık kg alım fiyatı ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 30.06.2023 11:52 Güncelleme Tarihi: 30.06.2023 11:52

Et ve Süt Kurumu kurbanlık alım fiyatları 2023: Satılamayan kurbanlıklar ne olacak, ne kadara alınacak? Büyükbaş - küçükbaş kurbanlık kg alım fiyatı ne kadar, kaç TL?

Dört gün süren Kurban Bayramı'nın son günü 1 Temmuz Cumartesi günü idrak edilecek. Yetiştiriciler, satamadıkları kurbanlıklar için nasıl bir yol izleneceğini merak ediyor. Konuyla ilgili araştırmalar sürerken Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bir son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamaya göre, yetiştiricilerin hayvan pazarına getirdiği ancak satamadığı kurbanlıkları, Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından satın alınacak. Peki, Satılamayan kurbanlıklar ne kadara alınacak, kilosu kaç liradan satın alınacak? İşte, Et ve Süt Kurumu kurbanlık alım fiyatları 2023 listesi...

Satılamayan kurbanlıklar ne olacak, ne kadara alınacak? Büyükbaş - küçükbaş kurbanlık kg alım fiyatı ne kadar? Et ve Süt Kurumu kurbanlık alım fiyatları 2023

Yılın ikinci dini bayramı Kurban Bayramı yarın sona eriyor. Yetiştiriciler, satamadıkları ve ellerinde kalan kurbanlıklar için nasıl bir yol izleneceğini merak ederken konuya ilişkin açıklama geldi. Et ve Süt Kurumu, Kurban Bayramı nedeniyle üreticiler tarafından hayvan pazarlarına getirilen ancak satılamayan kurbanlık hayvanların satın alınacağını duyurdu. Akabinde yetiştiriciler, kurbanlıkların kaç liradan satın alınacağını araştırmaya başladı. Peki, büyükbaş – küçükbaş kurbanlıklar kilosu kaç liradan satın alınacak? İşte 2023 Et ve Süt Kurumu kurbanlık alım fiyatları

Satılamayan kurbanlıklar ne olacak, ne kadara alınacak? Büyükbaş - küçükbaş kurbanlık kg alım fiyatı ne kadar? Et ve Süt Kurumu kurbanlık alım fiyatları 2023

SATILAMAYAN KURBANLIKLAR NE OLACAK? ET VE SÜT KURUMU'NDAN FLAŞ AÇIKLAMA!

Et ve Süt Kurumu (ESK), yetiştiriciler tarafından hayvan pazarlarına getirilen ancak satılamayan kurbanlıkları satın alacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kurban Bayramı nedeniyle yetiştiriciler tarafından kurban pazarlarına getirilen ancak satılamayan hayvanları, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından satın alınacak.

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Satılamayan kurbanlıklar ne olacak, ne kadara alınacak? Büyükbaş - küçükbaş kurbanlık kg alım fiyatı ne kadar? Et ve Süt Kurumu kurbanlık alım fiyatları 2023

Ayrıca ESK, satılamayan hayvanların cari alım fiyatlarına ilave olarak nakliye, bakım ve besleme giderlerini de dikkate alarak, maliyetlerini telafi edici ilave prim ödemesi yapacak.

Yetiştiricilerin satılamayan hayvanları için, en yakın ESK Kombina Müdürlüklerine, hayvan kimlik belgeleri ve kurbanlık hayvan satış noktasında görevli resmi Veteriner Hekim sevk raporu ile başvurması yeterli olacak.

Alım ve ödeme işlemlerine ilişkin detaylı bilgiler ESK'nin internet sitesinden duyurulacak.

Satılamayan kurbanlıklar ne olacak, ne kadara alınacak? Büyükbaş - küçükbaş kurbanlık kg alım fiyatı ne kadar? Et ve Süt Kurumu kurbanlık alım fiyatları 2023

KURBANLIKLAR KİLOSU KAÇ LİRADAN SATIN ALINACAK? ET VE SÜT KURUMU KURBANLIK ALIM FİYATLARI 2023

ESK'nın büyükbaş et cari alım fiyatları kilogram başına erkek sığırda 180 lira, düve ve erkek mandada 170 lira, inek ve dişi mandada 160 lira olarak belirlendi.

Büyükbaş mevcut cari alım fiyatlarına ek prim ödemesi de kilogram et başına erkek sığır için 25 lira, düve ve erkek manda için 25 lira, inek ve dişi manda için 15 lira olarak uygulanacak.

Satılamayan kurbanlıklar ne olacak, ne kadara alınacak? Büyükbaş - küçükbaş kurbanlık kg alım fiyatı ne kadar? Et ve Süt Kurumu kurbanlık alım fiyatları 2023

Küçükbaş et cari alım fiyatları kilogram başına ise kuzuda 175 lira, tokluda 160 lira, koyunda 140 lira, oğlakta 110 lira, çepiçte 95 lira ve keçide 95 lira oldu.

Küçükbaş mevcut cari alım fiyatlarına küçükbaş hayvan alımlarına ek olarak kilogram et başına 5 lira kurbanlık kesim ek primi de ödenecek.

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