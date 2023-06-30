Et ve Süt Kurumu kurbanlık alım fiyatları 2023: Satılamayan kurbanlıklar ne olacak, ne kadara alınacak? Büyükbaş - küçükbaş kurbanlık kg alım fiyatı ne kadar, kaç TL?

SATILAMAYAN KURBANLIKLAR NE OLACAK? ET VE SÜT KURUMU'NDAN FLAŞ AÇIKLAMA!

Et ve Süt Kurumu (ESK), yetiştiriciler tarafından hayvan pazarlarına getirilen ancak satılamayan kurbanlıkları satın alacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kurban Bayramı nedeniyle yetiştiriciler tarafından kurban pazarlarına getirilen ancak satılamayan hayvanları, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından satın alınacak.